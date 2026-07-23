Τη θέση του αντιπροέδρου της ουκρανικής κυβέρνησης, με αρμοδιότητα τις στρατιωτικές καινοτομίες, πρότεινε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον πρώην υπουργό Άμυνας της χώρας, Μιχαήλο Φεντόροφ.

Την πρόταση αποκάλυψε ο Ουκρανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, Μίχολ Μάρτιν, στο Κίεβο. Όπως ανέφερε, είχε συζητήσει με τον Φεντόροφ και άλλες πιθανές θέσεις, με την τελευταία πρόταση να αφορά τον συντονισμό της τεχνολογικής καινοτομίας στον στρατό.

«Του πρότεινα διάφορες θέσεις. Η τελευταία, χωρίς να υπεισέλθω στις λεπτομέρειες όλων των συναντήσεών μας, είναι εκείνη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης της Ουκρανίας για τις στρατιωτικές καινοτομίες», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι απαιτείται καθημερινός συντονισμός ανάμεσα στον αρμόδιο για τις καινοτομίες, την ηγεσία του υπουργείου Άμυνας, τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, το Γενικό Επιτελείο και την προεδρία.

Οι διαδηλώσεις μετά την αποπομπή του Φεντόροφ

Ο Φεντόροφ είχε αναλάβει το υπουργείο Άμυνας τον Ιανουάριο του 2026, ωστόσο απομακρύνθηκε από τη θέση του περίπου έξι μήνες αργότερα, στο πλαίσιο του κυβερνητικού ανασχηματισμού που ανακοίνωσε ο Ζελένσκι.

Η αποπομπή του προκάλεσε διαδηλώσεις στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις, με πολίτες και βετεράνους να ζητούν την επιστροφή του στο υπουργείο. Ο 35χρονος πολιτικός θεωρείται από πολλούς βασικός συντελεστής του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της ουκρανικής άμυνας και της ανάπτυξης των μη επανδρωμένων συστημάτων της χώρας.

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα, ο Φεντόροφ είχε αρνηθεί προηγούμενη πρόταση να αναλάβει καθήκοντα συμβούλου του προέδρου. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν αποδέχεται τη νέα θέση που του προτάθηκε.

Αλλαγές στη στρατιωτική ηγεσία

Οι εξελίξεις έρχονται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ευρύτερη αναδιάρθρωση της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της Ουκρανίας. Ο Ζελένσκι απομάκρυνε τον Ολεξάντρ Σίρσκι από την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και διόρισε στη θέση του τον Μιχαήλο Ντραπάτι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέθεσε στον Ντραπάτι και στον ασκούντα χρέη υπουργού Άμυνας, Γεβχένι Χμάρα, να συνεργαστούν για τη βελτίωση της επιστράτευσης, την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας και την αντιμετώπιση των προβλημάτων στη λειτουργία των κέντρων στρατολόγησης.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αναμένει από τον νέο αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων προτάσεις για την ανανέωση του στελεχιακού δυναμικού του στρατού.

Πρόταση στη Σβιριντένκο για την πρεσβεία στις ΗΠΑ

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε επίσης ότι είχε προτείνει στην πρώην πρωθυπουργό της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο, να αναλάβει τη θέση της πρέσβειρας της χώρας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως εξήγησε, η ουκρανική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διπλωματικές θέσεις για τη χώρα και πρέπει να ανατεθεί σε πρόσωπο με εμπειρία σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο