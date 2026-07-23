Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε οριακά τη δική της εκδοχή του μεγάλου νομοσχεδίου για την αμυντική πολιτική, παρά τις ενστάσεις των Δημοκρατικών για το τεράστιο κόστος του, τον πόλεμο με το Ιράν και διάταξη που ενισχύει τη συνεργασία του Πενταγώνου με το Ισραήλ.

Ο Νόμος Εθνικής Άμυνας για το οικονομικό έτος 2027, γνωστός ως NDAA, προβλέπει πρωτοφανείς στρατιωτικές δαπάνες ύψους 1,15 τρισ. δολαρίων και εγκρίθηκε με 216 ψήφους υπέρ έναντι 212 κατά.

Η ψηφοφορία κινήθηκε σε μεγάλο βαθμό βάσει κομματικών γραμμών. Όλοι οι Ρεπουμπλικανοί, εκτός από επτά, στήριξαν το νομοσχέδιο, ενώ όλοι οι Δημοκρατικοί, με εξαίρεση έξι, το καταψήφισαν.

Στο κείμενο περιλαμβάνονται αρκετές διατάξεις που προβλέπουν τη διάθεση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε κοινά στρατιωτικά προγράμματα ΗΠΑ και Ισραήλ.

Προοδευτικοί Δημοκρατικοί επιχείρησαν να κινητοποιήσουν αντιδράσεις απέναντι σε διάταξη που διευρύνει τη συνεργασία ασφαλείας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ, υποστηρίζοντας λανθασμένα ότι θα οδηγούσε στην ενοποίηση των υπηρεσιών πληροφοριών των δύο χωρών. Η προσπάθειά τους, ωστόσο, δεν απέδωσε.

Οι Δημοκρατικοί αντέδρασαν επίσης στο ύψος των κονδυλίων που εγκρίνονται για το Πεντάγωνο, την ώρα που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί προχωρούν σε περικοπές κοινωνικών προγραμμάτων.

Παράλληλα, εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη συνέχιση του πολέμου με το Ιράν, ο οποίος παραμένει ιδιαίτερα αντιδημοφιλής. Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, οι επιχειρήσεις έχουν κοστίσει μέχρι στιγμής στις Ηνωμένες Πολιτείες 37,5 δισ. δολάρια.