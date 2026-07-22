Οι ιρανικές αρχές προχώρησαν στην εκτέλεση ενός άνδρα, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε σχέση με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, όπως μετέδωσε το Mizan, το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο του δικαστικού σώματος του Ιράν. Η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο των διώξεων που ακολούθησαν τις κινητοποιήσεις εκείνης της περιόδου.

Το πρακτορείο ειδήσεων ταυτοποίησε τον άνδρα ως τον Μεχντί Χανεκί και ανέφερε ότι «εκτελέστηκε για υπηρεσιακές ενέργειες που ωφέλησαν το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και εχθρικές οργανώσεις».

Η ίδια πηγή ανέφερε επίσης ότι ο άνδρας είχε κατασκευάσει και διατηρούσε στην κατοχή του όπλα, σύμφωνα με τις κατηγορίες των ιρανικών αρχών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.