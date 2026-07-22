Αντιμέτωπος με δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία βρίσκεται ένας 31χρονος υψηλόβαθμος στέλεχος εταιρειών τεχνολογίας της Silicon Valley, ο οποίος κατηγορείται ότι οδηγούσε το Tesla του με εξωφρενική ταχύτητα και έπεσε πάνω σε σταματημένα οχήματα, προκαλώντας ένα φρικτό τροχαίο δυστύχημα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους μια μητέρα και η μικρή κόρη της.

Ο Ζάκαρι Τσέρνικι συνελήφθη στις 13 Ιουλίου και διώκεται για το δυστύχημα που σημειώθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2025 στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας, στοιχίζοντας τη ζωή στην 29χρονη Ιβάνα Μπαλιστρέρι και τη μόλις ενός έτους κόρη της, Λιλιάνα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο 31χρονος κινούταν με ταχύτητα περίπου 228 χιλιομέτρων την ώρα μόλις 15 δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση. Ακόμη και τη στιγμή της πρόσκρουσης, το Tesla του φέρεται να έτρεχε με περίπου 164 χιλιόμετρα την ώρα, όταν έπεσε με σφοδρότητα πάνω στο σταματημένο Lexus SUV στο οποίο επέβαιναν η Μπαλιστρέρι, η μικρή Λιλιάνα και ο οδηγός του οχήματος, ο αρραβωνιαστικός της 29χρονης και πατέρας του παιδιού, Ζακ Μάρτινς.

Το όχημα της οικογένειας ήταν ακινητοποιημένο λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης στον αυτοκινητόδρομο Highway 87, όταν δέχθηκε το καταστροφικό χτύπημα. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή ώστε τόσο το Lexus όσο και το αυτοκίνητο που βρισκόταν μπροστά του τυλίχθηκαν στις φλόγες και υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Ένα τέταρτο όχημα υπέστη επίσης ζημιές, όμως ο οδηγός του κατάφερε να απομακρυνθεί.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στις 10:45 το πρωί, υπό καλές καιρικές συνθήκες. Η Ιβάνα Μπαλιστρέρι και η κόρη της, η οποία απείχε μόλις δύο εβδομάδες από τα δεύτερα γενέθλιά της, εγκλωβίστηκαν στο φλεγόμενο όχημα και βρήκαν τραγικό θάνατο. Σύμφωνα με την εισαγγελέα της κομητείας Σάντα Κλάρα, Μαρίσα ΜακΚίον, η μικρή Λιλιάνα βρισκόταν δεμένη στο ειδικό παιδικό κάθισμά της πίσω από τη μητέρα της.

Βίντεο από το σημείο του δυστυχήματος καταγράφει τις απελπισμένες προσπάθειες του 33χρονου Ζακ Μάρτινς να σώσει τη σύντροφό του και την κόρη τους από το φλεγόμενο αυτοκίνητο. Σε ένα από τα πλάνα φαίνεται να ζητά από έναν περαστικό να καλέσει βοήθεια, ενώ προσπαθεί μάταια να πλησιάσει το όχημα που έχει παραδοθεί στις φλόγες.

«Όταν κάποιος οδηγεί με τέτοιες ταχύτητες, το φυσικό αποτέλεσμα είναι να πεθάνει κάποιος», δήλωσε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας ΜακΚίον, σημειώνοντας πως μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί γιατί ο κατηγορούμενος ανέπτυξε τόσο μεγάλη ταχύτητα σε δρόμο με έντονη κυκλοφορία. Ο ίδιος τραυματίστηκε μόνο ελαφρά.

Μετά την τραγωδία, η οικογένεια της Μπαλιστρέρι δημιούργησε διαδικτυακή καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη των εξόδων, συγκεντρώνοντας σχεδόν 108.000 δολάρια από τον στόχο των 120.000. Σε μήνυμά τους περιέγραψαν την 29χρονη ως έναν άνθρωπο «καλό, ευγενικό και γεμάτο ζωή», τονίζοντας πως «δεν έκρινε ποτέ κανέναν, δεν κουτσομπόλευε και αγαπούσε όλους τους ανθρώπους με όλη της την καρδιά». «Δύο φωτεινές, αθώες και γεμάτες αγάπη ψυχές χάθηκαν πολύ νωρίς», ανέφεραν.

Ο Τσέρνικι εργαζόταν στον χώρο της τεχνολογίας και, σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, είχε απασχοληθεί σε εταιρείες όπως η Google και η Mistral AI. Παράλληλα, ανέπτυσσε λογισμικό για DJs, για το οποίο καυχιόταν ότι τα σχετικά βίντεο είχαν συγκεντρώσει περισσότερες από 125.000 προβολές μέσα σε έναν μήνα.

Ο 31χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου, όπου αποφασίστηκε να παραμείνει προφυλακισμένος χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης. Η επόμενη εμφάνισή του ενώπιον της Δικαιοσύνης έχει προγραμματιστεί για τις 25 Αυγούστου.