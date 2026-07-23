Ένας άνδρας που κινείται συχνά με σκάφος στον ποταμό του Οχάιο, όπου πέντε άνθρωποι πνίγηκαν την Κυριακή, ενδέχεται να τράβηξε την τελευταία φωτογραφία της άτυχης παρέας ενώ όλα τα μέλη της ήταν ακόμη ζωντανά. Την ίδια ώρα, ταυτοποιήθηκε και το δεύτερο ζευγάρι που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία.

Στη φωτογραφία διακρίνονται πέντε ενήλικες να ψαρεύουν μέσα στα νερά του ποταμού Σαϊότο, τα οποία έφταναν μέχρι τη μέση τους. Πιστεύεται ότι πρόκειται για τα δύο ζευγάρια και τον φίλο τους, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να σώσουν ο ένας τον άλλο. Τρία μικρά παιδιά έμειναν ορφανά μετά την τραγωδία.

Grim final photo shows 5 friends fishing moments before they all drowned in Ohio river tragedy https://t.co/PJ38cJoI0F pic.twitter.com/urxU6AhniF — New York Post (@nypost) July 23, 2026

«Πιστεύω ότι η φωτογραφία που τράβηξα ίσως ήταν η τελευταία τους ενώ βρίσκονταν ακόμη στη ζωή», δήλωσε ο φωτογράφος Μάρκους Λ. Μάρτιν.

Ο Μάρκους Λ. Μάρτιν, ο οποίος διασχίζει τον ποταμό με σκάφος εδώ και δέκα χρόνια, αισθάνθηκε ανήσυχος την Κυριακή όταν είδε την παρέα να βρίσκεται βαθιά μέσα σε ένα σημείο που γνώριζε ότι ήταν επικίνδυνο, όπως ανέφερε στο πρακτορείο «Associated Press».

«Θυμάμαι ότι μου είχαν μάθει πως εκείνο το σημείο ήταν κάπως επικίνδυνο, επειδή υπάρχουν απότομες πλαγιές και το βάθος του ποταμού αυξάνεται ξαφνικά», ανέφερε ο Μάρκους Λ. Μάρτιν, ο οποίος είναι πάστορας της Βαπτιστικής Εκκλησίας.

Καθώς κινούνταν με το σκάφος του, ο Μάρκους Λ. Μάρτιν είδε τους πέντε ενήλικες μέσα στο νερό και δύο παιδιά σε μια κοντινή χορταριασμένη όχθη. Όταν επέστρεψε στο σημείο δύο ώρες αργότερα, η παρέα εξακολουθούσε να βρίσκεται εκεί. «Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που ένιωσα. Είπα απλώς ότι έπρεπε να τραβήξω αυτή τη φωτογραφία», δήλωσε ο Μάρκους Λ. Μάρτιν.

Η τελευταία φωτογραφία της παρέας πριν από την τραγωδία

Έχοντας περισσότερα από δέκα χρόνια εμπειρίας στον ποταμό Σαϊότο, ο Μάρκους Λ. Μάρτιν σκέφτηκε να προειδοποιήσει την παρέα για τον πιθανό κίνδυνο. Ωστόσο, δεν ήθελε να περάσει ανάμεσα από το σημείο όπου βρίσκονταν οι πέντε ενήλικες και δύο ή τρία άλλα κοντινά σκάφη, καθώς φοβήθηκε ότι θα προκαλούσε ισχυρό κυματισμό.

Ο Μάρκους Λ. Μάρτιν δήλωσε ότι, από τη στιγμή που πληροφορήθηκε τους πνιγμούς, δεν μπορεί να κοιμηθεί, επειδή βασανίζεται από την απόφασή του να μην προειδοποιήσει την παρέα.

Η ανείπωτη τραγωδία άρχισε όταν ένα από τα μέλη της παρέας μπήκε στο νερό για να κολυμπήσει και άρχισε να δυσκολεύεται. Δύο από τους υπόλοιπους ενήλικες έπεσαν στον ποταμό για να τον σώσουν, ενώ στη συνέχεια μπήκαν στο νερό και οι τελευταίοι δύο ενήλικες, προσπαθώντας να βοηθήσουν τους φίλους τους. Κανείς από τους πέντε ανθρώπους, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν δύο ζευγάρια γονέων, δεν κατάφερε να επιστρέψει στην όχθη.

