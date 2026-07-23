Ένα πέτρινο σπίτι του 1830 στην καρδιά της Πενσιλβάνια φαινόταν να είναι το σπίτι των ονείρων μιας οικογένειας. Ωστόσο, λίγο μετά την εγκατάστασή τους, ένα απρόσμενο, τεράστιο και τρομακτικό πρόβλημα ήρθε στην επιφάνεια: εκατοντάδες φίδια είχαν κάνει το κτήμα… δικό τους, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Ο Τάιλερ και η Λόρεν Μπόλντιν αγόρασαν το 2020, μέσω πλειστηριασμού, μια εντυπωσιακή κατοικία 557 τετραγωνικών μέτρων στην κωμόπολη Pine Grove της κεντρικής Πενσιλβάνια. Το σπίτι διαθέτει έξι υπνοδωμάτια και πέντε μπάνια και κόστισε 460.000 δολάρια. Το ακίνητο, όμως, είχε μείνει εγκαταλελειμμένο και ακατοίκητο για περισσότερο από δέκα χρόνια. Όταν το ζευγάρι μετακόμισε εκεί μαζί με τα δύο παιδιά του, ανακάλυψε ότι στο διάστημα αυτό είχαν εγκατασταθεί στην ιδιοκτησία εκατοντάδες φίδια.

«Όταν αγοράσαμε το σπίτι, δεν συνειδητοποιήσαμε ότι αγοράζαμε μαζί και έναν τεράστιο πληθυσμό φιδιών», σχολίασε με χιούμορ ο Τάιλερ σε ένα από τα βίντεο που ανεβάζει στο TikTok, όπου καταγράφει τις καθημερινές «συναντήσεις» της οικογένειας με τα ερπετά.

@ouroldhouse Turns out we didn’t just buy an old house… we bought a snake habitat. Five years of cleanup has made a huge difference. People Magazine recently shared our full snake story if you’d like to read it The article is linked in our bio. Follow along as we tackle the pond next! #theforgehouse #snake #renovation #landscape #snakes ♬ COPYRIGHTFREEANDROYALTYFREE – royaltyfreemusic

Τα φίδια φαίνονται να κυκλοφορούν ανενόχλητα σε όλη την έκταση του κτήματος. Σε αρκετά βίντεο διακρίνονται να σκαρφαλώνουν στους πέτρινους τοίχους του σπιτιού, να διασχίζουν αργά τα σκαλιά της εισόδου ή να κινούνται ελεύθερα στην αυλή.

Παρά τις αμέτρητες προτάσεις χρηστών του διαδικτύου να εγκαταλείψουν ή ακόμη και να κάψουν το σπίτι, ο Τάιλερ επέλεξε μια πιο ψύχραιμη προσέγγιση. «Αν βρεθείτε ποτέ σε μια τέτοια κατάσταση, η σωστή λύση δεν είναι να κάψετε ολόκληρη την ιδιοκτησία, όπως μας προτείνουν πολλοί», είπε χαρακτηριστικά.

Αρχικά, το ζευγάρι αποφάσισε να αφήσει τα μαύρα, μη δηλητηριώδη φίδια στην ησυχία τους, καθώς πίστευε ότι κρατούσαν μακριά πιο επικίνδυνα είδη, όπως οι χαλκοκέφαλοι (Copperheads) και οι ξυλοκροταλίες (timber rattlesnakes). Ωστόσο, αργότερα διαπίστωσαν ότι τα διαφορετικά είδη φιδιών συνυπήρχαν στις ίδιες φωλιές, γεγονός που τους ανάγκασε να αλλάξουν στρατηγική.

Έτσι ξεκίνησαν μια συστηματική προσπάθεια να κάνουν το σπίτι λιγότερο ελκυστικό για τα φίδια. Σφράγισαν όλες τις ρωγμές στα θεμέλια του σπιτιού και των βοηθητικών κτισμάτων, απομάκρυναν παλιούς κορμούς δέντρων και σωρούς από ξύλα όπου συνηθίζουν να φωλιάζουν τα ερπετά, ενώ ο Τάιλερ προμηθεύτηκε ειδική λαβίδα σύλληψης φιδιών, ώστε να τα μεταφέρει με ασφάλεια στο γειτονικό δάσος κάθε φορά που εμφανίζονται στην αυλή.

@ouroldhouse One less hiding spot for snakes… and a whole lot of mahogany we couldn’t let go to waste. This deck was too far gone to save, but the wood wasn’t. Instead of sending it to the dumpster, we cleaned up every board and gave it a second life throughout our home. Turns out one rotten deck had a lot more to give. What’s your favorite way we repurposed the mahogany? #theforgehouse #renovation #historichome #reclaimedwood #deck ♬ ROYALTYFREEMUSIC – royaltyfreemusic

Η οικογένεια αφιέρωσε επίσης μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου της καθαρίζοντας το γκαζόν, τους πέτρινους τοίχους, τους κήπους και τις δασικές εκτάσεις γύρω από το σπίτι από χόρτα, μπάζα και πυκνή βλάστηση. Παράλληλα, υιοθέτησε δύο γάτες για να περιορίσει τον πληθυσμό των ποντικών, καθώς τα τρωκτικά αποτελούν βασική πηγή τροφής για τα φίδια.

Μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις ήταν η απομάκρυνση μιας παλιάς υπόγειας πισίνας, η οποία είχε μετατραπεί σε ιδανικό καταφύγιο για νερόφιδα. Στη θέση της αποκαταστάθηκε η λίμνη του κτήματος, στην οποία εγκαταστάθηκαν φίλτρα και σιντριβάνια, ενώ γύρω από τα κτίσματα φυτεύτηκε δυόσμος, καθώς θεωρείται φυσικό απωθητικό για τα φίδια.

Παρά τις συνεχείς εμφανίσεις των ερπετών, οι Μπόλντιν δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους. Αντίθετα, το 2025 ανακοίνωσαν ότι οι γονείς του Τάιλερ αγόρασαν το πέτρινο εξοχικό που βρίσκεται ακριβώς δίπλα, αποδεικνύοντας ότι η οικογένεια έχει αποφασίσει να ριζώσει στην περιοχή.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, σε περίπτωση που μια ιδιοκτησία γεμίσει φίδια, η καλύτερη αντιμετώπιση είναι να περιοριστούν τα σημεία όπου μπορούν να κρυφτούν, να διατηρείται το γρασίδι χαμηλό, να απομακρύνονται τα μπάζα και οι σωροί ξύλων και να μειώνεται ο πληθυσμός των τρωκτικών, ώστε να περιορίζονται οι λόγοι που προσελκύουν τα ερπετά.