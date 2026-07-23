Νέοι ισχυρισμοί γύρω από τις αποστολές Apollo αναζωπυρώνουν τις θεωρίες περί συγκάλυψης από τη NASA, καθώς ο φυσικός Μανελί Ντεραχσάνι υποστήριξε ότι διάσημοι αστροναύτες συνάντησαν μια άγνωστη παρουσία στη Σελήνη, ενώ φέρεται να έλαβαν προειδοποιήσεις να μην επιστρέψουν. Παράλληλα, έκανε λόγο για φωτογραφίες με ανεξήγητα αντικείμενα που, όπως ισχυρίζεται, αλλοιώθηκαν πριν δοθούν στη δημοσιότητα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν αποτελούν οριστική απόδειξη ύπαρξης εξωγήινης ζωής.

Ο Μανελί Ντεραχσάνι, ο οποίος ερευνά ανωμαλίες στην επιφάνεια της Σελήνης και του Άρη, μίλησε στο podcast American Alchemy, όπου υποστήριξε ότι πολλές αποστολές Apollo κατά τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 κατέγραψαν φωτογραφίες με άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα γύρω από τη Σελήνη. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εικόνες αυτές τροποποιήθηκαν πριν δημοσιοποιηθούν.

Σύγκριση φωτογραφιών της Apollo 14

Ο επιστήμονας ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα μία φωτογραφία της αποστολής Apollo 14, στην οποία διακρίνεται ο αστροναύτης Εντ Μίτσελ στην επιφάνεια της Σελήνης.

Όπως είπε, σε ψηφιοποιημένο αντίγραφο από το Ινστιτούτο Σεληνιακών και Πλανητικών Ερευνών, αρχείο που διαχειρίζεται η NASA από τη δεκαετία του 1970, ο σεληνιακός ουρανός εμφανίζεται εντελώς μαύρος. Αντίθετα, σε άλλη εκδοχή της ίδιας φωτογραφίας, που φιλοξενείται στο πρόγραμμα «March to the Moon» του Κέντρου Διαστημικών Πτήσεων Τζόνσον και του Πανεπιστημίου της Πολιτείας της Αριζόνα, υποστήριξε ότι διακρίνεται καθαρά μια μπλε σφαίρα πάνω από τον Μίτσελ.

Οι φωτογραφίες της Apollo 17 και τα «μπλε φώτα»

Ο Ντεραχσάνι αναφέρθηκε επίσης στην τελευταία επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη, την Apollo 17, κατά την οποία οι αστροναύτες Γιουτζίν Σέρναν και Χάρισον Σμιτ φωτογράφισαν εκτενώς τη σεληνιακή επιφάνεια το 1972.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μία από τις γνωστότερες φωτογραφίες της αποστολής εμφανίζει τρία συμπαγή μπλε φώτα στον μαύρο ουρανό πάνω από έναν σεληνιακό λόφο. Υποστήριξε ακόμη ότι, όταν η εικόνα φωτίζεται ψηφιακά, η περιοχή ανάμεσα στα φώτα γίνεται πιο φωτεινή, γεγονός που, κατά την εκτίμησή του, θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι αποτελούν μέρος ενός μεγαλύτερου αντικειμένου.

Μάλιστα, ανέφερε ότι στην περιγραφή της συγκεκριμένης φωτογραφίας, η οποία συμπεριλήφθηκε στην πρώτη παρτίδα αποχαρακτηρισμένων αρχείων για τα UFO που δημοσιοποιήθηκαν τον Μάιο, η ίδια η NASA σημείωνε πως ξεκίνησε «ειδική έρευνα», επειδή ειδικοί που εξέτασαν την εικόνα θεώρησαν ότι τα φώτα ενδέχεται να ανήκουν σε ένα μεγάλο φυσικό αντικείμενο στο Διάστημα.

Ο φυσικός πρόσθεσε ακόμη ότι άλλες φωτογραφίες της ίδιας αποστολής καταγράφουν μπλε μεταλλικές λωρίδες στον διαστημικό χώρο, οι οποίες, όταν μεγεθύνονται και φωτίζονται, μοιάζουν, κατά τον ίδιο, με αντικείμενα που θυμίζουν έντομα και αφήνουν αχνά ίχνη, σαν να προέρχονται από κάποιο σύστημα πρόωσης.

Οι αντιδράσεις της επιστημονικής κοινότητας

Οι ισχυρισμοί αυτοί έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Σκεπτικιστές, μεταξύ των οποίων και ο αστροφυσικός Νιλ ντεΓκρας Τάισον, έχουν υποστηρίξει ότι τα επίμαχα σημεία στις φωτογραφίες δεν είναι παρά κοσμικές ακτίνες.

