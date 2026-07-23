Σημαντική φορολογική ελάφρυνση για χιλιάδες παμπ, κοινωνικές λέσχες και χώρους ζωντανής μουσικής στην Αγγλία ανακοίνωσε ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, συνεχίζοντας το μπαράζ μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Από τον Απρίλιο του 2027, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις θα έχουν πρόσθετη μείωση κατά 20% στους φόρους επαγγελματικών ακινήτων, τους λεγόμενους «business rates». Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το μέτρο θα ωφελήσει σχεδόν 32.000 επιχειρήσεις, με μια τυπική παμπ να εξοικονομεί περίπου 1.100 λίρες τον χρόνο.

«Αυτή η κυβέρνηση θα στηρίξει τις επιχειρήσεις που οι άνθρωποι θέλουν να βλέπουν στις κοινότητές τους», δήλωσε ο Μπέρναμ, υπογραμμίζοντας ότι οι παμπ και οι εμπορικοί δρόμοι αποτελούν την «καρδιά» των τοπικών κοινωνιών.

«Για πάρα πολύ καιρό οι κυβερνήσεις παρακολουθούσαν αγαπημένους χώρους να εξαφανίζονται. Σήμερα το αλλάζω αυτό», πρόσθεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Τρίτη παρέμβαση σε τρεις ημέρες

Πρόκειται για την τρίτη παρέμβαση που ανακοινώνει ο Μπέρναμ μέσα στις πρώτες τρεις ημέρες της πρωθυπουργίας του, σε μια προσπάθεια να δείξει ότι η νέα κυβέρνηση μπορεί να κινηθεί γρήγορα απέναντι στην ακρίβεια και στο αυξημένο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Από τότε που διαδέχθηκε τον Κιρ Στάρμερ στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο πρώην δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ έχει ανακοινώσει επίσης την κατάργηση του ΦΠΑ στους οικιακούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για τον ερχόμενο χειμώνα και την επιβολή ανώτατης τιμής δύο λιρών στα εισιτήρια των λεωφορείων. Ο Μπέρναμ ανέλαβε επισήμως την πρωθυπουργία στις 20 Ιουλίου 2026.

Πόσο θα κοστίσει το μέτρο

Η φορολογική ελάφρυνση υπολογίζεται ότι θα κοστίζει στο βρετανικό Δημόσιο περίπου 100 εκατομμύρια λίρες ετησίως.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, θα χρηματοδοτηθεί κυρίως μέσα από την επανεξέταση των φορολογικών ελαφρύνσεων που λαμβάνουν επιχειρήσεις οι οποίες θεωρείται ότι δεν προσφέρουν θετικά στις τοπικές κοινωνίες, όπως ορισμένα καταστήματα ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Παράλληλα, σχεδιάζεται αυστηρότερος έλεγχος των επιχειρήσεων που διαθέτουν προϊόντα μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, αλλά δεν συμμορφώνονται με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Εκτός εστιατόρια και ξενοδοχεία

Η ανακοίνωση έγινε δεκτή θετικά από εκπροσώπους των παμπ και των μικρών ανεξάρτητων χώρων, ωστόσο προκάλεσε αντιδράσεις από άλλους κλάδους της φιλοξενίας.

Τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία δεν περιλαμβάνονται στην ελάφρυνση, ενώ η κυβέρνηση δεν ικανοποίησε το αίτημα της βιομηχανίας για μείωση στο μισό του φόρου επί των πωλήσεων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της UKHospitality, Άλεν Σίμπσον, καλωσόρισε τη στήριξη προς τις παμπ, αλλά τόνισε ότι τα εστιατόρια αντιμετωπίζουν εξίσου μεγάλες δυσκολίες. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι οι φόροι επαγγελματικών ακινήτων για τα ξενοδοχεία αναμένεται να αυξηθούν κατά μέσο όρο περίπου 110%.

### Οι Συντηρητικοί ζητούν απαντήσεις

Η συντηρητική αντιπολίτευση κάλεσε τον νέο πρωθυπουργό να παρουσιάσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη χρηματοδότηση της φορολογικής μείωσης, υποστηρίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εξηγήσει επαρκώς από πού θα προέλθουν τα απαιτούμενα έσοδα.

Την ίδια ώρα, 120 εκατομμυριούχοι που ζουν στη Βρετανία, ανάμεσά τους και ο πρώην ποδοσφαιριστής Γκάρι Λίνεκερ, ζήτησαν από τον Μπέρναμ να αυξήσει τη φορολογία των πλουσιότερων πολιτών.

Η ομάδα Patriotic Millionaires UK υποστηρίζει ότι ένας ετήσιος φόρος 2% στις περιουσίες άνω των 10 εκατομμυρίων λιρών θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 24 δισεκατομμύρια λίρες στα δημόσια ταμεία.