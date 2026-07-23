Κόκκινο έχει χτυπήσει η ένταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπου οι Χούθι της Υεμένης είπαν ότι επιτέθηκαν σε δύο σαουδαραβικά τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν για 12η συνεχόμενη νύχτα.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι δύο άτομα σκοτώθηκαν στις αμερικανικές επιθέσεις της Τετάρτης και ότι ένα πετρελαιοφόρο πήρε φωτιά μετά από έκρηξη σε μια ναρκοθετημένη διαδρομή στα Στενά του Ορμούζ.

Πριν από τον τελευταίο γύρο επιθέσεων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε απειλήσει να καταστρέψει μια ιρανική γέφυρα ή ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εάν το Ιράν επιτεθεί σε πλοίο στα Στενά, και να «τακτοποιήσει» τους Χούθι, εάν αυτοί μπλοκάρουν την Ερυθρά Θάλασσα.

Εάν επιβεβαιωθεί, η επίθεση των Χούθι θα είναι η πρώτη από τότε που η υποστηριζόμενη από το Ιράν ομάδα ανακοίνωσε «ναυτικό εμπάργκο» κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Οι Χούθι ανέφεραν τα ονόματα των δεξαμενόπλοιων ως «Encelia» και «Layla», αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι εκείνοι έχουν την ευθύνη για τα πλήγματα ούτε η επίθεση κατά του «Layla».

Το Ριάντ επιβεβαίωσε ότι ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο το οποίο ανήκει σε σαουδαραβική εταιρεία υπέστη επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα, μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του βασιλείου SPA.

«Πηγή στη γενική αρχή μεταφορών δήλωσε ότι το σκάφος Encelia, που ανήκει σε σαουδαραβική εταιρεία, στοχοποιήθηκε ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα», γεγονός που προκάλεσε «πυρκαγιά στην πλώρη του», ανέφερε το πρακτορείο, τονίζοντας ακόμη μέσω X πως τα μέλη του πληρώματος είναι «ασφαλή».

Το κίνημα ανταρτών Χούθι της Υεμένης υποστήριξε χθες Τετάρτη ότι έπληξε με μη επανδρωμένα συστήματα και πυραύλους «δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια» στην Ερυθρά Θάλασσα, μερικά 24ωρα αφού ανακοίνωσε την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στο βασίλειο.

Το σιιτικό κίνημα Ανσαραλά -πιο γνωστό στη Δύση με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του-, που πρόσκειται στο Ιράν, ανέφερε μέσω Telegram ότι «οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης», ο στρατιωτικός του βραχίονας, «διεξήγαγαν επιτυχή στρατιωτική επιχείρηση στοχοποιώντας δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια τα οποία παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό», προσθέτοντας πως επρόκειτο για τα σκάφη Encelia και Layla. Πρόσθεσε ότι ανάγκασε άλλα δέκα να κάνουν αναστροφή.

Νωρίτερα, η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, ανέφερε ότι τάνκερ χτυπήθηκε από «άγνωστου» τύπου «βλήμα» στην Ερυθρά Θάλασσα, περίπου 70 ναυτικά μίλια (130 χιλιόμετρα) από το λιμάνι Αλ Σουκάικ της Σαουδικής Αραβίας, προσθέτοντας ότι προκλήθηκε «πυρκαγιά (…) που προσπαθεί να σβήσει το πλήρωμα».

Αναστροφή

Πλέον αρχίζει να επικρατεί και πάλι ατμόσφαιρα ανησυχίας στις αγορές ως προς τον εφοδιασμό με υδρογονάνθρακες, πολύ περισσότερο διότι η Σαουδική Αραβία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού στον κόσμο, ενώ το επίσης καίριας σημασίας στενό του Ορμούζ έχει επίσης κλείσει από το Ιράν από την επομένη της επανέναρξης του πολέμου.

Όπως δείχνουν δεδομένα που εξέτασε το Γαλλικό Πρακτορείο, τουλάχιστον εννιά πλοία έκαναν αναστροφή στην Ερυθρά θάλασσα η κοντά στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, στο νότιο άκρο της Υεμένης, εξαιτίας των απειλών των Χούθι.

