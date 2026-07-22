Ο υποστράτηγος Ιχόρ Σκιμπιούκ ορίσθηκε νέος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ολοκληρώνοντας τον ανασχηματισμό στην ηγεσία των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας διευκρίνισε ότι η απόφαση ελήφθη σε συνεργασία με τον νεοδιορισθέντα Αρχιστράτηγο Μιχαΐλο Ντραπάτι και τον ασκούντα χρέη υπουργού Αμυνας Γεβχέν Χμάρα και τόνισε ότι ο νέος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου είναι ένας «έμπειρος αξιωματικός».

«Μαζί με τον Μιχαΐλο Ντραπάτι και τον Γεβχέν Χμάρα, αποφασίσαμε ότι ο νέος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας θα είναι ο υποστράτηγος Ιχόρ Σκιμπιούκ – ένας πολύ έμπειρος αξιωματικός ο οποίος, μαζί με τον νέο Αρχιστράτηγο, υπερασπίσθηκαν ο ένας στο πλευρό του άλλου την Ουκρανία», έγραψε σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα ο πρόεδρος Ζελένσκι.

Ο διορισμός του πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας μεγάλης αναδιάρθρωσης της στρατιωτικής ηγεσίας της εμπόλεμης Ουκρανίας, η οποία ξεκίνησε μετά την απομάκρυνση του Μιχαΐλο Φεντόροφ από τη θέση του υπουργού Άμυνας στις 15 Ιουλίου. Η απόφαση αυτή προκάλεσε μαζικές διαμαρτυρίες και όξυνε τη δημόσια συζήτηση για το μέλλον του εκσυγχρονισμού των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Ιχόρ Σκιμπιούκ, ο οποίος υπηρετούσε στην θέση του αναπληρωτή αρχηγού του Γενικού Επιτελείου από το 2025, είχε προηγουμένως διατελέσει διοικητής των Αεροπορικών Δυνάμεων Εφόδου της Ουκρανίας. Το 2022 ηγήθηκε της 80ής Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας κατά την ουκρανική αντεπίθεση στην περιφέρεια του Χάρκιβ, η οποία συνέβαλε στην απελευθέρωση του Ιζιουμ.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέπεμψε τον Ολεξάντρ Σίρσκι από τη θέση του Αρχιστρατήγου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας και διόρισε στη θέση του τον 43χρονο Μιχαΐλο Ντραπάτι.