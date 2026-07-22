Η κατάρρευση του Μνημονίου του Ισλαμαμπάντ δεν αποτελεί ετυμηγορία, όπως φαίνεται τις τελευταίες ημέρες, καθώς το Πακιστάν συνεχίζει τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες. Το κρίσιμο, όμως, για τις επόμενες εβδομάδες είναι αν το Πακιστάν θα καταφέρει να υπάρξει και πάλι συμφωνία για εκεχειρία, με τις επιλογές και τα σενάρια να είναι πλέον τρία:

Το βασικό σενάριο είναι η τρέχουσα ανταλλαγή πληγμάτων να συνεχιστεί με παρόμοια ένταση, οι τιμές του πετρελαίου να παραμένουν αυξημένες στην περιοχή και το πλαίσιο ειρήνης του Ισλαμαμπάντ να τεθεί υπό συζήτηση όταν και οι δύο πλευρές θα έχουν αποκομίσει αρκετά ανταποδοτικά οφέλη ώστε να δικαιολογείται η επιστροφή σε αυτό, πιθανότατα παράλληλα με ανανεωμένη διπλωματία διαμεσολάβησης από το Πακιστάν και το Κατάρ. Αυτή η πορεία συμβαδίζει με το μοτίβο που έχει εμφανιστεί από τον Φεβρουάριο, κατά το οποίο κάθε κύκλος κλιμάκωσης διαρκεί αρκετές εβδομάδες προτού και οι δύο πλευρές κουραστούν από το κόστος και επιστρέψουν στο τραπέζι των συνομιλιών.

Το δυσμενές δεύτερο σενάριο είναι η συνεχιζόμενη αναχαίτιση δεξαμενόπλοιων από το Ιράν ή ένα πλήγμα που σκοτώνει σημαντικό αριθμό αμάχων στον Κόλπο να προκαλέσει μια ευρύτερη αμερικανική αεροπορική εκστρατεία εναντίον ιρανικών υποδομών πέρα από καθαρά στρατιωτικούς στόχους, παρασύροντας μεγαλύτερο αριθμό περιφερειακών κρατών σε άμεσες ανταλλαγές πυρών και ωθώντας την τιμή του Brent αποφασιστικά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο σαφέστερος καταλύτης για αυτή την πορεία θα ήταν ένα πλήγμα, σκόπιμο ή μη, εναντίον δεξαμενόπλοιου που φέρει τη σημαία κράτους το οποίο δεν συμμετέχει ακόμη στη σύγκρουση, ένα είδος περιστατικού που ιστορικά έχει υποχρεώσει κυβερνήσεις να αντιδράσουν, ανεξάρτητα από τη δηλωμένη προτίμησή τους για αυτοσυγκράτηση.

Το τρίτο ευνοϊκό σενάριο είναι δεκαήμερη παύση που φέρεται να προτάθηκε από διαμεσολαβητές την περασμένη εβδομάδα και να γίνει αποδεκτή τόσο από την Ουάσιγκτον όσο και από την Τεχεράνη, παρέχοντας αρκετό χρόνο ώστε να επαναδιαπραγματευτούν την ίδια την αλληλουχία των ενεργειών, με οποιαδήποτε περαιτέρω άρση κυρώσεων ή αποκλεισμού να εξαρτάται από ανεξάρτητα επαληθευμένα βήματα του Ιράν σχετικά με τους πυραύλους και τους πληρεξουσίους, αντί για νέες υποσχέσεις διαπραγμάτευσης. Η σαφέστερη ένδειξη θα ήταν ο ορισμός ενός τρίτου μέρους με ρόλο επαλήθευσης, είτε μέσω παρατηρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας σε ιρανικές εγκαταστάσεις είτε μέσω μιας εγγυητικής συμφωνίας.

Το Μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ, το πλαίσιο που οι Πακιστανοί διαμεσολαβητές χρειάστηκαν πέντε μήνες για να διαμορφώσουν μεταξύ δύο κυβερνήσεων που διαφορετικά δεν θα μιλούσαν μεταξύ τους, έχει πλέον καταρρεύσει. Το ερώτημα που αξίζει να τεθεί δεν είναι αν η διπλωματία του Πακιστάν απέτυχε. Είναι αν η ίδια η αλληλουχία του συμφωνηθέντος πλαισίου ήταν ποτέ σχεδιασμένη ώστε να αντέξει στην πραγματικότητα δύο κυβερνήσεων που δεν είχαν κανέναν λόγο να περιμένουν.

Το μνημόνιο πράγματι δημιούργησε έναν μηχανισμό εφαρμογής, με κοινές ομάδες εργασίας επιφορτισμένες με τη διαπραγμάτευση των δυσκολότερων ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, μέσα στο χρονικό περιθώριο των 60 ημερών. Το πρόβλημα δεν ήταν η απουσία μηχανισμού. Ήταν η σειρά των ενεργειών. Η Ουάσιγκτον άρχισε να αίρει στοιχεία του αποκλεισμού και των κυρώσεών της την ημέρα που υπογράφηκε το μνημόνιο, ενώ η επαλήθευση της συμμόρφωσης του Ιράν και η διαπραγμάτευση των ζητημάτων που είχαν τη μεγαλύτερη σημασία, δηλαδή των πυραύλων, των πληρεξουσίων και των περιορισμών στον εμπλουτισμό, μετατέθηκε στις ομάδες εργασίας που μόλις είχαν δημιουργηθεί. Οι περιορισμοί παρέμειναν ένα σύνολο υποσχέσεων για μελλοντική διαπραγμάτευση.

Οι ίδιοι οι Πακιστανοί άκουσαν τον Τραμπ να λέει ότι η συμφωνία ουσιαστικά είχε τελειώσει. Η επανέναρξη από το Ιράν των αναχαιτίσεων δεξαμενόπλοιων και των πληγμάτων εναντίον του Μπαχρέιν, της Ιορδανίας, του Κουβέιτ, του Ομάν, του Κατάρ και της Συρίας δεν κόστισε τίποτα πέρα από όσα οι ομάδες εργασίας δεν το είχαν ποτέ υποχρεώσει να εγκαταλείψει. Και οι δύο πλευρές μπορούσαν να επιστρέψουν στον πόλεμο διατηρώντας ακριβώς την ίδια διαπραγματευτική ισχύ που είχαν πριν από την υπογραφή, επειδή η ίδια η αρχιτεκτονική του μνημονίου τους επέτρεψε να εξασφαλίσουν τα οφέλη χωρίς πρώτα να αποδείξουν ότι οι περιορισμοί θα εφαρμόζονταν στην πράξη.

Τίποτα από αυτά δεν μειώνει όσα πέτυχε διαδικαστικά το Πακιστάν. Και το υπουργείο Εξωτερικών του έχει ένα βάσιμο επιχείρημα όταν επιμένει ότι το πλαίσιο του Ισλαμαμπάντ παραμένει το μόνο βιώσιμο πρότυπο για αποκλιμάκωση, καθώς δεν υπάρχει άλλος ανταγωνιστικός δίαυλος μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Το Πακιστάν μπορούσε να συγκαλέσει τις συνομιλίες και να δημιουργήσει τις ομάδες εργασίας. Δεν μπορούσε να αναγκάσει την Ουάσιγκτον να εξαρτήσει την άρση του αποκλεισμού από τη συμμόρφωση του Ιράν, ούτε να αναγκάσει την Τεχεράνη να θέσει στο τραπέζι το πρόγραμμα πυραύλων της, επειδή καμία από τις δύο παραχωρήσεις δεν ήταν κάτι που οποιαδήποτε κυβέρνηση ήταν διατεθειμένη να κάνει προς έναν διαμεσολαβητή αντί να το κάνει απευθείας προς την άλλη.