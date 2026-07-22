Οι πυρκαγιές στην περιοχή της Καλαβρίας στην Ιταλία προκλήθηκαν με μεθόδους που ξεπερνούν κάθε ανθρώπινη λογική, καθώς στους εμπρηστικούς μηχανισμούς που εντοπίστηκαν περιλαμβάνονται ζωντανά ζώα.

Ο διευθυντής του Περιφερειακού Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Καλαβρίας, Ντομένικο Κοσταρέλα, περιέγραψε τις εικόνες στα μέτωπα, με τον πρόεδρο της Περιφέρειας, Ρομπέρτο Οκκιούτο, να δημοσιοποιεί το σχετικό βίντεο συνοδεύοντάς το με την επισήμανση: «Ο χειρότερος εχθρός του ανθρώπου είναι ο ίδιος ο άνθρωπος».

«Σε ορισμένες περιπτώσεις αντικρίσαμε εικόνες που δεν χωρά ανθρώπινος νους. Βρήκαμε ακόμη και γάτες στις οποίες είχαν δέσει στην ουρά ένα πανί εμποτισμένο με εύφλεκτο υγρό. Τα ζώα τα άφηναν ελεύθερα στα χωράφια, έτρεχαν πανικόβλητα και έτσι οι φωτιές εξαπλώνονταν» ανέφερε ο Ντομένικο Κοσταρέλα.

Μηνύσεις, επικήρυξη 1.000 ευρώ και μηχανισμοί με χρονοκαθυστέρηση

Μετά τις αποκαλύψεις, η Ιταλική Ένωση για την Υπεράσπιση των Ζώων και του Περιβάλλοντος (AIDAA) αποφάσισε να προσφύγει στη δικαιοσύνη καταθέτοντας μηνύσεις στις εισαγγελικές αρχές της περιοχής. Παράλληλα, η οργάνωση όρισε χρηματική αμοιβή 1.000 ευρώ για όποιον παράσχει στοιχεία μέσω νόμιμης καταγγελίας που θα οδηγήσουν στην αμετάκλητη καταδίκη των υπαιτίων.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας εξήγησε την τακτική των δραστών στα μέτωπα όπου εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές.

«Έχω μόνο ένα λεπτό για να σας εξηγήσω τι συμβαίνει και τι βρήκαμε τις τελευταίες ώρες στα διάφορα μέτωπα των πυρκαγιών» δήλωσε ο Κοσταρέλα, συμπληρώνοντας: «Εντοπίσαμε εμπρηστικούς μηχανισμούς με χρονοκαθυστέρηση, κατασκευές που αποδεικνύουν όχι μόνο δόλο αλλά και εγκληματική πρόθεση».

Ο ίδιος αναφέρθηκε σε κεριά με ποτισμένα πανιά, μπουκάλια με αυτοσχέδια φιτίλια, αλλά και στη χρήση ζώων, καταλήγοντας: «Τώρα επιστρέφουμε στη δουλειά και στις θέσεις μας. Πρέπει όμως να αλλάξουμε νοοτροπία. Αυτά είναι απάνθρωπα πράγματα. Δυστυχώς, ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου είναι ο ίδιος ο άνθρωπος».

Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει τεταμένη, καθώς σε διάστημα τριών ημερών καταγράφηκαν περισσότερες από 200 επεμβάσεις της Πυροσβεστικής σε περιοχές όπως το Εθνικό Πάρκο του Πολλίνο, το Σκουιλάτσε Λίντο, η Αγία Ευφημία Λαμέτσια, το Κασάνο αλλ’ Ιόνιο και το Άκρι.

Σχετικά με την εξέλιξη των μετώπων στο Κασάνο αλλ’ Ιόνιο, ο δήμαρχος Τζανπάολο Ιακομπίνι τόνισε: «Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη. Βρισκόμαστε ξανά σε πόλεμο με τις φωτιές. Διαθέτουμε δύο ομάδες πυροσβεστών, μία στην περιοχή Σαν Νικόλα και μία στο Ιερό της Παναγίας της Κατένα».