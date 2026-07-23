Ένα ηχηρό μήνυμα κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του αντισημιτισμού έστειλε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, τονίζοντας ότι η μετανάστευση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης ταυτότητας της χώρας.

«Ας το αντιληφθούμε επιτέλους: μεταναστευτική ιστορία δεν έχουν μόνο μεμονωμένοι άνθρωποι, αλλά ολόκληρη η χώρα μας. Η Γερμανία είναι μια χώρα με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Αυτό μας χαρακτηρίζει», δήλωσε κατά την ομιλία του στο Μόναχο.

Οι δηλώσεις του έγιναν κατά την εκδήλωση μνήμης για τη συμπλήρωση δέκα ετών από τη ρατσιστική και ακροδεξιά επίθεση στο εμπορικό κέντρο Olympia του Μονάχου.

Η επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε εννέα ανθρώπους

Στις 22 Ιουλίου 2016, ένας 18χρονος άνοιξε πυρ στην περιοχή του εμπορικού κέντρου, σκοτώνοντας οκτώ εφήβους και μία ενήλικη γυναίκα, προτού βάλει τέλος στη ζωή του. Τα θύματα είχαν επιλεγεί επειδή, σύμφωνα με τις Αρχές, ταίριαζαν στο ρατσιστικό στερεότυπο του δράστη.

Ο Σταϊνμάιερ υπογράμμισε ότι η επίθεση δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους που έχασαν συγγενείς και φίλους, ούτε αποκλειστικά το Μόναχο και τη Βαυαρία.

«Αφορά ολόκληρη τη χώρα μας και όλους όσοι ζουν εδώ», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι νεκροί του Μονάχου θα παραμείνουν για πάντα στη συλλογική μνήμη.

Στην τελετή συμμετείχαν συγγενείς των θυμάτων, επιζώντες, εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας και πολίτες. Στις 17:51, την ώρα που είχε αρχίσει η επίθεση, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο «Για Εσάς», κοντά στον τόπο του εγκλήματος.

«Οι Γερμανοί έχουν δολοφονήσει εκατομμύρια με αυτή την ιδεολογία»

Ο Γερμανός πρόεδρος αναφέρθηκε με δραματικούς τόνους στην ιστορική ευθύνη της χώρας του, υπενθυμίζοντας τις συνέπειες των ιδεολογιών που κατηγοριοποιούν ανθρώπους με βάση την καταγωγή τους και τους θεωρούν κατώτερους.

«Αυτή την ιδεολογία τη γνωρίζουμε. Στην ιστορία, οι Γερμανοί δολοφόνησαν εκατομμύρια ανθρώπους με αυτήν», ανέφερε.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η γερμανική κοινωνία δεν πρέπει να αποδεχθεί την επιστροφή τέτοιων αντιλήψεων στον δημόσιο χώρο, είτε αυτές στρέφονται εναντίον οικογενειών που ζουν στη χώρα επί γενιές είτε εναντίον ανθρώπων που μετανάστευσαν πιο πρόσφατα.

«Ο αντισημιτισμός και ο ρατσισμός δεν πρέπει να έχουν θέση στην κοινωνία μας. Είναι καθήκον όλων μας να το διασφαλίσουμε», τόνισε.

Η επίθεση αναγνωρίστηκε ως ρατσιστική τρία χρόνια αργότερα

Η επίθεση είχε αρχικά αντιμετωπιστεί από τις γερμανικές Αρχές ως πράξη προσωπικής εκδίκησης και όχι ως ακροδεξιά τρομοκρατική ενέργεια. Μόλις το 2019 η βαυαρική αστυνομία την αναγνώρισε επισήμως ως έγκλημα με ρατσιστικά κίνητρα, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τους συγγενείς των θυμάτων.

Ο Σταϊνμάιερ αναφέρθηκε επίσης σε άλλες αιματηρές ακροδεξιές επιθέσεις στη Γερμανία, όπως εκείνες στο Χάλε και στο Χανάου, στις δολοφονίες της νεοναζιστικής οργάνωσης NSU και στη δολοφονία του πολιτικού Βάλτερ Λίμπκε.

Όπως επισήμανε, ακόμη και όταν στις επιθέσεις εμπλέκονται μεμονωμένοι δράστες με σύνθετα ψυχολογικά και προσωπικά κίνητρα, συχνά υπάρχει ένας σκληρός ιδεολογικός πυρήνας μίσους και ρατσισμού, τον οποίο η κοινωνία οφείλει να αντιμετωπίζει αποφασιστικά.