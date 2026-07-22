Η 17χρονη Έβι Μέι αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή της και να μιλήσει δημόσια για τη σεξουαλική κακοποίηση που, όπως καταγγέλλει, υπέστη από τον ίδιο της τον πατέρα από την ηλικία των 4 έως των 8 ετών. Αφού παραιτήθηκε από το δικαίωμα ανωνυμίας της, δηλώνει πως στόχος της είναι να ενθαρρύνει και άλλους επιζώντες σεξουαλικής κακοποίησης να καταγγείλουν τους δράστες και να διεκδικήσουν δικαιοσύνη.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2020, όταν ένα μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο σχολείο την έκανε να συνειδητοποιήσει ότι όσα ζούσε ως παιδί δεν ήταν φυσιολογικά. Δύο χρόνια αργότερα, ο πατέρας της, Μάθιου Ντόμπι, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 20 ετών για δύο βιασμούς και τέσσερις πράξεις σεξουαλικής δραστηριότητας με παιδί.

Η κακοποίηση ξεκίνησε όταν ήταν μόλις τεσσάρων ετών

Η Έβι περιγράφει ότι οι κακοποιητικές πράξεις άρχισαν όταν ήταν μόλις τεσσάρων ετών, τα βράδια που η μητέρα της εργαζόταν μέχρι αργά και ο πατέρας της αναλάμβανε να τη βάλει για ύπνο.

Όπως αναφέρει, εκείνος της παρουσίαζε όσα συνέβαιναν ως «ένα διασκεδαστικό παιχνίδι», ενώ της έλεγε ότι έτσι «οι μπαμπάδες δείχνουν την αγάπη τους στα παιδιά τους». Παράλληλα, τη χειραγωγούσε ώστε να μη μιλήσει σε κανέναν, επαναλαμβάνοντας συνεχώς ότι επρόκειτο για «το μικρό μας μυστικό».

Η ίδια θυμάται ότι ο πατέρας της την προειδοποιούσε πως, μόλις έβλεπε από το παράθυρο τα φώτα του αυτοκινήτου της μητέρας της να επιστρέφουν στο σπίτι, έπρεπε να τρέξει αμέσως στο δικό της κρεβάτι, ώστε να μην κινήσει υποψίες.

Λίγους μήνες αργότερα, σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο πατέρας της τη βίασε για πρώτη φορά. Η 17χρονη αναφέρει ότι πονούσε έντονα και τον παρακαλούσε να σταματήσει, ενώ μετά την κακοποίηση την πήγαινε για ψώνια ή της αγόραζε γλυκά και ταινίες, χρησιμοποιώντας τα ως ανταμοιβή.

Τα πρώτα σημάδια και η λανθασμένη διάγνωση

Η Έβι περιγράφει ότι, όσο περνούσε ο καιρός, άρχισε να αισθάνεται έντονο πόνο και τσούξιμο στα γεννητικά της όργανα. Η μητέρα της ανησύχησε και την οδήγησε στον γιατρό, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις και διαγνώστηκε με μυκητίαση.

Όταν η μητέρα της εξέφρασε απορία για το πώς ένα τόσο μικρό παιδί εμφάνισε τη συγκεκριμένη λοίμωξη, της εξήγησαν ότι πιθανότατα είχε μεταδοθεί μέσω κοινής χρήσης πετσέτας. Της χορηγήθηκε ειδική αγωγή και τα συμπτώματα υποχωρούσαν προσωρινά, όμως, σύμφωνα με την Έβι, επανέρχονταν καθώς η κακοποίηση συνεχιζόταν.

Το διαζύγιο των γονιών δεν σταμάτησε αμέσως τον εφιάλτη

Στην ηλικία των επτά ετών, η Έβι είχε ήδη αναπτύξει έντονο άγχος και φοβόταν κάθε βράδυ που η μητέρα της εργαζόταν, αναφέρει η Sun. Παράλληλα, περιγράφει ότι ο πατέρας της έπινε πολύ, είχε βίαιες εκρήξεις θυμού και συχνά αποκοιμιόταν μεθυσμένος στον καναπέ, ενώ ο μεγαλύτερος αδελφός της αναγκαζόταν πολλές φορές να την παραλαμβάνει από το σχολείο επειδή εκείνος ήταν σε κατάσταση μέθης.

Παρά τις προσπάθειες της μητέρας της να τον πείσει να ζητήσει ψυχολογική βοήθεια, τίποτα δεν άλλαξε και το ζευγάρι τελικά χώρισε όταν η Έβι ήταν επτά ετών.

Παρότι ο πατέρας της μετακόμισε, εκείνη συνέχισε να τον επισκέπτεται κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο. Όπως λέει, τον φοβόταν ολοένα και περισσότερο, ιδιαίτερα όταν οδηγούσε επιθετικά και εμπλεκόταν σε επικίνδυνα επεισόδια οργής στον δρόμο.

Η τελευταία φορά που, σύμφωνα με την ίδια, την κακοποιησε σεξουαλικά ήταν όταν ήταν οκτώ ετών και είχε μείνει στο σπίτι επειδή ήταν άρρωστη.

Ένα μάθημα στο σχολείο αποκάλυψε την αλήθεια

Η αλήθεια αποκαλύφθηκε τον Ιανουάριο του 2020, μία ημέρα μετά τα 11α γενέθλιά της, όταν στην τάξη προβλήθηκε βίντεο σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.

Το εκπαιδευτικό υλικό εξηγούσε την έννοια της συναίνεσης και ξεκαθάριζε ότι κανείς, ακόμη και μέλος της οικογένειας, δεν επιτρέπεται να αγγίζει τα ιδιωτικά μέρη ενός παιδιού.

Η Έβι αυθόρμητα είπε ότι ο πατέρας της έκανε ακριβώς αυτό. Η δασκάλα της την οδήγησε στον σύμβουλο υποστήριξης του σχολείου, όπου επιβεβαίωσε ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον πατέρα της.

Αμέσως ενημερώθηκε η διευθύντρια του σχολείου και στη συνέχεια η μητέρα της, η οποία, όπως περιγράφεται, σοκαρίστηκε όταν έμαθε όσα είχαν συμβεί. Το ίδιο βράδυ η Έβι της αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για όσα είχε υποστεί, ενώ την επόμενη ημέρα έδωσε βιντεοσκοπημένη κατάθεση στην αστυνομία.

Η φυγή, η σύλληψη και η καταδίκη

Ο Μάθιου Ντόμπι συνελήφθη και αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες. Αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, όμως τον Αύγουστο του 2021 εξαφανίστηκε.

Οι Αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης και δημοσιοποίησαν τη φωτογραφία του, επισημαίνοντας και το χαρακτηριστικό τατουάζ με δράκο που έφερε στο δεξί του χέρι.

Περίπου έναν μήνα αργότερα εντοπίστηκε σε μπαρ στο Μπόντμιν της Κορνουάλης, περίπου 225 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της οικογένειας στο Μπρίστολ, όταν ένας πολίτης τον αναγνώρισε και ειδοποίησε την αστυνομία.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι η Έβι είχε κατασκευάσει τις καταγγελίες επειδή ζήλευε, καθώς ο πατέρας της επρόκειτο να παντρευτεί και να δημιουργήσει νέα οικογένεια.

Τον Φεβρουάριο του 2022, οι ένορκοι τον έκριναν ένοχο για δύο βιασμούς και τέσσερις πράξεις σεξουαλικής δραστηριότητας με παιδί. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή κάθειρξης 20 ετών, με τον δικαστή να δηλώνει ότι «λίγες λέξεις μπορούν να περιγράψουν το βάθος της διαστροφής του».