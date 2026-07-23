Λίγες ημέρες μετά την πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, μια παρέα YouTubers κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα με μια πρωτότυπη ιδέα που έγινε γρήγορα viral στα social media.

Τρεις αμερικανοί games της παρέας εν ονόματι «Full Squad», αποφάσισαν να αναβιώσουν το διάσημο τέχνασμα της αρχαιότητας, κατασκευάζοντας έναν αυτοσχέδιο Δούρειο Ίππο από χαρτόνι με έναν και μόνο στόχο: να μπουν στην αίθουσα προβολής της ταινίας, όπως ακριβώς οι Αχαιοί μπήκαν στην Τροία σύμφωνα με την ομηρική παράδοση.

Η απόπειρα αυτή καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά μέσα, συγκεντρώνοντας μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες προβολές και αναδημοσιεύσεις.

Ο Δούρειος Ίππος… είχε ρόδες

Η κατασκευή ήταν εξ ολοκλήρου φτιαγμένη από χαρτόνι και στηριζόταν πάνω σε μια μικρή πλατφόρμα με τέσσερις τροχούς, ώστε να μπορεί να μετακινηθεί μέχρι τον κινηματογράφο.

Δύο από τους δημιουργούς κρύφτηκαν στο εσωτερικό του, ενώ ο τρίτος, ντυμένος σαν αρχαίος Έλληνας πολεμιστής, τραβούσε τον «Δούρειο Ίππο» προς την είσοδο του κινηματογράφου, προκαλώντας την έκπληξη των περαστικών.

Η αποστολή, ωστόσο, δεν εξελίχθηκε όπως είχαν σχεδιάσει. Λίγο πριν φτάσουν στη σωστή αίθουσα, η κατασκευή ανατράπηκε σε μια απότομη στροφή, αποκαλύπτοντας τους δύο κρυμμένους YouTubers.

Η αντίδραση των εργαζομένων

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα εμφανίστηκαν δύο εργαζόμενοι του κινηματογράφου, οι οποίοι αντιμετώπισαν τη φάρσα με χιούμορ.

«Καλή δουλειά», σχολίασε ο ένας, ενώ ο δεύτερος είπε χαρακτηριστικά: «Το σέβομαι».

Παρά την ευρηματικότητα της ιδέας, ξεκαθάρισαν πως ο χάρτινος Δούρειος Ίππος δεν επρόκειτο να περάσει στην αίθουσα προβολής, βάζοντας έτσι τέλος στο ιδιαίτερο εγχείρημα.

Ο Δούρειος Ίππος στο επίκεντρο της πρεμιέρας

Ο Δούρειος Ίππος έχει εξελιχθεί στο κεντρικό σύμβολο της προωθητικής καμπάνιας της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν. Για τον εορτασμό της πρεμιέρας του «The Odyssey», τοποθετήθηκε έξω από τους κινηματογράφους σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη ένα εντυπωσιακό αντίγραφο του Δούρειου Ίππου, ύψους σχεδόν 12 μέτρων και βάρους άνω των 3,5 τόνων, προσελκύοντας τα βλέμματα των θεατών και των περαστικών.

Η viral προσπάθεια των τριών YouTubers βασίστηκε ακριβώς σε αυτό το εμβληματικό σύμβολο της ταινίας, μετατρέποντας τον Δούρειο Ίππο σε πρωταγωνιστή όχι μόνο της μεγάλης οθόνης, αλλά και των social media.