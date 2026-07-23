Με ακραία καιρικά φαινόμενα ήρθαν αντιμέτωποι εκατομμύρια κάτοικοι της ανατολικής Κίνας, καθώς ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος σάρωσε δρόμους και κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας σκηνές χάους.

Σοκαριστικό βίντεο από κάμερα οχήματος καταγράφει τη στιγμή που ένα αυτοκίνητο παρασύρεται από τη δίνη του ανεμοστρόβιλου, σηκώνεται στον αέρα και εκτοξεύεται στην άκρη του δρόμου. Λίγα μέτρα πιο πίσω, ένα δεύτερο όχημα ανασηκώνεται στιγμιαία πριν πέσει ξανά στο οδόστρωμα.

Ο ανεμοστρόβιλος συνέχισε την καταστροφική του πορεία, ξεριζώνοντας δέντρα και αναγκάζοντας τους οδηγούς να ακινητοποιήσουν τα οχήματά τους.

A tornado sent a car airborne in Haining, Zhejiang Province in China on Sunday…. 👀pic.twitter.com/qX0AZpFt7J — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 22, 2026

Το φαινόμενο εκδηλώθηκε καθώς ο τυφώνας Μπάβι έπληττε την επαρχία Ζετζιάνγκ της Κίνας, φέρνοντας ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές σε εκτεταμένες περιοχές.

Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, περισσότεροι από 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τα σπίτια τους στην επαρχία Ζετζιάνγκ. Παράλληλα, πάνω από 290.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από περιοχές υψηλού κινδύνου στη Σαγκάη, ενώ περισσότεροι από 180.000 εγκατέλειψαν τις κατοικίες τους στην επαρχία Φουτζιάν.

Στην παραθαλάσσια πόλη Γιουετσίνγκ, πάνω από 1.300 δέντρα ξεριζώθηκαν από τη σφοδρότητα των ανέμων, με τις Αρχές να καταγράφουν εκτεταμένες ζημιές και να παραμένουν σε επιφυλακή για την εξέλιξη της κακοκαιρίας, σύμφωνα με την Sun.