Ταυτοποιήθηκαν τα δύο ζευγάρια – Τρία παιδιά έμειναν ορφανά μετά την τραγωδία

Οι Αρχές έσπευσαν στο σημείο περίπου στις 9 το βράδυ, όταν ένας διερχόμενος οδηγός είδε ένα μικρό παιδί, το οποίο βρισκόταν εμφανώς σε κατάσταση πανικού, να τρέχει σε έναν κοντινό δρόμο και κάλεσε την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 911. Το παιδί, σε κατάσταση υστερίας, είπε ότι «η οικογένειά του βρισκόταν μέσα στον ποταμό». Σύμφωνα με το άτομο που κάλεσε το 911, ένα ακόμη μικρό αγόρι, τυλιγμένο με μια πετσέτα, φώναζε: «Μαμά! Μαμά!».

Οι διασώστες ανέσυραν δύο γυναίκες από τον ποταμό και τις μετέφεραν σε κοντινά νοσοκομεία, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Οι σοροί τριών ανδρών εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν την επόμενη ημέρα. Οι Αρχές της Ονδούρας επιβεβαίωσαν την Τρίτη ότι τέσσερις από τους πέντε ενήλικες ήταν υπήκοοι της Ονδούρας.

Ο 33χρονος Χοσέ Μάριο Πινέδα Ντίας και η 28χρονη σύζυγός του, Μαρίνα Σουγιάπα Ρεγκαλάδο, ταυτοποιήθηκαν την Τρίτη ως το ένα από τα δύο ζευγάρια από την Ονδούρα που πνίγηκαν. Ο Χοσέ Μάριο Πινέδα Ντίας και η Μαρίνα Σουγιάπα Ρεγκαλάδο ήταν οι γονείς των δύο παιδιών που βρίσκονταν στο σημείο.

Το δεύτερο παντρεμένο ζευγάρι ήταν ο 33χρονος Μιγκέλ Άνχελ Γκέρα και η 33χρονη Κάρμεν Ιντάλια Λάρα Φερέρα. Τα στοιχεία του Μιγκέλ Άνχελ Γκέρα και της Κάρμεν Ιντάλια Λάρα Φερέρα ανακοινώθηκαν από το γραφείο της προέδρου της Ονδούρας και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ονδούρας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου «ABC News».

Ο Μιγκέλ Άνχελ Γκέρα και η Κάρμεν Ιντάλια Λάρα Φερέρα είχαν μία επτάχρονη κόρη, σύμφωνα με σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων που δημιουργήθηκε στην πλατφόρμα «GoFundMe» για την υποστήριξη των συγγενών τους.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ονδούρας ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις Αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών για τον επαναπατρισμό των σορών στην Ονδούρα. Παράλληλα, παρέχει υποστήριξη στα δύο ορφανά παιδιά που εξακολουθούν να βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα παιδιά του Χοσέ Μάριο Πινέδα Ντίας και της Μαρίνα Σουγιάπα Ρεγκαλάδο βρίσκονται προσωρινά υπό τη φροντίδα των κοινωνικών υπηρεσιών της Πολιτείας του Οχάιο. Θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να επανενωθούν με συγγενείς τους στην Ονδούρα, σύμφωνα με τη διευθύντρια προξενικών υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών της Ονδούρας, Φλάβια Ζαμόρα.

Η έρευνα για τις συνθήκες των πνιγμών συνεχίζεται. Την Κυριακή, η στάθμη του ποταμού ήταν αυξημένη και τα νερά κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα. Η ροή έφτανε τα 350 κυβικά πόδια ανά δευτερόλεπτο, περισσότερο από το διπλάσιο της μέσης τιμής, σύμφωνα με στοιχεία υδρομετρικού σταθμού της Γεωλογικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος βρίσκεται σε κοντινό φράγμα.

Τα στοιχεία του πέμπτου ανθρώπου που έχασε τη ζωή του θα δημοσιοποιηθούν μόλις ενημερωθεί η οικογένειά του.