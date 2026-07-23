Απίστευτα πλάνα με μια τεράστια αρκούδα, η οποία είχε εγκλωβιστεί στην κορυφή ενός στύλου ηλεκτροδότησης στο Νέο Μεξικό, έγιναν viral στο διαδίκτυο, αφήνοντας άφωνους τους χρήστες με το ασυνήθιστο σημείο στο οποίο είχε καταφύγει το ζώο.

Το εντυπωσιακό βίντεο δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα X και αναδημοσιεύτηκε την Τετάρτη από το Υπουργείο Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, συγκεντρώνοντας δεκάδες χιλιάδες προβολές, όπως σημειώνει η New York Post.

Head-scratching video shows hulking bear perched atop utility pole https://t.co/LucjzNwJ8v pic.twitter.com/8z3wBNWTMR — New York Post (@nypost) July 22, 2026

«Εκτιμούμε τον ενθουσιασμό για την αμερικανική ενεργειακή κυριαρχία, αλλά δεν εννοούσαμε ακριβώς αυτό», ανέφερε αστειευόμενο το Υπουργείο Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην ανάρτησή του.

Το βίντεο, η αυθεντικότητα του οποίου επιβεβαιώθηκε, δείχνει την αρκούδα να λαχανιάζει και να κρατιέται με τα μπροστινά της πόδια από την οριζόντια δοκό του στύλου ηλεκτροδότησης, ενώ τα πίσω πόδια της κρέμονται στο κενό. Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα σε αγροτική περιοχή κοντά στο Γκλάντστοουν του Νέου Μεξικού.

We appreciate the enthusiasm for American Energy Dominance, but this isn't what we meant. https://t.co/FpfmUn6PYh — US Department of the Interior (@Interior) July 22, 2026

Το άτομο που κατέγραφε το βίντεο κάλεσε την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 911 και είπε στον τηλεφωνητή: «Καλώ για να αναφέρω ότι υπάρχει μια αρκούδα στην κορυφή ενός στύλου φωτισμού».

Ο τηλεφωνητής, ο οποίος είχε ήδη ενημερωθεί για το περιστατικό, απάντησε: «Έχω ήδη καλέσει την Υπηρεσία Θήρας και Αλιείας και μου είπαν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι». Στη συνέχεια, ο τηλεφωνητής εξήγησε ότι, εάν οι ειδικοί άγριας ζωής επιχειρούσαν να ναρκώσουν την αρκούδα, το ζώο πιθανότατα θα σκοτωνόταν πέφτοντας από τόσο μεγάλο ύψος.

Η Σάνον Μάλενς, η οποία ήταν αυτόπτης μάρτυρας του ασυνήθιστου περιστατικού, δήλωσε στο πρακτορείο «Storyful» ότι ταξίδευε από το Νέο Μεξικό προς την Οκλαχόμα μέσω του αυτοκινητόδρομου 56, όταν αντίκρισε την άτυχη αρκούδα. «Στην αρχή δεν μπορούσαμε πραγματικά να πιστέψουμε αυτό που βλέπαμε, γι’ αυτό κάναμε αναστροφή για να κοιτάξουμε ξανά», δήλωσε η Σάνον Μάλενς. «Αρχικά πιστέψαμε ότι η αρκούδα ήταν νεκρή. Όταν, όμως, πλησιάσαμε περισσότερο, συνειδητοποιήσαμε ότι ήταν ακόμη ζωντανή», πρόσθεσε η Σάνον Μάλενς.

Δυστυχώς, η αρκούδα πέθανε λίγο αργότερα.

Γιατί σκαρφαλώνουν στους στύλους ηλεκτροδότησης

Το Τμήμα Αλιείας και Άγριας Ζωής του Νέου Μεξικού ενημέρωσε την εφημερίδα «New York Post» ότι, παρά τις προσπάθειες των τοπικών Αρχών, το ζώο υπέστη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία προτού καταστεί δυνατό να διασωθεί.

Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν. Το 2021, μία άλλη αρκούδα είχε εγκλωβιστεί στην κορυφή ενός στύλου ηλεκτροδότησης στην Αριζόνα, αλλά τελικά διασώθηκε με ασφάλεια.

Οι ειδικοί στην άγρια ζωή εκτιμούν ότι τέτοια ασυνήθιστα περιστατικά συμβαίνουν όταν μια αρκούδα, ιδιαίτερα εάν είναι νεαρή ή τρομαγμένη, πανικοβάλλεται από ανθρώπους, διερχόμενα οχήματα ή σκύλους και σκαρφαλώνει σε έναν στύλο ηλεκτροδότησης, όπως ακριβώς θα έκανε σε ένα ψηλό δέντρο.