Μία έφηβη και μία γυναίκα περίπου 40 ετών έχασαν τη ζωή τους όταν αντιμετώπισαν δυσκολίες μέσα στη θάλασσα στην παραλία του Γουέστ Μέρσι, στην κομητεία Έσεξ της Αγγλίας. Ένα ακόμη άτομο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ συνολικά τρεις ακόμη άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα άτομα που ενεπλάκησαν στην τραγωδία φαίνεται πως γνωρίζονταν μεταξύ τους.

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στην παραλία του Γουέστ Μέρσι

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν στις 17:35 της Τετάρτης, έπειτα από αναφορές για ανθρώπους που βρίσκονταν σε κίνδυνο στη θάλασσα, κοντά στη λεωφόρο Σίβιου στη Γουέστ Μέρσι, στην περιοχή του Κόλτσεστερ.

Η Ομάδα Διάσωσης της Ακτοφυλακής του Γουέστ Μέρσι χαρακτήρισε το περιστατικό ως «τραγικό» σε ανάρτησή της στο Facebook τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Φωτογραφίες από το σημείο έδειξαν ισχυρή παρουσία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην παραλία το βράδυ της Τετάρτης, ενώ μέχρι το πρωί της Πέμπτης η περιοχή παρέμενε αποκλεισμένη από τις Αρχές.

Η έκκληση της αστυνομίας για πληροφορίες

Ο επικεφαλής επιθεωρητής της αστυνομίας, Αλ Πίτσερ, δήλωσε:

«Σήμερα, οι σκέψεις μας παραμένουν με τις οικογένειες

που προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλειά τους. Είμαστε ευγνώμονες στους ανθρώπους που έχουν ήδη μιλήσει μαζί μας και βοήθησαν στις έρευνές μας. Ζητάμε από οποιονδήποτε βρισκόταν στην παραλία εκείνη την ώρα και δεν έχει ακόμη επικοινωνήσει με τους

αστυνομικούς να το κάνει, ώστε να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τι ακριβώς συνέβη».

Παράλληλα, η αστυνομία ανέφερε ότι, με βάση τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, οι εμπλεκόμενοι γνωρίζονταν μεταξύ τους και κάλεσε όσους βρίσκονταν στην περιοχή και διαθέτουν πληροφορίες ή οπτικό υλικό που μπορεί να βοηθήσει την έρευνα να επικοινωνήσουν με τις Αρχές, καλώντας τον αριθμό 101 και αναφέροντας το περιστατικό με αριθμό 1090.

Δύο άνθρωποι δεν κατάφεραν να επανέλθουν παρά τις προσπάθειες των διασωστών

Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων της Ανατολικής Αγγλίας δήλωσε ότι, μετά τις αναφορές για πολλούς ανθρώπους που βρίσκονταν σε κίνδυνο στη θάλασσα στο Sea View Holiday Park του Γουέστ Μέρσι, κινητοποιήθηκαν πολυάριθμες δυνάμεις, μεταξύ των οποίων η Ομάδα Αντιμετώπισης Επικίνδυνων Περιοχών, εξειδικευμένοι διασώστες κρίσιμης φροντίδας και δύο αεροδιακομιδές.

Όπως ανέφερε, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών, δύο άνθρωποι δεν κατέστη δυνατό να επανέλθουν στη ζωή. Ένας τραυματίας μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο, ενώ ακόμη τρεις διακομίστηκαν οδικώς για νοσηλεία.

Μάρτυρες: Η παλίρροια ανέβηκε πολύ γρήγορα

Γυναίκα που βρισκόταν στην παραλία, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά της, δήλωσε ότι το περιστατικό συνέβη την ώρα της πλημμυρίδας.

«Η θάλασσα είχε προχωρήσει πολύ πιο μέσα απ’ ό,τι τώρα και εκείνη η αμμοσύρτη ήταν το σημείο όπου βρίσκονταν. Στη συνέχεια η παλίρροια ανέβηκε. Το νερό ανεβαίνει πολύ γρήγορα και πρέπει να είσαι προσεκτικός», ανέφερε.

Η ίδια περιέγραψε ότι επικράτησε «μεγάλη αναστάτωση» και «πανικός», ενώ σημείωσε πως στην περιοχή έσπευσαν ελικόπτερα και ακούγονταν συνεχώς σειρήνες.

«Ήταν πραγματικά σοκαριστικό για ένα τόσο μικρό μέρος. Νομίζω ότι γι’ αυτό τόσοι πολλοί άνθρωποι έχουν συγκλονιστεί. Η παραλία ήταν γεμάτη κόσμο που κατέβαινε για να δει τι είχε συμβεί», είπε ακόμη, προσθέτοντας ότι οι διασώστες «εργάστηκαν με αφοσίωση» και χαρακτήρισε το περιστατικό «απόλυτα τραγικό».

Προσπάθησαν να βοηθήσουν ακόμη και νεαροί εργαζόμενοι

Εργαζόμενη σε κοντινό εστιατόριο ανέφερε, χωρίς να δώσει το όνομά της, ότι κάποιοι από τους εφήβους εργαζομένους της επιχείρησης προσπάθησαν να βοηθήσουν τους ανθρώπους που βρίσκονταν σε κίνδυνο.

Από την πλευρά του, ο τοπικός βουλευτής σερ Μπέρναρντ Τζένκιν δήλωσε στο BBC ότι είναι «λυπημένος και βαθιά σοκαρισμένος» από την τραγωδία.

«Δεν θεωρούμε την παραλία του Γουέστ Μέρσι επικίνδυνη. Υπάρχουν παλιρροϊκά ρεύματα, όμως χιλιάδες άνθρωποι την επισκέπτονται αυτή την εποχή του χρόνου και γενικά θεωρείται ένα πολύ ασφαλές μέρος», ανέφερε.