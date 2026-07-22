Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Ουκρανία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να καρατομεί τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, Ολεξάντρ Σίρσκι, που υπερασπίστηκε με σθένος όταν τον διόρισε στη θέση του Βαλέρι Ζαλούζνι τον Φεβρουάριο του 2024. Παράλληλα, επανέφερε τον Μιχαήλ Φεντόροφ, τον οποίο απέπεμψε πριν λίγες μέρες, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν σφοδρές διαδηλώσεις υπέρ του πρώην υπουργού Άμυνας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ανακοίνωσε ότι διόρισε στη θέση του Σίρσκι – τον υπεύθυνο της εισβολής στο Κουρσκ – τον 43χρονο στρατηγό Μιχαήλ Ντραπάτι, που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στο ουκρανικό στράτευμα και θεωρείται ένας από τους εκσυγχρονιστές του. Ταυτόχρονα όμως, είναι και στενός σύμμαχος του μέχρι πρότινος αποπεμφθέντος Φεντόροφ, ο οποίος επανήλθε.

Ολεξάντρ Σίρσκι

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές ποιος θα είναι ο νέος ρόλος του «αρχιτέκτονα» των ουκρανικών drones, πέραν του ότι του προσφέρθηκε εξέχουσα θέση, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο 35χρονος ζήτησε να επιστρέψει ως υπουργός Άμυνας, έγραψε ο Guardian.

«Πρότεινα στον Μιχαήλ μια σημαντική θέση στην κυβέρνηση, η οποία θα του επέτρεπε να ενοποιήσει τον τεχνολογικό τομέα της χώρας μας και να διασφαλίσει την ανάπτυξή του. Η κοινή μας επιθυμία είναι μία: Η νίκη επί του εχθρού και η άσκηση πίεσης στη Ρωσία, που θα την αναγκάσει να επιλέξει την ειρήνη», είπε ο Ζελένσκι στο μήνυμά του.

Μιχαήλ Ντραπάτι

Τι σηματοδοτούν οι νέοι διορισμοί

Το ουκρανικό μέσο ενημέρωσης Babel σχολιάζοντας τις εξελίξεις, χαρακτήρισε τον Ντραπάτι ως έναν από τους πιο ικανούς διοικητές της Ουκρανίας, υπενθυμίζοντας την πορεία του. Ο νέος αρχηγός των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων πολεμάει από το 2014 στο Ντονμπάς και έγινε γνωστός σε εθνικό επίπεδο όταν οδήγησε ένα όχημα πάνω από οδόφραγμα που είχαν στήσει Ρώσοι μαχητές στη Μαριούπολη.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ευελπιστεί να συνεργαστούν για επιθέσεις με drones σε στόχους βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας, χτυπώντας ενεργειακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Επιπλέον, θέλει να υπάρξει μεγαλύτερη χρήση των νέων τεχνολογιών, ώστε να μειωθεί η ανάγκη σε στρατιώτες, καθώς η Ουκρανία ξεμένει από ανθρώπινο δυναμικό και αρκετοί αρνούνται να πολεμήσουν με εικόνες βίαιης επιστράτευσης να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Εντούτοις, υπάρχει παράδοξο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά τα τελευταία χρόνια, η Ουκρανία δεν θέλει να επιχειρεί σε μικρές ομάδες που θα στηρίζονται στην τελευταία πολεμική τεχνολογία, θέση που υποστήριζε ο Βαλέρι Ζαλούζνι, ο στρατηγός που «φρέναρε» τη ρωσική εισβολή.

Διαδηλωτές στο Κίεβο διαμαρτύρονται για την απόφαση του Ζελένσκι να καρατομήσει τον Μιχαήλ Φεντόροφ από υπουργό Άμυνας

Η παραπάνω τακτική μπορεί να απέδωσε, αλλά κοστίζει σε χρήματα και εξοπλισμό που η χώρα δεν διαθέτει, με αποτέλεσμα να εξαρτάται η επιτυχία από τη δυτική βοήθεια. Έτσι, το Κίεβο ασκεί πιέσεις για παραδοσιακές τακτικές μάχης, οι οποίες αποδίδουν μεν, αλλά όχι τόσο αποτελεσματικά, ενώ σε βάθος χρόνου αποδεικνύονται ζημιογόνες.

Τώρα συμβαίνει το εξής. Διεθνή ΜΜΕ μετέδωσαν ότι ο Φεντόροφ απομακρύνθηκε πριν από μέρες, γιατί υποστήριζε θέσεις παρόμοιες με εκείνες του Βαλέρι Ζαλούζνι, ο οποίος καρατομήθηκε το 2024 για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Ωστόσο, ο Φεντόροφ σήμερα επανήλθε ακριβώς για τις θέσεις που υποστήριζε.

Μιχαήλ Φεντόροφ

Επιπλέον, ο νέος αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων υποστηρίζει τις θέσεις του Φεντόροφ, που πρώτος από όλους παρουσίασε ο Ζαλούζνι, που γρήγορα η Ουκρανία φρόντισε να απομακρύνει από τον στρατό.

Οι εξελίξεις στην Ουκρανία παραπέμπουν σε ένα «Game of Thrones», σύμφωνα με αναλυτές, γιατί δεν είναι ξεκάθαρο αν οι αποφάσεις ελήφθησαν με πρώτη μέριμνα την πραγματικότητα στο πεδίο της μάχης, τις συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες, ή γιατί αντέδρασε ο ουκρανικός λαός, του οποίου οι αντοχές φθείρονται όσο περνάει ο καιρός και συνεχίζεται ο πόλεμος.