Μια ημέρα που ξεκίνησε με χαρά και όνειρα για το μέλλον κατέληξε σε ανείπωτη τραγωδία για ένα νεαρό ζευγάρι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας 24χρονος αστυνομικός από το Άρκανσο έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του και, λίγες ώρες αργότερα, έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να τη σώσει από τα ορμητικά νερά ενός ποταμού, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Ο Φρεντ Μαρς, αστυνομικός του Αστυνομικού Τμήματος του Ρότζερς, ζήτησε το πρωί του Σαββάτου από τη σύντροφό του, Χέιλι, να τον παντρευτεί. Εκείνη δέχτηκε συγκινημένη και το ζευγάρι, που ήταν μαζί τα τελευταία τρία χρόνια, πέρασε τις πρώτες ώρες της αρραβωνιασμένης ζωής του γιορτάζοντας με φίλους.

Λίγο αργότερα, η παρέα αποφάσισε να κάνει εκδρομή με κανό στον ποταμό Elk, στο Μιζούρι. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η όμορφη αυτή ημέρα θα εξελισσόταν σε τραγωδία.

Κάποια στιγμή η Χέιλι βρέθηκε μέσα στο ποτάμι και άρχισε να παρασύρεται από τα δυνατά ρεύματα, αδυνατώντας να κρατηθεί στην επιφάνεια. Βλέποντας τη ζωή της να κινδυνεύει, ο Φρεντ Μαρς δεν δίστασε ούτε στιγμή. Μαζί με έναν ακόμη αστυνομικό του ίδιου τμήματος έπεσαν αμέσως στο νερό για να τη σώσουν.

Οι δύο άνδρες κατάφεραν να φέρουν τη νεαρή γυναίκα σε ασφαλές σημείο. Ωστόσο, την ώρα που εκείνη είχε πλέον διασωθεί, ο 24χρονος αστυνομικός παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα του ποταμού. Παρά τις προσπάθειες όσων βρίσκονταν εκεί, δεν κατάφερε να βγει ξανά στην επιφάνεια, χάνοντας τη ζωή του στην προσπάθειά του να σώσει τη μέλλουσα σύζυγό του.

Η τραγική ειρωνεία συγκλόνισε τόσο την οικογένεια όσο και την τοπική κοινωνία. «Της έκανε πρόταση γάμου το πρωί της ίδιας ημέρας που πέθανε και την έκανε αρραβωνιαστικιά του», δήλωσε η μητέρα της Χέιλι, Σέριλ Πάντζετ, στο τηλεοπτικό δίκτυο 40/29, περιγράφοντας τη συναισθηματικά φορτισμένη ημέρα που μετατράπηκε μέσα σε λίγες ώρες σε εφιάλτη.

Η ίδια αποκάλυψε ότι είχε αναπτύξει μια ιδιαίτερα στενή σχέση με τον νεαρό αστυνομικό. Όπως είπε, οι δυο τους είχαν έρθει κοντά επειδή μοιράζονταν έναν κοινό πόνο. «Πριν από τέσσερα χρόνια έχασα τον μοναχογιό μου σε ένα θανατηφόρο δυστύχημα στη γενέτειρά μου. Από την πρώτη στιγμή δημιουργήθηκε ένας ιδιαίτερος δεσμός ανάμεσά μας. Εγώ τον φώναζα “γιε μου” κι εκείνος με αποκαλούσε “μαμά”», ανέφερε συγκινημένη.

Όσοι γνώριζαν τον Φρεντ Μαρς μιλούν για έναν άνθρωπο που είχε αφιερώσει τη ζωή του στην προστασία των άλλων και που δεν δίστασε ούτε για μια στιγμή να θέσει τη δική του ζωή σε κίνδυνο προκειμένου να σώσει εκείνη που αγαπούσε.

Η ιστορία του έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, με εκατοντάδες ανθρώπους να αποτίουν φόρο τιμής στον 24χρονο αστυνομικό, ο οποίος λίγες ώρες αφότου έκανε το πρώτο βήμα για να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια, θυσίασε τη ζωή του για να σώσει τη γυναίκα με την οποία ονειρευόταν να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του.