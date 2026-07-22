Ο Αμερικανός κωμικός Τζον Στιούαρτ προκάλεσε γέλια στην εκπομπή του, όταν σχολίασε πλάνα με τον Ντόναλντ Τραμπ μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων στο Νιου Τζέρσεϊ, καθώς νόμιζε ότι ένας άνδρας που κινούνταν πίσω από τον πρόεδρο των ΗΠΑ ήταν ένας… «εφεδρικός Τραμπ». Ωστόσο, ο μυστηριώδης άνδρας δεν ήταν άλλος από τον πεθερό του Αμερικανού προέδρου, Βίκτορ Κνάβς.

Ο παρουσιαστής του «The Daily Show» πρόβαλε απόσπασμα με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς τους δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Τζόιντ Μπέις Άντριους, μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων στο Νιου Τζέρσεϊ.

Στο βίντεο διακρίνεται ένας άνδρας με σκούρο μπλε κοστούμι και μπλε γραβάτα, ο οποίος φαινόταν να έχει περίπου την ίδια ηλικία με τον Τραμπ, παρόμοιο σωματότυπο και αντίστοιχο τρόπο βαδίσματος. Την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ μιλούσε στους δημοσιογράφους, ο άνδρας περπατούσε κοντά στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, γεγονός που τράβηξε αμέσως την προσοχή του Στιούαρτ.

«Τι συμβαίνει με τον τύπο πίσω από τον Τραμπ; Μπορούμε να το δούμε ξανά; Μπορείτε να το ξαναβάλετε;», είπε ο κωμικός, πριν αναφωνήσει: «Ποιος στο καλό είναι αυτός; Ποιος είναι; Θεέ μου! Είναι ένας εφεδρικός Τραμπ;».

Στη συνέχεια, αστειεύτηκε ότι ο άγνωστος άνδρας ίσως λειτουργεί ως σωσίας του Αμερικανού προέδρου, λέγοντας: «Περίμενε… ποιος; Τι; Είναι ο εφεδρικός Τραμπ ή είναι ο Τραμπ; Τελικά αυτός που βλέπουμε τόσο καιρό είναι ο εφεδρικός Τραμπ ή ο πραγματικός Τραμπ;».

Ο «σωσίας» ήταν ο πεθερός του προέδρου

Ο άνδρας που προκάλεσε τη σύγχυση φαίνεται πως ήταν ο Βίκτορ Κνάβς, πατέρας της Μελάνια Τραμπ και πεθερός του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Κνάβς είχε παρακολουθήσει τον τελικό μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και την κόρη του, την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ.

Παρότι δύσκολα θα μπορούσε να θεωρηθεί ιδανικός σωσίας, καθώς είναι δύο χρόνια μεγαλύτερος από τον Τραμπ, έχει πιο γκρίζα μαλλιά και είναι αισθητά κοντύτερος, η συγκεκριμένη γωνία λήψης της κάμερας έκανε τους δύο άνδρες να μοιάζουν εντυπωσιακά.

Οι θεωρίες περί σωσιών έχουν εμφανιστεί και στο παρελθόν

Δεν είναι η πρώτη φορά που κυκλοφορούν θεωρίες συνωμοσίας για υποτιθέμενους σωσίες γύρω από τον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά την πρώτη προεδρική του θητεία, στο διαδίκτυο διαδόθηκαν αβάσιμοι ισχυρισμοί ότι η Μελάνια Τραμπ χρησιμοποιούσε σωσία στις δημόσιες εμφανίσεις της.

Οι αναρτήσεις με το hashtag #FakeMelania είχαν προκαλέσει τότε την έντονη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε γράψει στην πλατφόρμα X τον Μάρτιο του 2019: «Τα Fake News αλλοίωσαν με επεξεργασία φωτογραφίες της Μελάνια και στη συνέχεια προώθησαν θεωρίες συνωμοσίας ότι δεν ήταν εκείνη που βρισκόταν στο πλευρό μου στην Αλαμπάμα και σε άλλα μέρη».

Ο πρόεδρος είχε καταλήξει γράφοντας: «Με τον καιρό γίνονται όλο και πιο παράλογοι!».