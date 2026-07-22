Μια γυναίκα κατήγγειλε ότι βιάστηκε από έναν τραπεζίτη και τελικά εκείνη κρίθηκε ένοχη, με το δικαστήριο να της επιβάλει έξι χρόνια φυλάκιση με αναστολή και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Σύμφωνα με τον Guardian, η 26χρονη Ίζαμπελ Ρόουζ από τη Βρετανία γνώρισε έναν τραπεζίτη ενώ βρισκόταν σε διακοπές στην Ταϊλάνδη. Τον Ιανουάριο του 2024 εκείνος την προσκάλεσε στο Χονγκ Κονγκ και προσφέρθηκε να καλύψει το κόστος των αεροπορικών της εισιτηρίων. Ωστόσο, 12 ώρες μετά την άφιξή της στη χώρα, η γυναίκα τον κατήγγειλε στην αστυνομία.

Οι αρχές αμέσως συνέλαβαν τον τραπεζίτη, αλλά λίγες ώρες αργότερα τον άφησαν ελεύθερο και πέρασαν χειροπέδες στη Ρόουζ, την οποία κατηγόρησε ο άνδρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, η Ρόουζ ζήτησε 5.000 λίρες μετά την υποτιθέμενη σεξουαλική επίθεση και αργότερα απαίτησε 100.000 λίρες, απειλώντας να τον καταγγείλει στην αστυνομία. Η Ρόουζ αρνήθηκε τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα τα προσέφερε από μόνος του ο άνδρας, με τον δικαστή να το αναγνωρίζει, αλλά να το χαρακτηρίζει «εκβιασμό».

Έπειτα, η υπόθεση επικεντρώθηκε επίσης στα μηνύματα μέσω εφαρμογής που αντάλλαξαν η 26χρονη και ο τραπεζίτης – δεν έχει δημοσιευτεί το όνομά του από τις αρχές – μετά την υποτιθέμενη επίθεση.

Σε ένα μήνυμα, η Ρόουζ έγραψε: «Με βίασες χθες το βράδυ, δεν ήθελα να κάνω σεξ». Ο τραπεζίτης απάντησε: «Λυπάμαι ειλικρινά. Ήμουν λίγο μεθυσμένος και παρερμήνευσα τα μηνύματά σου· αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία και ξέρω ότι δεν βελτιώνει καθόλου την κατάσταση».

British woman, 26, is sentenced to six years in Hong Kong prison after reporting rape by a UK banker – who then accused her of blackmail https://t.co/bB7HUu2RKg — Daily Mail (@DailyMail) July 22, 2026

Ο άνδρας υποστήριξε στο δικαστήριο ότι παρεξήγησε τη χρήση της λέξης «βιασμός», την οποία εξέλαβε ως ψυχική παραβίαση και όχι ως σεξουαλική κακοποίηση.

Ο δικαστής απεφάνθη, λοιπόν, ότι ο κατηγορούμενος συμπεριφέρθηκε «απολύτως ευγενικά» και ότι η Ρόουζ είχε «εκμεταλλευτεί την ευγένειά του, την αφέλειά του, τη φιλία του και το ερωτικό του ενδιαφέρον».

Πλέον, η γυναίκα δεν μπορεί να εγκαταλείψει το Χονγκ Κονγκ, ενώ στην πατρίδα της άνοιξε φάκελος για την υπόθεση με τη βρετανική αστυνομία να αντιμετωπίζει ως ύποπτο τον τραπεζίτη.