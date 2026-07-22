Η Ιταλία βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα εντυπωσιακό κύμα ακραίων καιρικών φαινομένων, καθώς ο βόρειος τομέας της χώρας επλήγη από ισχυρές χαλαζοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, την ώρα που ο Νότος συνέχιζε να δοκιμάζεται από τον παρατεταμένο καύσωνα και τις μεγάλες πυρκαγιές.

Οι εικόνες από τις περιοχές που χτυπήθηκαν περισσότερο θυμίζουν τοπίο μετά από βομβαρδισμό, με κατεστραμμένα οχήματα, σπασμένες στέγες, πληγείσες καλλιέργειες και σημαντικές ζημιές σε υποδομές.

Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκε η περιοχή της Φερράρα, στην περιφέρεια Εμίλια-Ρομάνια, όπου χαλάζι διαμέτρου έως και τριών εκατοστών έπεσε με ιδιαίτερη σφοδρότητα.

⛈️ Video di Cristiano Crescenzi, per Meteo Abruzzo, della grandinata devastante del tardo pomeriggio a Bellante (TE).



Danni estesi tra Bellante e Roseto degli Abruzzi. pic.twitter.com/m9pEnfRpXi — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) July 21, 2026

Οι χαλαζόκοκκοι προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές σε κατοικίες, σταθμευμένα και κινούμενα οχήματα, φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και αγροτικές καλλιέργειες, αφήνοντας πίσω τους εικόνες εκτεταμένης καταστροφής.

Στην εθνική οδό Α13 επικράτησε πανικός, καθώς δεκάδες οδηγοί αναγκάστηκαν να σταματήσουν τα αυτοκίνητά τους στην άκρη του δρόμου για να προστατευτούν από τη σφοδρή χαλαζόπτωση. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, υπήρξαν και αναφορές για τραυματισμούς.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές που δεν είχαν ξαναζήσει. «Ο ουρανός σκοτείνιασε μέσα σε λίγα λεπτά και άρχισε να πέφτει χαλάζι μεγάλο σαν πέτρες. Το παρμπρίζ του αυτοκινήτου μου καταστράφηκε. Αναγκάστηκα να σταματήσω και να καλύψω το πρόσωπό μου», ανέφερε ένας οδηγός, παρομοιάζοντας την εμπειρία με βομβαρδισμό.

I danni della potente grandinata che ha devastato centinaia di auto lungo la A13 nei pressi di Ferrara. Consulta il Radar Live per evitare i fenomeni più violenti 👉 https://t.co/alV5R2fmO9 #meteoradar #grandine #temporali #emergenza pic.twitter.com/BGK85hUcId — Meteo & Radar (@meteoeradar) July 21, 2026

Η κακοκαιρία είχε ξεκινήσει από τη Λομβαρδία

Το κύμα ακραίων φαινομένων είχε κάνει την εμφάνισή του ήδη από την Κυριακή, πλήττοντας τη Λομβαρδία.

Στο Μιλάνο, περίπου 80.000 θεατές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν συναυλία του Bad Bunny, όταν η έντονη χαλαζόπτωση και οι ισχυροί άνεμοι κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση της εκδήλωσης.

Στις περιοχές Κρέμα, Κρεμόνα και Μπρέσια καταγράφηκαν εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια, αυτοκίνητα και ιστορικά κτίρια, ενώ στον καθεδρικό ναό της Κρεμόνα υπέστη φθορές τμήμα του ιστορικού ροζέτου.

❗Video di Nicola Mattesco della violenta grandinata nel pomeriggio di oggi nel Teramano, con chicchi di grandine tra i 12 e i 15 cm di diametro.



Segnalati danni a veicoli e tetti tra Roseto degli Abruzzi e Bellante. pic.twitter.com/wjIw1lZOvc — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) July 21, 2026

Στη Ραβέννα, περισσότεροι από 100 δέντρα ξεριζώθηκαν από τους θυελλώδεις ανέμους, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Δρόμοι παρέμειναν αποκλεισμένοι για αρκετές ώρες, ενώ ζημιές υπέστη και σχολικό συγκρότημα της περιοχής.

Παράλληλα, προβλήματα καταγράφηκαν και στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις, καθώς στη γραμμή Μπολόνια – Βενετία σημειώθηκαν καθυστερήσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις έφτασαν έως και τα 70 λεπτά. Την ίδια ώρα που ο Βορράς βυθιζόταν στις καταιγίδες, η νότια Ιταλία εξακολουθούσε να βρίσκεται αντιμέτωπη με ακραίες θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Οι υψηλές θερμοκρασίες ευνόησαν την εκδήλωση μεγάλων πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές, δημιουργώντας ένα σκηνικό έντονων καιρικών αντιθέσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

❗Danni segnalati ad alcuni stabilimenti balneari a Chioggia a seguito dell'impatto di una tromba d'aria.



Video di ChioggiaTV e di Chioggia News 24. Colpiti in particolare gli stabilimenti Clodia e Perla. pic.twitter.com/W7PAfUmUgS — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) July 21, 2026

Ο κλιματολόγος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας της Ιταλίας (CNR), Αντονέλο Πασίνι, εξήγησε ότι η ολοένα και μεγαλύτερη ένταση των φαινομένων σχετίζεται με την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Όπως ανέφερε, η θερμοκρασία της Μεσογείου έχει φτάσει τους 30 έως 32 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας μεγάλες ποσότητες θερμού και υγρού αέρα. Όταν αυτές οι αέριες μάζες συναντούν ψυχρότερα στρώματα της ατμόσφαιρας σε μεγαλύτερο υψόμετρο, σχηματίζονται ισχυρές καταιγίδες με πολύ μεγάλα χαλάζια, έντονες βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, με τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την προστασία των πολιτών και των υποδομών.