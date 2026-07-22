Η νέα κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν έχει επαναφέρει στο προσκήνιο το «Βουνό της Αξίνας» (Pickaxe Mountain), έναν υπόγειο χώρο που συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και βρέθηκε στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα πλήξουν «πολύ σύντομα και πολύ σκληρά» την περιοχή, επαναλαμβάνοντας πως η κυβέρνησή του παραμένει προσηλωμένη στην αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν.

Οι τρέχουσες αμερικανικές επιθέσεις έχουν στόχο να αναγκάσουν το Ιράν να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, ενώ η σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών διανύει τη σοβαρότερη περίοδο βίας από την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε τον Απρίλιο.

Πού βρίσκεται το «Βουνό της Αξίνας»

Το Pickaxe Mountain, γνωστό στο Ιράν ως Κουχ-ε Κολάνγκ Γκαζ Λα, βρίσκεται περίπου 220 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης και μόλις 2 χιλιόμετρα από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Νατάνζ, όπου λειτουργούν δύο μονάδες εμπλουτισμού ουρανίου.

Οι εγκαταστάσεις της Νατάνζ έχουν βομβαρδιστεί στο παρελθόν, τόσο κατά τον πόλεμο που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, όσο και στη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών το 2025.

Για το συγκρότημα που βρίσκεται στο εσωτερικό του βουνού είναι γνωστά ελάχιστα στοιχεία, όπως αναφέρει ο Guardian. Ωστόσο, ειδικοί εκτιμούν ότι εξακολουθεί να βρίσκεται υπό κατασκευή και ότι έχει δημιουργηθεί σε βάθος σχεδόν 100 μέτρων μέσα στο βουνό.

Σύμφωνα με το αμερικανικό ερευνητικό ινστιτούτο Ινστιτούτο για την Επιστήμη και τη Διεθνή Ασφάλεια (ISIS), το συγκρότημα στο Pickaxe Mountain δεν αποτέλεσε στόχο ούτε των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων του 2025 ούτε εκείνων του 2026.

Πότε ξεκίνησε η κατασκευή του συγκροτήματος

Το ISIS αναφέρει ότι οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν το 2020, μετά την έκρηξη που, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, προκλήθηκε από δολιοφθορά στις εγκαταστάσεις της Νατάνζ.

Η Τεχεράνη είχε υποστηρίξει τότε ότι η επίθεση προκάλεσε σοβαρές ζημιές. Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, ο τότε επικεφαλής του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, Αλί Ακμπάρ Σαλεχί, ανακοίνωσε ότι η χώρα άρχισε να κατασκευάζει «μία σύγχρονη, μεγαλύτερη και πιο ολοκληρωμένη αίθουσα σε όλες τις διαστάσεις στην καρδιά του βουνού κοντά στη Νατάνζ» για την παραγωγή προηγμένων φυγοκεντρητών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τον εμπλουτισμό ουρανίου και την παραγωγή πυρηνικού καυσίμου.

Τον Μάρτιο, ο γενικός διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), Ραφαέλ Γκρόσι, δήλωσε ότι το Ιράν είχε ήδη γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να αναπτύξει πυρηνικές δραστηριότητες στο Pickaxe Mountain.

«Αυτό αποτελούσε μέρος της αρκετά συστηματικής πρόθεσής τους να μεταφέρουν τις πιο ευαίσθητες εγκαταστάσεις τους κάτω από τη γη», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τι έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα

Το ISIS, το οποίο έχει αναλύσει δορυφορικές εικόνες της περιοχής, αναφέρει ότι το συγκρότημα διαθέτει δύο ζεύγη εισόδων, ενώ πρόσφατα ολοκληρώθηκε και ο προστατευτικός τοίχος ασφαλείας που το περιβάλλει.

