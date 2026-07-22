Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε την Τρίτη ότι σχεδιάζει να επιβάλει δασμό 100% στα εισαγόμενα γενόσημα φάρμακα από τον Αύγουστο του 2028. Όπως υποστήριξε, η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στο να ενισχύσει την παραγωγή των συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Από την 1η Αυγούστου 2026, όλα τα γενόσημα φάρμακα που εισάγονται στις ΗΠΑ θα συνεχίσουν να έχουν τελωνειακό δασμό μηδέν τοις εκατό για περίοδο δυο ετών, μετά την οποία οι δασμοί θα αυξηθούν στο 100% για περίοδο ενός έτους και κατόπιν στο 200%», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.