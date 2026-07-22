Η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης, Μονίκ Μπαρμπούτ, υπέβαλε σήμερα την παραίτησή της σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την έγκριση από τους Γάλλους βουλευτές αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου που επιτρέπει την προσωρινή επαναφορά δύο παρασιτοκτόνων που θεωρούνται βλαβερά για τις μέλισσες.

Η Εθνοσυνέλευση ενέκρινε την Τρίτη 21 Ιουλίου επείγον αγροτικό σχέδιο νόμου της κυβέρνησης που περιλαμβάνει την επαναφορά κατ΄ εξαίρεση ορισμένων παρασιτοκτόνων που επιτρέπονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά έχουν απαγορευθεί στη Γαλλία.

«Είπα χθες στον πρωθυπουργό ότι δεν θεωρώ πλέον ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να συνεχίσω στην κυβέρνηση και σήμερα υπέβαλα την παραίτησή μου στον πρόεδρο», ανέφερε η Μπαρμπούτ.

Το πλέον αμφιλεγόμενο μέτρο επιτρέπει, κατ’ εξαίρεση, τη χρήση του «acetamiprid» -που ανήκει στην ομάδα των νεονικοτινοϊδών εντομοκτόνων- σε φουντουκιές και του flupyradifurone σε ζαχαρότευτλα, μήλα και κεράσια.

Οι υπέρμαχοι της προστασίας του περιβάλλοντος και συνδικάτα που εκπροσωπούν αγρότες μικρής κλίμακας λένε πως το νομοσχέδιο ευνοεί τη μεγάλης κλίμακας αγροβιομηχανία και αγνοεί τις επιστημονικές προειδοποιήσεις για κινδύνους σε επικονιαστές, οικοσυστήματα και στην υγεία, με την Greenpeace να καταγγέλλει το νομοσχέδιο χαρακτηρίζοντάς το «ντροπή».

Η βιομηχανία ζάχαρης λέει πως τα παρασιτοκτόνα χρειάζονται για να προστατεύονται οι σοδειές από τη μελίγκρα που κατέστρεψε σοδειές ζαχαρότευτλων προηγούμενα χρόνια. Μια εξαίρεση θα πρέπει να εγκριθεί από την υπηρεσία υγείας και ασφάλειας της Γαλλίας Anses, και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία χρόνια.

Διαδικτυακή αναφορά κατά του νομοσχεδίου συγκέντρωσε περισσότερες από δύο εκατομμύρια υπογραφές, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για τον ιστότοπο της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.

Πέρυσι, το συνταγματικό δικαστήριο της Γαλλίας μπλόκαρε την επαναφορά του acetamiprid, λόγω ανεπαρκών εγγυήσεων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.