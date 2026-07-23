Μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) επιτέθηκαν σε δύο ακόμη δεξαμενόπλοια πετρελαίου που πλησίαζαν τον τερματικό σταθμό της Κοινοπραξίας Αγωγού της Κασπίας (CPC) στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, συσκοτίζοντας ακόμη περισσότερο τις προοπτικές για τις εξαγωγές πετρελαίου από το Καζακστάν, το οποίο χρησιμοποιεί τον εν λόγω τερματικό σταθμό, όπως ανέφεραν σήμερα τρεις πηγές του κλάδου.

Το κλείσιμο του τερματικού σταθμού, ο οποίος αντιπροσωπεύει πάνω από το 80% των εξαγωγών πετρελαίου του Καζακστάν, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, ανάγκασε τη χώρα να μειώσει την παραγωγή πετρελαίου της, σύμφωνα με τις αρχές.

Σύμφωνα με τις εν λόγω πηγές, τα δεξαμενόπλοια «HERA» και «ALATAU» θα έπρεπε να είχαν παραλάβει πετρέλαιο από τον τερματικό της CPC. Ωστόσο, το «HERA» υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια της επίθεσης με drone ⁠και ⁠πυρπολήθηκε.

Αν και το «ALATAU» βγήκε αλώβητο, άλλαξε ωστόσο την πορεία του. Η CPC αρνήθηκε να σχολιάσει. Πέντε δεξαμενόπλοια έχουν ήδη δεχθεί επίθεση κοντά στον τερματικό τις τελευταίες μέρες .

Σύμφωνα με τις δορυφορικές φωτογραφίες, τα δεξαμενόπλοια σήμερα το πρωί βρισκόντουσαν στον τερματικό του CPC κοντά στο λιμάνι του Νοββοροσίσκ.