Τουλάχιστον 82 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις καταρρακτώδεις βροχές στη βορειοανατολική Ινδία, στο Πακιστάν και στο Αφγανιστάν αυτή την εβδομάδα ενώ οι πλημμύρες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στις καλλιέργειες, στις υποδομές και στις δημόσιες εγκαταστάσεις.

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο βορειοανατολικό κρατίδιο της Ινδίας Άσαμ το τελευταίο 24ωρο σε μια άνευ προηγουμένου καταστροφή, σύμφωνα με τις αρχές, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό των νεκρών αυτή την εβδομάδα σε 36.

⚠️ Entire Shopping Complex Swept Away By Swollen Stream As Deluge Hits Kashmir



The Sukhag stream in Bugdam district, Beerwah, overflowed following heavy rainfall and swept away shops, damaged a key temporary road, and disrupted drinking water supplies.



No casualties have been… pic.twitter.com/gp5ozYXoPQ — RT_India (@RT_India_news) July 22, 2026

Περισσότεροι από 650.000 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τις σφοδρές βροχοπτώσεις σε 11 περιοχές του Άσαμ, ανέφερε σε χθεσινή της ανακοίνωση η αρχή διαχείρισης καταστροφών του κρατιδίου.

Οι πλημμύρες στο Άσαμ προκλήθηκαν πρωτίστως από τις σφοδρές βροχοπτώσεις στο γειτονικό κρατίδιο Νάγκαλαντ μεταξύ 18 και 20 Ιουλίου και είχαν ως αποτέλεσμα την ασυνήθιστα υψηλή στάθμη των υδάτων των ποταμών, ανέφερε έκθεση της κυβέρνησης του κρατιδίου.

Στη βορειοανατολική επαρχία Νουριστάν του Αφγανιστάν και στην επαρχία του Πακιστάν Χιμπέρ Παχτούνκουα τουλάχιστον 46 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν από τις πλημμύρες τις τελευταίες 72 ώρες, ανακοίνωσαν οι αρχές διαχείρισης καταστροφών των δύο αυτών χωρών.

Οι πλημμύρες παρέσυραν σπίτια και ξενοδοχεία. Χάθηκαν τα πάντα. Είναι η απόλυτη καταστροφή. Βαρέα μηχανήματα χρησιμοποιούνται για τη διάσωση όσων είναι ακόμη εγκλωβισμένοι, δήλωσε στο Ρόιτερς ο Μουτζίμπ ουρ Ραχμάν, κάτοικος της επαρχιακής πρωτεύουσας του Νουριστάν