Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι παραδέχθηκε ότι δεν διαθέτει «ανεξάρτητη νομική εξουσία» για να διατάξει τη σύλληψη του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «εγκληματία πολέμου» και τον κατηγόρησε ότι αποτελεί «τον αρχιτέκτονα μιας φρικτής γενοκτονίας κατά του παλαιστινιακού λαού».

Ο Μαμντάνι ανέφερε ότι η δημοτική του αρχή «εξέτασε κάθε διαθέσιμη δυνατότητα», προκειμένου να διαπιστώσει αν θα μπορούσε να προχωρήσει στη σύλληψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού βάσει του εντάλματος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Υποστήριξε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει το ένταλμα, παρότι η Ουάσιγκτον δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στο Καταστατικό της Ρώμης και δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου.

«Θέλω να είμαι εξίσου σαφής: Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν είναι ευπρόσδεκτος στη Νέα Υόρκη, όπως και κανένας άλλος εγκληματίας πολέμου που παραμένει ασύλληπτος», δήλωσε ο Μαμντάνι.