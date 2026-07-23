Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σήμερα σε ομηρεία στο υποκατάστημα της τράπεζας όπου εργαζόταν, στο Ρέγκενσμπουργκ της Βαυαρίας στη Γερμανία. Η ομηρεία έχει λάβει τέλος, μετά την επέμβαση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης, ο οποίος έφερε μαχαίρι, έχει συλληφθεί, ενώ ο άνδρας που τραυμάτισε κατά τη διάρκεια της ομηρείας και εικάζεται ότι ήταν υπάλληλος της τράπεζας, υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο όπου είχε διακομιστεί.

Δεν υπάρχουν μέχρι τώρα πληροφορίες σχετικά με το κίνητρο του δράστη και από την αστυνομία έγινε γνωστό ότι δεν είχε διατυπώσει κάποιο αίτημα. Πιστεύεται ωστόσο ότι επρόκειτο για απόπειρα ληστείας.