Νέα ανησυχία προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι αντάρτες Χούθι ανακοίνωσαν την επιβολή θαλάσσιου εμπάργκο κατά της Σαουδικής Αραβίας, αυξάνοντας σημαντικά τους κινδύνους για τη διεθνή ναυσιπλοΐα σε μία από τις πιο κρίσιμες εμπορικές οδούς του κόσμου.

Οι εξελίξεις έχουν θέσει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής την ευρωπαϊκή επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ (EUNAVFOR ASPIDES), η οποία παρακολουθεί στενά την κατάσταση και προειδοποιεί ότι η απειλή από πυραύλους, drones και μη επανδρωμένα σκάφη παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.

Οι Χούθι ανεβάζουν τους τόνους με νέο θαλάσσιο εμπάργκο

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της ευρωπαϊκής επιχείρησης, η ανακοίνωση των Χούθι στις 20 Ιουλίου για επιβολή «θαλάσσιου εμπάργκο» στη Σαουδική Αραβία συνιστά μια νέα φάση κλιμάκωσης στην περιοχή.

Όπως εκτιμούν οι αρμόδιες αρχές, η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής πίεσης που ασκούν οι αντάρτες προς το Ριάντ, επιδιώκοντας πολιτικά, στρατιωτικά και οικονομικά ανταλλάγματα. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους περιλαμβάνονται το άνοιγμα λιμανιών και αεροδρομίων που ελέγχουν, η καταβολή μισθών, η εφαρμογή ανθρωπιστικών μέτρων και η ανταλλαγή κρατουμένων.

Διευκρινίσεις για τα πλοία που επηρεάζονται

Αν και η αρχική ανακοίνωση των Χούθι δεν αποσαφήνιζε το εύρος εφαρμογής του εμπάργκο, νεότερη οδηγία του Κέντρου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των Χούθι (HOCC) ξεκαθαρίζει ότι στο στόχαστρο μπαίνουν όλα τα πλοία που φορτώνουν ή εκφορτώνουν εμπορεύματα σε οποιοδήποτε σαουδαραβικό λιμάνι.

Η διευκρίνιση αυτή δείχνει ότι το βασικό κριτήριο δεν είναι η σημαία ή η ιδιοκτησία του πλοίου, αλλά η εμπορική του σύνδεση με τη Σαουδική Αραβία, γεγονός που διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των πλοίων που ενδέχεται να επηρεαστούν.

Η επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ ανεβάζει το επίπεδο επιφυλακής

Το στρατηγείο της επιχείρησης ΑΣΠΙΔΕΣ στη Λάρισα αξιολογεί ότι οι ανακοινώσεις των Χούθι ακολουθούν το ίδιο μοτίβο με προηγούμενες προειδοποιήσεις που είχαν προηγηθεί επιθέσεων σε εμπορικά πλοία.

Για τον λόγο αυτό, το επίπεδο απειλής έχει αναβαθμιστεί σε μεσαίο (Medium) για:

τη βόρεια Ερυθρά Θάλασσα,

τη νότια Ερυθρά Θάλασσα και τα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ,

τον Κόλπο του Άντεν.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμόδιων αρχών, σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθούν αντιπλοϊκοί πύραυλοι, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USV), καθώς και μικρά ταχύπλοα επιθετικά μέσα.

Οδηγίες προς τα εμπορικά πλοία

Η ευρωπαϊκή επιχείρηση καλεί τα εμπορικά πλοία που συνδέονται με ισραηλινά, αμερικανικά ή σαουδαραβικά συμφέροντα να αποφεύγουν, όπου είναι εφικτό, τη διέλευση από την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν μέχρι να αποκλιμακωθεί η κατάσταση.

Για όσα πλοία είναι υποχρεωμένα να κινηθούν στις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές, συστήνεται αυξημένη επαγρύπνηση, συνεχής αξιολόγηση των κινδύνων, διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις και στενή συνεργασία με τις αρμόδιες ναυτικές αρχές.

Η Ερυθρά Θάλασσα και τα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου, καθώς από εκεί διέρχεται μεγάλο ποσοστό των διεθνών μεταφορών μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Μέσης Ανατολής.

Η ευρωπαϊκή επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ συνεχίζει τις αποστολές συνοδείας, επιτήρησης και προστασίας εμπορικών πλοίων, με στόχο τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και την αποτροπή νέων επιθέσεων σε μια περιοχή που παραμένει στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων.