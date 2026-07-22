Ένα συγκλονιστικό ηχητικό που έχει στα χέρια της η αστυνομία καταγράφει την απεγνωσμένη αναζήτηση πέντε ατόμων, μεταξύ των οποίων δύο ζευγάρια – γονείς, που έχασαν τη ζωή τους σε μαζικό πνιγμό σε ποταμό του Οχάιο. Δύο μικρά παιδιά έμειναν ορφανά.

«Είχαν ένα 5χρονο παιδί που περπατούσε κατά μήκος του δρόμου. … Υπάρχει κάποιος στο νερό εκεί», ακούγεται να λέει ένας τηλεφωνητής κέντρου άμεσης δράσης της κομητείας Ντελαγουέρ.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, ένας οδηγός που περνούσε από το σημείο είχε καλέσει τις Αρχές αφού εντόπισε το πανικόβλητο μικρό αγόρι να ικετεύει για βοήθεια σε έναν πολυσύχναστο δρόμο κοντά στον ποταμό Σάιοτο.

Το τρομοκρατημένο παιδί είπε στον οδηγό ότι η «οικογένειά του ήταν στον ποταμό», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Ντελαγουέρ, Τζέφρι Μπάλζερ, σε συνέντευξη Τύπου την περασμένη Δευτέρα.

Αυτό που ξεκίνησε ως ένα ανέμελο καλοκαιρινό απόγευμα ψαρέματος από την ακτή κατέληξε σε τραγωδία όταν ένας ενήλικας από την ομάδα μπήκε στο νερό για να κολυμπήσει και άρχισε να παλεύει, ωθώντας δύο άλλους ενήλικες να πηδήξουν μέσα για να προσπαθήσουν να σώσουν το άτομο, είπε ο Μπάλζερ.

Όταν και αυτοί οι δύο ενήλικες άρχισαν να δυσκολεύονται, άλλοι δύο ενήλικες έτρεξαν στον ποταμό σε μια απελπισμένη προσπάθεια διάσωσης, εξήγησε ο σερίφης.

Κανένας από τους πέντε δεν κατάφερε να επιστρέψει στην ακτή.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν γρήγορα τα δύο παιδιά των ζευγαριών και σύντομα συνειδητοποίησαν τη φρικτή έκταση της τραγωδίας, σύμφωνα με το ηχητικό απόσπασμα της επικοινωνίας που εξασφάλισε η New York Post.

«Τα πτώματα βρίσκονται εκεί μέσα. Υπάρχουν δύο ανήλικοι [στην ακτή] – ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Δεν έχουν γονείς», ανέφερε ένας αστυνομικός μέσω ασυρμάτου.

Ένας άλλος αστυνομικός πρόσθεσε με θλίψη: «Έχουμε μερικά ρούχα και παπούτσια μέσα στο νερό».

Ένα «γλωσσικό εμπόδιο» μεταξύ των αστυνομικών και των παιδιών – και τα δύο κάτω των 10 ετών – δυσχέρανε αρχικά τον προσδιορισμό του αριθμού των ατόμων που χρειάζονταν διάσωση, σύμφωνα με το ηχητικό απόσπασμα της επικοινωνίας και τον Μπάλζερ.

«Αρχηγέ, φαίνεται ότι είχαμε οκτώ άτομα στο νερό – βγάλαμε πέντε· τρία επιβεβαιώθηκαν ως αγνοούμενα», είπε ένας αστυνομικός μέσω ασυρμάτου. «Θα χρειαστούμε μια βάρκα, έρχεται καταιγίδα προς τα εδώ. Θα χρειαστούμε επιπλέον διασώστες και στολές».

Λίγα λεπτά αργότερα, οι διασώστες ζήτησαν να σταλεί στο σημείο κάποιος που να μιλά ισπανικά για να επικοινωνήσει περαιτέρω με τα παιδιά.

«Έχουμε δύο θύματα στη σχεδία αυτή τη στιγμή, προσπαθούμε να τα επαναφέρουμε», είπε ένας διασώστης.

«Ανασύρουμε συνολικά δύο πτώματα αυτή τη στιγμή. Δεν είμαστε σίγουροι ακριβώς πόσοι έχουν μείνει στο νερό. Εξακολουθούμε να ψάχνουμε τουλάχιστον έναν», συνέχισε.

Αυτά τα δύο πρώτα θύματα -τα οποία αργότερα ταυτοποιήθηκαν ως γυναίκες- μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Καθώς τα πληρώματα συνέχιζαν τις έρευνες στα νερά μέχρι αργά το βράδυ, οι διασώστες εντόπισαν περισσότερα ρούχα διάσπαρτα στο νερό.

«Το σκάφος 91 εντόπισε ένα τέταρτο παπούτσι που διαφέρει από όλα τα προηγούμενα που βρέθηκαν», ακούγεται σε κάποιο σημείο ένας βοηθός να λέει μέσω ασυρμάτου. «Το τέταρτο παπούτσι δεν ταιριάζει με τα άλλα».

Η επιχείρηση τελικά μετατράπηκε από αποστολή διάσωσης σε επιχείρηση ανάσυρσης αργά την περασμένη Κυριακή.

Τα πτώματα των τριών υπόλοιπων θυμάτων -όλοι άνδρες- ανασύρθηκαν από τον ποταμό το απόγευμα της Δευτέρας, όταν οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι μεταξύ των πέντε νεκρών περιλαμβάνονταν δύο ζευγάρια, που ήταν και γονείς.

Τα δύο παιδιά που επέζησαν τέθηκαν υπό τη φροντίδα των υπηρεσιών οικογενειακής πρόνοιας, δήλωσε ο Μπάλζερ στη συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας.

Όταν ρωτήθηκε πώς τα πάνε τα παιδιά, ο σερίφης απάντησε: «Νομίζω ότι είναι εντάξει, αλλά αυτό λένε πάντα, έτσι δεν είναι; Το καλό είναι ότι, στην κομητεία Ντελαγουέρ διαθέτουμε πρωτόκολλα για τη φροντίδα αυτών των ανθρώπων, είτε πρόκειται για ομάδες αλληλοϋποστήριξης είτε για διάφορα προγράμματα που θα τους παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη και μετά», είπε.

Δεν υπήρχε σκάφος στον τόπο του συμβάντος. Δεν ήταν σαφές αν το αλκοόλ έπαιξε κάποιο ρόλο στην τραγωδία, ανέφερε ο σερίφης.

Οι περιστάσεις γύρω από τους πνιγμούς εξακολουθούν να διερευνώνται, και οι αρχές δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα των θυμάτων έως ότου ενημερωθούν όλες οι οικογένειές τους.