Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, μαθαίνουμε και αντιμετωπίζουμε τις καθημερινές μας υποχρεώσεις. Πώς, όμως, χρησιμοποιούν πραγματικά οι άνθρωποι τα νέα εργαλεία και πόσο κοντά βρισκόμαστε στην πλήρη αυτοματοποίηση της εργασίας;

Απαντήσεις επιχειρεί να δώσει η Google μέσω του AI & Economy ATLAS, μιας νέας έρευνας μεγάλης κλίμακας που βασίστηκε σε περίπου 15 εκατομμύρια συγκεντρωτικές και αποπροσωποποιημένες αλληλεπιδράσεις χρηστών με την εφαρμογή Gemini, το AI Mode της Google Search και το Gemini API.

Η πρώτη έκδοση της μελέτης, ATLAS v1.0, καλύπτει περισσότερες από 150 χώρες και περιοχές, 140 γλώσσες, 800 επαγγέλματα και περίπου 4.000 διαφορετικές εργασίες. Σύμφωνα με την Google, πρόκειται για μία από τις πιο εκτεταμένες προσπάθειες καταγραφής του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία και στην καθημερινή ζωή.

Το βασικό συμπέρασμα είναι εντυπωσιακό: η χρήση του AI εξαπλώνεται γρήγορα σε ολόκληρη την οικονομία, αλλά προς το παρόν λειτουργεί κυρίως ως συνεργάτης και όχι ως πλήρης αντικαταστάτης του εργαζομένου.

Το AI έχει μπει σε σχεδόν 7 στα 10 επαγγέλματα

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο εργασίας εντοπίζεται σε όλους τους βασικούς κλάδους της οικονομίας και στο 68% των επαγγελμάτων, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% της συνολικής απασχόλησης στις ΗΠΑ.

Η παρουσία της, ωστόσο, χαρακτηρίζεται από την Google ως «ευρεία αλλά επιφανειακή». Σε ένα τυπικό επάγγελμα, οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν το AI μόνο για περίπου το 21% των επιμέρους καθηκόντων τους.

Αυτό σημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αναλαμβάνει ολόκληρες θέσεις εργασίας, αλλά χρησιμοποιείται επιλεκτικά για συγκεκριμένα κομμάτια τους.

Λιγότερο από το 10% αφορά πλήρη αυτοματοποίηση

Παρά τους φόβους για μαζική αντικατάσταση των εργαζομένων, η έκθεση δείχνει ότι οι περισσότερες επαγγελματικές αλληλεπιδράσεις με το AI αφορούν τη συνεργασία και την υποστήριξη του ανθρώπου.

Οι χρήστες ζητούν κυρίως βοήθεια για:

την αναζήτηση και οργάνωση πληροφοριών,

την παραγωγή και αξιολόγηση ιδεών,

τη συγγραφή και επεξεργασία κειμένων,

τη χάραξη στρατηγικής,

την επίλυση προβλημάτων,

τη μάθηση και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων.

Οι μη επαναλαμβανόμενες γνωστικές εργασίες, όπως ο δημιουργικός σχεδιασμός και ο έλεγχος υποθέσεων, αντιπροσωπεύουν το 65% των επαγγελματικών αλληλεπιδράσεων με AI, έναντι 35% στην οικονομία συνολικά.

Λιγότερο από το 10% των συγκεκριμένων αλληλεπιδράσεων φαίνεται να αποσκοπεί στην πλήρη αυτοματοποίηση μιας εργασίας.

Δεν χρησιμοποιούν AI μόνο οι εργαζόμενοι γραφείου

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας είναι ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δεν περιορίζεται σε προγραμματιστές, αναλυτές, συγγραφείς ή άλλους εργαζομένους γραφείου.

Τεχνικοί αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγοι και εργαζόμενοι στη συντήρηση βιομηχανικού εξοπλισμού χρησιμοποιούν το διαλογικό AI ως βοηθό για διαγνώσεις σε πραγματικό χρόνο, την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων και την εκμάθηση νέων διαδικασιών.

Για παράδειγμα, μπορούν να ζητούν βοήθεια για την ερμηνεία αποτελεσμάτων ελέγχων, τον εντοπισμό προβλημάτων σε ηλεκτρικές καλωδιώσεις ή την αναγνώριση φθορών σε μηχανήματα.

Σύμφωνα με την Google, όταν οι εργαζόμενοι σε χειρωνακτικά και τεχνικά επαγγέλματα χρησιμοποιούν εργαλεία AI, είναι δύο φορές πιθανότερο να αξιοποιούν πολυτροπικές δυνατότητες, που συνδυάζουν κείμενο, εικόνα ή βίντεο.

Το 86% της χρήσης γίνεται εκτός εργασίας

Η μεγάλη πλειονότητα των αλληλεπιδράσεων που εξέτασε το ATLAS δεν σχετίζεται άμεσα με την επαγγελματική δραστηριότητα.

Περισσότερο από το 86% πραγματοποιείται εκτός εργασίας, με τους πολίτες να χρησιμοποιούν το AI για αγορές, μαγείρεμα, χρήση οικιακών συσκευών και εργαλείων, αλλά και για πιο σύνθετες διοικητικές υποχρεώσεις.

Μεταξύ άλλων, οι χρήστες ζητούν βοήθεια για να κατανοήσουν φορολογικές διαδικασίες, άδειες, πρόστιμα και υπηρεσίες του Δημοσίου. Πρόκειται για δραστηριότητες που εξοικονομούν χρόνο και κόπο, αλλά η αξία τους συχνά δεν αποτυπώνεται στους παραδοσιακούς οικονομικούς δείκτες.

Η χρήση του AI ακολουθεί τον πλούτο κάθε χώρας

Η μελέτη καταγράφει χρήση των εργαλείων AI σε χώρες και περιοχές που αντιπροσωπεύουν το 99% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Τα αγγλικά αντιστοιχούν περίπου στο ένα τρίτο των συνομιλιών, ενώ οι χρήστες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις μητρικές τους γλώσσες ακόμη και όταν ζητούν βοήθεια για σύνθετες εργασίες.

Η χρήση ανά κάτοικο φαίνεται να συνδέεται στενά με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάθε χώρας, γεγονός που αναδεικνύει τον κίνδυνο διεύρυνσης του ψηφιακού χάσματος. Υπάρχουν, πάντως, αξιοσημείωτες εξαιρέσεις, καθώς ορισμένες χώρες μεσαίου εισοδήματος στη Νότια Αμερική και στη Μέση Ανατολή καταγράφουν ποσοστά υιοθέτησης αντίστοιχα με εκείνα πλουσιότερων κρατών.

Τι δεν περιλαμβάνει η έρευνα

Το ATLAS αποτελεί μια εκτεταμένη, αλλά όχι ολοκληρωτική εικόνα της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ανάλυση βασίστηκε σε περίπου 14,65 εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια δύο εβδομάδων τον Απρίλιο του 2026. Δεν περιλαμβάνει δεδομένα από επαγγελματικά προϊόντα, όπως το Gemini Enterprise και το Google Workspace, ούτε από υπηρεσίες όπως το Google Translate και τα AI Overviews.

Επομένως, τα αποτελέσματα δεν προβλέπουν με βεβαιότητα πώς θα επηρεάσει το AI την αγορά εργασίας στο μέλλον. Αποτυπώνουν, όμως, μια κρίσιμη στιγμή: η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη ενσωματωθεί σε εκατοντάδες επαγγέλματα, αλλά χρησιμοποιείται κυρίως για την ενίσχυση των ανθρώπινων δυνατοτήτων και όχι για την πλήρη αντικατάσταση του εργαζομένου.