Την ίδια στιγμή ο πόλεμος ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη πως οδεύει σε αποκλιμάκωση. Ο έλεγχος από το Ιράν των Στενών του Ορμούζ -από το οποίο διερχόταν πριν από τον πόλεμο το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που παράγονται παγκοσμίως- παραμένει στην καρδιά της σύγκρουσης.

Ακόμη και για τα πλοία στα οποία έδινε την άδεια να το διασχίσουν την περίοδο που άνοιξε, η Ισλαμική Δημοκρατία δεν επέτρεπε να παίρνουν παρά μόνο μια πορεία, κατά μήκος των ακτών της, απειλώντας πως θα πλήξει όποιο σκάφος παραβίαζε την εντολή. Η Τεχεράνη εξάλλου εννοεί να εφαρμόσει τέλος διέλευσης, παρά την εναντίωση της Ουάσιγκτον.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανέφεραν σήμερα ότι «σταμάτησαν» τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να ξεκαθαρίσουν πότε ακριβώς, επιμένοντας πως το στενό θα παραμείνει «εντελώς κλειστό όσο η Αμερική συνεχίζει τις σατανικές ενέργειές της στην περιοχή»: «Κανένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο δεν θα μπαίνει ούτε θα βγαίνει» και «αν οποιοδήποτε πλοίο παραπλανηθεί από την Αμερική και προσπαθήσει να περάσει χωρίς συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, θα υφίσταται την ίδια τύχη», σύμφωνα με ανακοίνωση τους που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων μέσω Telegram.

Τουλάχιστον δυο νεκροί

Κρατικό μέσο ενημέρωσης μετέδωσε πως κατά τη διάρκεια της νύχτας βομβαρδίστηκε δυο φορές η Μπουσέχρ, όπου βρίσκεται λιμάνι και ο μοναδικός ιρανικός πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός σε λειτουργία.

Εξάλλου τουλάχιστον δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι ένδεκα τραυματίστηκαν σε αμερικανικό πλήγμα στη Σαλαμσέχ, στα σύνορα με το Ιράκ, σύμφωνα με αξιωματούχο της επαρχίας Χουζεστάν, τον οποίο επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση IRIB. Αναφέρθηκαν επίσης βομβαρδισμοί στην Αχβάζ, κοντά στον Κόλπο, και εκρήξεις στη Σιρίκ, κοντά στο στενό του Ορμούζ.

Σε αντίποινα για τα πλήγματα των ΗΠΑ, η Τεχεράνη στοχοποιεί κάθε βράδυ συμμάχους της Ουάσιγκτον στην περιοχή. Νωρίς το πρωί το Κουβέιτ ανακοίνωσε πως η αντιαεροπορική άμυνά του αναχαίτιζε «εχθρικά drones».

Παρά τις απειλές, που δεν σταματούν να πολλαπλασιάζονται, η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου Μπρεντ, ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές, βρίσκεται περί τα 95 δολάρια, επίπεδο όπου έφτασε για πρώτη φορά εδώ κι εβδομάδες. Είχε σημειώσει πτώση στα προπολεμικά επίπεδα τις ημέρες που ακολούθησαν την υπογραφή της καταρχήν συμφωνίας από τους προέδρους των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.

ΗΠΑ – Σαουδική Αραβία: Συμφωνία για συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας

Εντωμεταξύ, οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία κατέληξαν σε συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ και ο Σαουδάραβας ομόλογός του, ο πρίγκιπας Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, η συμφωνία «παρέχει σε αμερικανικές εταιρείες ευρεία πρόσβαση στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας» του Ριάντ και «συμβάλλει στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Σαουδικής Αραβίας», διατηρώντας υψηλά πρότυπα σε ό,τι αφορά την πυρηνική ασφάλεια και ενισχύοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ΗΠΑ στην πυρηνική τεχνολογία για μη στρατιωτικούς σκοπούς.

Η συμφωνία αντικατοπτρίζει την κοινή δέσμευση «να ενισχύσουμε τις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας και να διασφαλίσουμε την ευημερία στο εσωτερικό και την ασφάλεια των συμμάχων μας στο εξωτερικό», δήλωσε ο Κρις Ράιτ.