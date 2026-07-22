Ποινή φυλάκισης ενός έτους για τον ιδιοκτήτη ενός εστιατορίου με αστέρια Michelin, ο οποίος κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε μυρμήγκια ως γαρνιτούρα σε επιδόρπιο, ζήτησαν οι εισαγγελείς της Νότιας Κορέας.

Τα μυρμήγκια δεν περιλαμβάνονται στα 10 είδη εντόμων που επιτρέπονται για ανθρώπινη κατανάλωση βάσει της νομοθεσίας της χώρας. Ο κατάλογος των επιτρεπόμενων ειδών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ακρίδες, ακρίδες της ερήμου και γρύλους με δύο κηλίδες.

Οι εισαγγελείς ζήτησαν επίσης τη Δευτέρα να επιβληθεί πρόστιμο 20 εκατομμυρίων κορεατικών γουόν (13.510 δολάρια) στο εστιατόριο, το οποίο διαθέτει δύο αστέρια Michelin.

Ο ιδιοκτήτης παραδέχτηκε ότι σέρβιρε μυρμήγκια, αλλά ισχυρίστηκε ότι χρησιμοποιούνταν σε «μικρό μέρος» του μενού των 15 πιάτων του εστιατορίου – ως γαρνιτούρα για σορμπέ – και ότι οι πελάτες ενημερώνονταν ότι μπορούσαν να επιλέξουν γαρνιτούρες χωρίς μυρμήγκια.

Η υπόθεση ήρθε στο φως αφού αξιωματούχοι του υπουργείου Ασφάλειας Τροφίμων και Φαρμάκων εντόπισαν κριτικές που είχαν δημοσιεύσει πελάτες στο διαδίκτυο με φωτογραφίες πιάτων πασπαλισμένων με μυρμήγκια.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι περίπου 49.000 μυρμήγκια, εισαγόμενα από τις ΗΠΑ και την Ταϊλάνδη, χρησιμοποιήθηκαν σε διάφορα πιάτα κατά τη διάρκεια τεσσάρων ετών.

Οι υγειονομικές αρχές διαπίστωσαν επίσης ότι το εστιατόριο χρησιμοποιούσε μυρμήγκια που «περιείχαν έως και 55 φορές περισσότερα βαρέα μέταλλα από τα τυπικά βρώσιμα έντομα», σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Chosun Daily.

Οι Αρχές της Νότιας Κορέας λαμβάνουν υπόψη διάφορα κριτήρια για να αποφασίσουν αν τα έντομα μπορούν να εγκριθούν ως τρόφιμα. Αυτά περιλαμβάνουν τους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων, την τοξικότητα, τη θρεπτική αξία, καθώς και το αν μπορούν να εκτραφούν και να υποστούν επεξεργασία υπό υγιεινές συνθήκες.

Τι υποστήριξε ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου

Προς υπεράσπισή του, σύμφωνα με το BBC, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου ισχυρίστηκε ότι μόνο το 60% των πελατών είχε επιλέξει να δοκιμάσει τα μυρμήγκια, ενώ στους υπόλοιπους σερβιρίστηκαν εναλλακτικές επιλογές, όπως ξίδι ζύμωσης και βρώσιμα λουλούδια.

Πρόσθεσε ότι εστιατόρια σε άλλες χώρες, όπως η Αυστραλία, η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, χρησιμοποιούν επίσης μυρμήγκια ως συστατικά.

Στα δικαστικά έγγραφα δεν αναφερόταν ούτε το όνομα του εστιατορίου ούτε αυτό του ιδιοκτήτη του. Δέκα εστιατόρια στη Νότια Κορέα, όλα στην πρωτεύουσα Σεούλ, έχουν βραβευτεί με δύο αστέρια Michelin.

Ο Οδηγός Michelin απονέμει έως και τρία αστέρια σε εστιατόρια με βάση την ποιότητα των συστατικών, τη δεξιοτεχνία στη γεύση, την τεχνική μαγειρικής, την προσωπικότητα του σεφ και τη σταθερότητα της ποιότητας.

Τα δύο αστέρια υποδηλώνουν εστιατόρια που προσφέρουν «εξαιρετική μαγειρική» και «αξίζει να κάνεις μια παράκαμψη», σύμφωνα με τα κριτήρια της Michelin.

Το δικαστήριο αναμένεται να εκδώσει την απόφασή του στις 2 Σεπτεμβρίου.

Τα μυρμήγκια καταναλώνονται, και μερικές φορές θεωρούνται ακόμη και εκλεκτή λιχουδιά, σε διάφορες ασιατικές, αφρικανικές και λατινοαμερικανικές κουλτούρες.