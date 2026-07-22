Την υποψηφιότητα του προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, για τη θέση του επόμενου Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών φέρεται να επιθυμεί ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πληροφορίες της New York Post.

Ο 56χρονος Ινφαντίνο ανέπτυξε στενή σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο μέσα από την προετοιμασία και τη διοργάνωση του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο επικεφαλής της FIFA εμφανίστηκε πολλές φορές στο πλευρό του Τραμπ, ενώ τον Δεκέμβριο τού απένειμε και το πρώτο Βραβείο Ειρήνης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

Πηγή από το περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου ανέφερε ότι ο Τραμπ πιστεύει πως ο Ινφαντίνο «είναι σεβαστός από όλους σε ολόκληρο τον κόσμο και διαθέτει μια ιδιαίτερη ικανότητα να φέρνει τους ανθρώπους κοντά».

Ο νέος γενικός γραμματέας του ΟΗΕ αναμένεται να επιλεγεί μέσα στη χρονιά, καθώς ο Αντόνιο Γκουτέρες θα αποχωρήσει από τη θέση του στα τέλη Δεκεμβρίου.

Για να αναλάβει το αξίωμα, ο Ινφαντίνο θα πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει τη στήριξη του 15μελούς Συμβουλίου Ασφαλείας, όπου τα πέντε μόνιμα μέλη διαθέτουν δικαίωμα βέτο, και στη συνέχεια να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Παραμένει άγνωστο αν ο πρόεδρος της FIFA ενδιαφέρεται για τη θέση ή αν ο Τραμπ έχει συζητήσει μαζί του το ενδεχόμενο. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος, καθώς άνθρωπος με γνώση της διαδικασίας χαρακτήρισε τους επτά μέχρι στιγμής υποψηφίους «αδύναμους».

Μεταξύ των γνωστότερων ονομάτων βρίσκονται η πρώην πρόεδρος της Χιλής, Μισέλ Μπατσελέτ, η οποία ενδέχεται να συναντήσει αντιστάσεις από τις ΗΠΑ, και ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι από την Αργεντινή.

Η προώθηση του Ινφαντίνο θα ανέτρεπε την άτυπη προσδοκία ότι ο επόμενος επικεφαλής του ΟΗΕ θα προερχόταν από τη Λατινική Αμερική ή την Καραϊβική. Πηγές σημειώνουν, πάντως, ότι η γεωγραφική εναλλαγή δεν αποτελεί δεσμευτικό κανόνα και δεν θα απέκλειε αυτομάτως την υποψηφιότητά του.

Ο Πάολο Ζαμπόλι, ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για τις παγκόσμιες συνεργασίες και προσωπικός φίλος του Ινφαντίνο, χαρακτήρισε την ιδέα «ιδιοφυή», υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος της FIFA «θα έκανε εξαιρετική δουλειά» και ότι «είναι αρεστός σε όλους».

Όπως ανέφερε, οι δύο θέσεις παρουσιάζουν ομοιότητες, καθώς ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ καλείται να συνεργάζεται με 193 κράτη, ενώ η FIFA αριθμεί περισσότερες από 200 εθνικές ομοσπονδίες.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τον ρόλο των Ηνωμένων Εθνών στη διαχείριση διεθνών συγκρούσεων. Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο περιόρισε την αμερικανική χρηματοδότηση προς τον Οργανισμό και αποχώρησε από αρκετούς φορείς του, μεταξύ των οποίων ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η UNESCO και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η ανάληψη της ηγεσίας του ΟΗΕ από τον Ινφαντίνο θα μπορούσε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να συμβάλει στη βελτίωση των σχέσεων του Τραμπ με τον Οργανισμό.

Για τον ίδιο τον Ινφαντίνο, πάντως, μια ενδεχόμενη μετακίνηση θα συνοδευόταν από μεγάλη μείωση αποδοχών. Οι ετήσιες απολαβές του στη FIFA φέρονται να φτάνουν τα 6 εκατομμύρια δολάρια, ενώ εκείνες του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ υπολογίζονται περίπου στις 418.000 δολάρια.

Ο Ινφαντίνο έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα διεκδικήσει την επανεκλογή του στην προεδρία της FIFA τον ερχόμενο Μάρτιο και δεν σχολίασε άμεσα τις πληροφορίες για το ενδεχόμενο υποψηφιότητάς του στον ΟΗΕ.