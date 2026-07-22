Ο καύσωνας που εκδηλώθηκε στη Γαλλία από τις 17 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου στοίχισε τη ζωή σε 5.764 επιπλέον ανθρώπους, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη υπερβάλλουσα θνησιμότητα στη χώρα από το 2003.

Το κύμα υψηλών θερμοκρασιών χτύπησε με ιδιαίτερη σφοδρότητα τις ηλικίες από 45 έως 64 ετών, όπου σημειώθηκαν 979 επιπλέον θάνατοι, αριθμός που μεταφράζεται σε αύξηση 55% σε σχέση με την αναμενόμενη θνησιμότητα της περιόδου. Παράλληλα, τα δύο τρίτα του συνολικού απολογισμού αφορούσαν πολίτες 75 ετών και άνω.

Η αύξηση των απωλειών «από κάθε είδους αιτία» διαπιστώθηκε σε όλες τις ηλικιακές ομάδες από τα 15 έτη, με τους επιστήμονες να χαρακτηρίζουν την καταγραφή αυτή «πρωτοφανή». Μάλιστα, το μισό του συνολικού αριθμού των επιπλέον θανάτων συμπυκνώθηκε μέσα σε μόλις τρία εικοσιτετράωρα, από τις 25 έως τις 27 Ιουνίου.

Στο Παρίσι και την ευρύτερη περιοχή του, η οποία δέχθηκε το ισχυρότερο πλήγμα, η θνησιμότητα διπλασιάστηκε σε σύγκριση με τα κανονικά επίπεδα, φτάνοντας τους 1.999 θανάτους. Όπως ανέφεραν οι υγειονομικές αρχές, οι απώλειες αυξήθηκαν σε νοσοκομεία, οίκους ευγηρίας και ιδιαίτερα στο σπίτι.

Πολιτική θύελλα και συγκρίσεις με το φονικό καλοκαίρι του 2003

Τα συγκεκριμένα δεδομένα πυροδότησαν οξεία πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να εγκαλεί την κυβέρνηση για ελλιπή προετοιμασία απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Απαντώντας στις αιτιάσεις, το γραφείο της υπουργού Υγείας Στεφανί Ριστ τοποθετήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, αναφέροντας: «διαπιστώνουμε πως παρά το πολύ έντονο επεισόδιο του Ιουνίου (…), ο αριθμός των επιπλέον διαπιστωμένων νεκρών είναι πολύ μικρότερος» σε σύγκριση με τους 15.000 θανάτους του 2003.

Από την πλευρά της Santé publique France, ο ειδικός Γκιγιόμ Μπουλανζέ συνέστησε αυτοσυγκράτηση στις συγκρίσεις με το παρελθόν, υπογραμμίζοντας τις διαφορές δύο δεκαετιών στις δομές υγείας, τις καταγραφές και τα δημογραφικά δεδομένα.

Η κρατική αρχή υγείας εκτιμά ότι ο τελικός αριθμός θα αυξηθεί «κατά πάσα πιθανότητα» το φθινόπωρο, όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία των στοιχείων, καθώς μέρος των θανάτων που τώρα καταγράφονται ως φυσιολογικοί θα αποδοθούν τελικά στη ζέστη.

Στον βαρύ απολογισμό του Ιουνίου προστίθενται και οι 300 επιπλέον θάνατοι που είχαν καταγραφεί από τις 24 έως τις 28 Μαΐου, κατά το πρώτο πρώιμο επεισόδιο υψηλών θερμοκρασιών της φετινής χρονιάς.