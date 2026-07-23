Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν σε λούνα παρκ του Εκουαδόρ, όταν μια τουρίστρια εκτινάχθηκε από παιχνίδι μπροστά στα μάτια δεκάδων επισκεπτών. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο μέσα σε λίγες ώρες έκανε τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Το ατύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα στο Parque Samanes, έναν από τους πιο γνωστούς χώρους αναψυχής στο βόρειο τμήμα της Γκουαγιακίλ. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η γυναίκα που επέβαινε σε μικρό τρενάκι εκτοξεύτηκε εκτός του βαγονιού, προκαλώντας σοκ σε όσους βρίσκονταν στο σημείο.

Βίντεο που τράβηξαν αυτόπτες μάρτυρες δείχνουν το τρενάκι να περνά με ταχύτητα από μια κλειστή στροφή. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η τουρίστρια χάνει τη στήριξή της, εκσφενδονίζεται από ύψος περίπου τεσσάρων μέτρων και πέφτει με δύναμη στο έδαφος.

Οι κραυγές των επιβατών και των παρευρισκομένων ακούγονται αμέσως μετά την πτώση, ενώ αρκετοί έτρεξαν προς το μέρος της για να τη βοηθήσουν. Στο σημείο όπου κατέληξε η γυναίκα διακρίνονταν ίχνη αίματος.

Lo que parecía un inofensivo momento de diversión se convirtió en una pesadilla cuando una mujer cayó desde una altura considerable en un juego mecánico, en el sector de la Avenida Narcisa de Jesús – norte de Guayaquil, Ecuador. #Noticiasradioreforma pic.twitter.com/XGo5UioWfe — Radio Reforma ¡Se Oye¡ (@reformaseoye) July 22, 2026

Λίγη ώρα αργότερα διασώστες έφτασαν στο λούνα παρκ, προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στην τραυματία και τη διακόμισαν με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.

Πώς συνέβη το ατύχημα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και μαρτυρίες εργαζομένων, εξετάζεται το ενδεχόμενο η γυναίκα να έχασε τις αισθήσεις της όσο βρισκόταν στο παιχνίδι, γεγονός που την έκανε να μην μπορεί να συγκρατηθεί. Παρότι το βαγόνι διέθετε μεταλλική μπάρα συγκράτησης στα πόδια, στη θέση όπου καθόταν δεν υπήρχε ζώνη ασφαλείας, καθώς φέρεται να είχε αποκολληθεί από τη βάση της.

Μετά το ατύχημα, οι αρμόδιες αρχές ανέστειλαν για ένα 24ωρο τη λειτουργία του χώρου όπου βρίσκονται τα μηχανικά παιχνίδια, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Την ίδια στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθεί αν το περιστατικό προκλήθηκε από τεχνική αστοχία, ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας ή ανθρώπινο λάθος.

Η διοίκηση του λούνα παρκ ανακοίνωσε ακόμη ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με την οικογένεια της τραυματισμένης γυναίκας και δεσμεύτηκε να καλύψει όλα τα ιατρικά και οικονομικά έξοδα που προέκυψαν από το περιστατικό.