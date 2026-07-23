Το όνειρο δύο γυναικών από την Αυστραλία να περάσουν τα χρόνια της συνταξιοδότησής τους στη Λέσβο μετατράπηκε σε τραγωδία, καθώς έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στο νησί. Η Λένι Τζόνσον και η Μαργκερίτ Τζόνσον σκοτώθηκαν στις 15 Ιουλίου, όταν το μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητό τους κινεζικής κατασκευής προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού, στον δρόμο που συνδέει την Παναγιούδα με τη Μόρια.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το όχημα «ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και προσέκρουσε σε παρακείμενη κολόνα ηλεκτροφωτισμού». Η μία από τις δύο γυναίκες υπέκυψε επί τόπου, ενώ η δεύτερη κατέληξε κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο.

Πλάνα από το σημείο του δυστυχήματος έδειξαν το πορτοκαλί ηλεκτρικό όχημα Jiayuan Eidola σοβαρά κατεστραμμένο στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει την παραθαλάσσια Παναγιούδα με τη Μόρια. Η διαδρομή, η οποία περνά μέσα από ελαιώνες, θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητική για τους οδηγούς, ενώ στο ίδιο σημείο είχαν χάσει τη ζωή τους δύο έφηβοι από τη Λέσβο σε τροχαίο δυστύχημα τον περασμένο Μάιο.

Τα παιδιά τους ταξίδεψαν αμέσως στη Λέσβο

Τα δύο παιδιά του ζευγαριού, η κόρη τους Κέιτ και ο γιος τους Τζάκσον, ταξίδεψαν εσπευσμένα στη Λέσβο μετά την τραγική είδηση. Η Κέιτ είχε μετακομίσει πρόσφατα στην Αθήνα για να συνεχίσει τις σπουδές της και να βρίσκεται πιο κοντά στις δύο μητέρες της, ενώ ο Τζάκσον ζει στο Σίδνεϊ.

Η βρετανική Daily Mail επικοινώνησε με την Κέιτ, η οποία δεν θέλησε να μιλήσει δημόσια, καθώς προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλειά της. Ωστόσο, η οικογενειακή φίλη Έντιν Τσάπμαν δημιούργησε την Κυριακή διαδικτυακή καμπάνια στο GoFundMe, επιβεβαιώνοντας με «ανείπωτη θλίψη» ότι το ζευγάρι σκοτώθηκε στο δυστύχημα της περασμένης Τετάρτης.

«Η Λένι και η Μαργ είχαν εργαστεί ολόκληρη τη ζωή τους για να δημιουργήσουν τη συνταξιοδότηση που πάντα ονειρεύονταν», ανέφερε η Τσάπμαν, η οποία βρίσκεται μαζί με την Κέιτ και τον Τζάκσον στη Λέσβο.

Όπως εξήγησε, οι δύο γυναίκες είχαν μετακομίσει στην Ελλάδα μαζί με τα τρία αγαπημένα τους τσιουάουα, επιλέγοντας να ζήσουν το δικό τους παραμύθι, απολαμβάνοντας τον ήλιο, τους πιο χαλαρούς ρυθμούς ζωής και μια τοπική κοινωνία που αγάπησαν πολύ γρήγορα. «Ζούσαν πραγματικά το όνειρο για το οποίο είχαν δουλέψει τόσο σκληρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ακαδημαϊκή πορεία που οδήγησε στη Λέσβο

Πριν από τη συνταξιοδότησή της, η Μαργκερίτ Τζόνσον ήταν καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Νιούκαστλ στη Νέα Νότια Ουαλία, όπου ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Ειδικευόταν στη μελέτη της σεξουαλικότητας και του φύλου, με ιδιαίτερη έμφαση στο έργο της αρχαίας Ελληνίδας ποιήτριας Σαπφούς, η οποία έζησε στη Λέσβο μεταξύ 630 και 570 π.Χ. και έγραψε ποιήματα για τον έρωτα και τις σχέσεις μεταξύ γυναικών. Το έργο της Σαπφούς ενέπνευσε τους σύγχρονους όρους «λεσβία» και «σαπφικός», ενώ η πολύχρονη ενασχόληση της Μαργκερίτ με τη Σαπφώ ως πολιτισμικής ιστορικού της αρχαίας Μεσογείου αποτέλεσε την έμπνευση για το όνειρό της να ζήσει μόνιμα στη Λέσβο.