Μετά την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων, οι ανατολικές είσοδοι των σηράγγων ενισχύθηκαν και καλύφθηκαν εν μέρει με επιχώσεις, ώστε να δυσκολεύεται η πρόσβαση χερσαίων οχημάτων, χωρίς όμως να έχουν σφραγιστεί πλήρως.

Ο Σαμ Λερ, ερευνητής του Ινστιτούτου Ερευνών Εξωτερικής Πολιτικής, δήλωσε στο Reuters ότι η ενίσχυση των εισόδων καθιστά πιο δύσκολη τη στόχευσή τους με διατρητικά πυρομαχικά, όπως οι βόμβες καταστροφής υπόγειων καταφυγίων.

Είναι σε λειτουργία και ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος του

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε παραδεχθεί ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών δεν διαπιστώνουν «καμία δραστηριότητα» στο συγκρότημα.

«Δεν τα πηγαίνουν καλά με την πυρηνική τους κατάσταση. Κάθε φορά που ακούμε γι’ αυτό, το ανατινάζουμε. Δεν τους αρέσει λοιπόν να μιλούν γι’ αυτό. Αλλά πιθανότατα θα χτυπήσουμε το Pickaxe αρκετά σύντομα», είχε δηλώσει.

Στην έκθεσή του, το ISIS εκτιμά ότι οι εγκαταστάσεις δεν είναι ακόμη επιχειρησιακές, αν και οι εργασίες κατασκευής συνεχίζονται. Παράλληλα, σημειώνει ότι μόνο από τις δορυφορικές εικόνες δεν μπορεί να προσδιοριστεί πότε θα τεθούν σε λειτουργία.

Το ινστιτούτο επισημαίνει επίσης ότι παραμένει άγνωστο αν το Ιράν σκοπεύει ακόμη να εγκαταστήσει εκεί μονάδα μεγάλης κλίμακας για τη συναρμολόγηση φυγοκεντρητών.

Ωστόσο, εφόσον η Τεχεράνη προχωρήσει στην αποκατάσταση της δυνατότητας κατασκευής φυγοκεντρητών, ενδέχεται να δημιουργήσει στο Pickaxe Mountain μία μικρότερη μονάδα συναρμολόγησης που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων.

Πόσο εύκολο είναι να καταστραφεί

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το συγκρότημα, λόγω του μεγάλου βάθους στο οποίο βρίσκεται, βρίσκεται πέρα από τις δυνατότητες ακόμη και των ισχυρότερων αμερικανικών βομβών διάτρησης υπόγειων καταφυγίων.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η αποτελεσματικότητα μιας αεροπορικής επίθεσης είναι δύσκολο να αξιολογηθεί χωρίς πληροφορίες από το έδαφος. Έκθεση του Πενταγώνου, μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν το 2025, κατέληγε στο συμπέρασμα ότι το πυρηνικό πρόγραμμα πιθανότατα καθυστέρησε από ένα έως δύο χρόνια, σημειώνοντας όμως ότι το συμπέρασμα αυτό συνοδευόταν από σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας.

Το ISIS εκτιμά ότι το συγκεκριμένο συγκρότημα θα ήταν καταλληλότερος στόχος για χερσαίες επιχειρήσεις ή δολιοφθορά, αν και θεωρεί ότι ενδέχεται να υπάρχουν αδυναμίες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και από διατρητικά όπλα βαθιάς διείσδυσης μέσω αεροπορικών επιθέσεων.

Μέχρι στιγμής, πάντως, η ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για τον Ντόναλντ Τραμπ και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι εξετάζει σοβαρά ένα τέτοιο ενδεχόμενο, παρά τη νέα κλιμάκωση στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν.

Ο Σαμ Λερ εκτίμησε ότι οι κινήσεις ενίσχυσης της άμυνας του συγκροτήματος δείχνουν πως το Ιράν επιθυμεί να συνεχίσει τις δραστηριότητές του στο Pickaxe Mountain, ενώ παράλληλα θεωρεί υπαρκτό τον κίνδυνο μιας μελλοντικής επίθεσης.