Ο Ντεραχσάνι, ωστόσο, απέρριψε αυτή την ερμηνεία, υποστηρίζοντας ότι τα αντικείμενα εμφανίζονται ως συμπαγή κυκλικά φώτα και όχι ως αέρια ίχνη ή αντανακλάσεις του φακού, γεγονός που, όπως είπε, καθιστά τη συγκεκριμένη εξήγηση στατιστικά απίθανη.

Παρά τη δημοσιοποίηση μεγάλου αριθμού φωτογραφιών και ωρών ηχητικών καταγραφών από τις αποστολές Apollo, στο πλαίσιο της εκστρατείας αποχαρακτηρισμού αρχείων για τα UFO επί κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ, τόσο η NASA όσο και το Πεντάγωνο εξακολουθούν να δηλώνουν ότι δεν έχει βρεθεί καμία απόδειξη ύπαρξης εξωγήινης ζωής.

Ο ίδιος ο επιστήμονας διευκρίνισε ότι οι αλλοιωμένες, κατά τους ισχυρισμούς του, φωτογραφίες και οι υπόλοιπες αναφορές δεν συνιστούν αδιαμφισβήτητη απόδειξη εξωγήινης παρουσίας, ωστόσο εκτίμησε ότι τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα είναι δύσκολο να εξηγηθούν αποκλειστικά ως φυσικά γεωλογικά φαινόμενα, σφάλματα των καμερών ή συνηθισμένα διαστημικά συντρίμμια.

Η καταγγελία πρώην συνεργάτη της NASA

Ο Ντεραχσάνι υποστήριξε ακόμη ότι μία από τις πιο σημαντικές καταγγελίες αφορά τον Κεν Τζόνστον τον πρεσβύτερο, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, εκπαίδευε πιλότους και αστροναύτες της NASA και είχε διατελέσει αναπληρωματικός αστροναύτης στις αποστολές Apollo.

Όπως ανέφερε στο επεισόδιο του podcast που δημοσιεύθηκε στις 20 Ιουλίου, ο Τζόνστον ισχυρίστηκε ότι είχε λάβει εντολή να καταστρέψει αρνητικά πρώτης γενιάς από τις αποστολές Apollo, επειδή περιείχαν ανωμαλίες που δεν έπρεπε να δημοσιοποιηθούν. Σύμφωνα πάντα με τον ισχυρισμό του, διατήρησε ορισμένα αντίγραφα και τα ανάρτησε αργότερα στο διαδίκτυο.

Η Daily Mail ανέφερε ότι επικοινώνησε με τη NASA ζητώντας σχόλιο για τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

Οι αναφορές για τηλεπαθητικά μηνύματα

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο παρουσιαστής του podcast Τζέσι Μάικλς αναφέρθηκε επίσης σε ιστορίες που αποδίδονται στους αστροναύτες Γιουτζίν Σέρναν και Νιλ Άρμστρονγκ, σύμφωνα με τις οποίες είχαν βιώσει παρόμοιες εμπειρίες κατά τη διάρκεια των σεληνιακών αποστολών τους.

Ο Μάικλς έκανε λόγο για ανεπιβεβαίωτες αφηγήσεις σύμφωνα με τις οποίες ο Νιλ Άρμστρονγκ είχε δηλώσει στην Ουάσιγκτον ότι «μας είπαν να μην επιστρέψουμε στη Σελήνη». Παρέπεμψε ακόμη σε παλαιότερη συνέντευξη του Στιβ Κόλμπερν, αναλυτή εργαστηρίου που είχε συμμετάσχει σε επεμβάσεις αφαίρεσης φερόμενων εξωγήινων εμφυτευμάτων, ο οποίος υποστήριξε ότι άκουσε τον Άρμστρονγκ να επαναλαμβάνει την ίδια προειδοποίηση σε εκδήλωση με υψηλόβαθμους πολιτικούς προσκεκλημένους.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, ο Γιουτζίν Σέρναν είχε εκμυστηρευθεί στον φίλο του και επιμελητή ιαπωνικού μουσείου της NASA, Τζόσεν Τακάνο, ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στη Σελήνη έλαβε ένα είδος τηλεπαθητικού μηνύματος με το περιεχόμενο: «Δεν σας θέλουμε πραγματικά εδώ».

Η επόμενη αποστολή που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιήσει περιφορά γύρω από τη Σελήνη είναι η Artemis III, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο 2027. Έναν χρόνο αργότερα, η Artemis IV προγραμματίζεται να αποτελέσει την πρώτη επανδρωμένη προσεδάφιση στη Σελήνη μετά το τέλος του προγράμματος Apollo.