«Σε μια στιγμή έχασαν και τις δύο μητέρες τους»

Η Έντιν Τσάπμαν αποκάλυψε ακόμη ότι το ζευγάρι διατηρούσε πολύ στενούς δεσμούς με τα παιδιά του. Όπως ανέφερε, η Κέιτ ακολούθησε τις μητέρες της στην Ελλάδα για να συνεχίσει τις σπουδές της, παίρνοντας μαζί και τον αγαπημένο της σκύλο ράτσας ντάτσχουντ, ώστε να βρίσκεται κοντά στους γονείς της.

«Μέσα σε μια στιγμή, η Κέιτ και ο Τζακ βρέθηκαν αντιμέτωποι με την αδιανόητη απώλεια και των δύο μητέρων τους», ανέφερε.

Στην περιγραφή της καμπάνιας συγκέντρωσης χρημάτων, η Λένι χαρακτηρίζεται ως «μια όμορφη, δυναμική και απίστευτα δυνατή γυναίκα που έζησε μια ζωή γεμάτη εμπειρίες», ενώ επισημαίνεται ότι ήταν απόλυτα αφοσιωμένη στους ανθρώπους που αγαπούσε, εξαιρετικά γενναιόδωρη και πρόθυμη να κάνει τα πάντα για εκείνους.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι αγκάλιασε με όλη της την καρδιά τη νέα της ζωή στην Ελλάδα και μιλούσε συχνά για το πόσο ευτυχισμένη ήταν που ζούσε τη ζωή που εκείνη και η Μαργ πάντα ονειρεύονταν.

Οι συγκινητικές αναφορές για τη Μαργκερίτ

Για τη Μαργκερίτ, η καμπάνια αναφέρει ότι διέθετε «την πιο καθησυχαστική παρουσία». Όπως επισημαίνεται, όποια κι αν ήταν η ανησυχία κάποιου, εκείνη είχε πάντοτε μια απάντηση, μια ιστορία ή μία από τις γνωστές λαϊκές συμβουλές της για να βοηθήσει σε μια ασθένεια, έναν πόνο ή ακόμη και μια φαγούρα.

Η Τσάπμαν, η οποία ταξίδεψε από το Νιούκαστλ στην Ελλάδα με την πρώτη διαθέσιμη πτήση για να στηρίξει τα δύο παιδιά, ανέφερε επίσης ότι η Λένι και η Μαργ είχαν το σπάνιο χάρισμα να κάνουν όλους να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι.

«Ήταν άνθρωποι που σε τύλιγαν με ζεστασιά από την πρώτη στιγμή που τους γνώριζες. Έφευγες πάντα από το τραπέζι τους με χαμόγελο, νιώθοντας ότι κάποιος σε είχε φροντίσει και ότι είχες γίνει λίγο σοφότερος έπειτα από κάθε συζήτηση. Η καλοσύνη, το χιούμορ και η γενναιοδωρία τους άγγιξαν τις ζωές πολλών ανθρώπων και η απουσία τους θα γίνει βαθιά αισθητή από όλους όσοι τις γνώρισαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η καμπάνια οικονομικής στήριξης

Η Έντιν Τσάπμαν υπογράμμισε ότι κανένα χρηματικό ποσό δεν μπορεί να αναπληρώσει την απώλεια της Λένι και της Μαργ, ωστόσο εξέφρασε την ελπίδα ότι η καμπάνια θα συμβάλει στην ανακούφιση του μεγάλου οικονομικού βάρους που καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν η Κέιτ και ο Τζάκσον.

Μέχρι την Τρίτη είχαν συγκεντρωθεί σχεδόν 22.000 δολάρια, με στόχο τα 26.000 δολάρια. Σύμφωνα με την ίδια, οι δωρεές θα καλύψουν τα έξοδα των επειγόντων ταξιδιών, της διαμονής, της κηδείας και του μνημοσύνου, καθώς και νομικά, διοικητικά και άλλα απρόβλεπτα έξοδα που προκύπτουν όταν κάποιος χάνει αγαπημένα του πρόσωπα στο εξωτερικό.

Όπως τόνισε, ο σημαντικότερος στόχος είναι να δοθεί στην Κέιτ και τον Τζάκσον ο απαραίτητος χρόνος και χώρος για να πενθήσουν χωρίς την επιπλέον πίεση των άμεσων οικονομικών υποχρεώσεων.