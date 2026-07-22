Οι αγκαλιές, τα αγγίγματα και τα φιλιά δεν αποτελούν αποκλειστικά ανθρώπινη συμπεριφορά, καθώς φαίνεται πως χρησιμοποιούνται και από τους μεγάλους πιθήκους για να ενισχύουν τους δεσμούς τους και να μειώνουν την ένταση πριν από συγκρούσεις.

Αυτό προκύπτει από νέα έρευνα επιστημόνων του πανεπιστημίου του Ντάραμ, οι οποίοι παρατήρησαν τη συμπεριφορά χιμπατζήδων και μπονόμπο, δύο από τους πιο κοντινούς συγγενείς του ανθρώπου, σε στιγμές πριν από πιθανές διαφωνίες για την τροφή.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα ζώα χρησιμοποιούν τη σωματική επαφή ως τρόπο καθησυχασμού και δημιουργίας εμπιστοσύνης. Μάλιστα, ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα ήταν ότι οι χιμπατζήδες, παρά τη φήμη τους για επιθετικότητα, αντάλλασσαν στενή επαφή, ακόμη και τοποθετώντας τα δάχτυλά τους στο στόμα ο ένας του άλλου.

«Πριν από αγχωτικές καταστάσεις, έρχονται κοντά, καθησυχάζουν ο ένας τον άλλον, αγγίζονται και αγκαλιάζονται», δήλωσε η καθηγήτρια Ζάνα Κλέι, η οποία συμμετείχε στην έρευνα.

Η ίδια περιέγραψε τη συμπεριφορά αυτή ως ένα είδος «καλέσματος συσπείρωσης» πριν από μια δύσκολη στιγμή, παρόμοιο με τον τρόπο που μια ποδοσφαιρική ομάδα ενώνεται πριν από έναν σημαντικό αγώνα.

«Είναι περισσότερο ένα “εμείς” παρά ένα “εγώ”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τη μελέτη, οι επιστήμονες παρακολούθησαν χιμπατζήδες και μπονόμπο που ζουν σε δύο καταφύγια μεγάλων πιθήκων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στη Ζάμπια.

Το πείραμα σχεδιάστηκε ώστε να προσομοιώνει τις συνθήκες αναζήτησης τροφής στη φύση, με τους ερευνητές να χρησιμοποιούν φιστίκια. Κατά τη διάρκεια των πέντε λεπτών πριν από την άφιξη της τροφής, όταν οι πίθηκοι γνώριζαν ότι πρόκειται να φάνε, καταγράφηκαν περιστατικά αγγίγματος, αγκαλιάς και φιλιού.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα ζώα που είχαν περισσότερη σωματική επαφή μεταξύ τους ήταν πιο πιθανό να μοιραστούν την τροφή και να φάνε ειρηνικά το ένα δίπλα στο άλλο.

Οι πιο ανεκτικές ομάδες εμφάνιζαν συχνότερα συμπεριφορές καθησυχασμού, με τους ερευνητές να καταγράφουν τις λεγόμενες «αλυσίδες καθησυχασμού», στις οποίες πολλοί πίθηκοι αγκάλιαζαν ο ένας τον άλλον διαδοχικά.

«Η σύγκριση μπονόμπο και χιμπατζήδων, των δύο πιο κοντινών μας συγγενών, προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τις εξελικτικές ρίζες της κοινωνικής συμπεριφοράς και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται την ένταση, τον ανταγωνισμό και τη συνεργασία», δήλωσε ο δρ Τζέικ Μπρούκερ.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η σωματική επαφή αποτελεί μία από τις αρχαιότερες μορφές επικοινωνίας και πιθανότατα υπήρχε πολύ πριν από την ανάπτυξη της γλώσσας.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η ανάγκη για άγγιγμα και σωματική επαφή ως μέσο δημιουργίας δεσμών ίσως υπάρχει εδώ και περισσότερα από επτά εκατομμύρια χρόνια, πριν ακόμη οι άνθρωποι, οι χιμπατζήδες και οι μπονόμπο ακολουθήσουν διαφορετικές εξελικτικές πορείες.

Έτσι, οι ανθρώπινες κινήσεις όπως μια αγκαλιά πριν από μια δύσκολη στιγμή, ένα χτύπημα στον ώμο ή ένας ομαδικός κύκλος πριν από έναν αγώνα μπορεί να αποτελούν συνέχεια ενός κοινωνικού μηχανισμού που υπάρχει εδώ και εκατομμύρια χρόνια, σύμφωνα με το BBC.