Μια γάτα στη Βενεζουέλα κατάφερε να επιβιώσει 23 ολόκληρες ημέρες κάτω από τα συντρίμμια, πριν οι διασώστες την εντοπίσουν και την απεγκλωβίσουν ύστερα από μια πολύωρη επιχείρηση που είχε αίσιο τέλος.

Η Luli Pascualina παρέμενε εγκλωβισμένη στα ερείπια του Κτηρίου 3, στην περιοχή Catia La Mar της πολιτείας La Guaira, μετά τον διπλό σεισμό που έπληξε την περιοχή. Τα ξημερώματα της 17ης Ιουλίου, εθελοντές της BRIA UCV, μαζί με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της PDVSA και ομάδες πολιτικής προστασίας, ξεκίνησαν την προσπάθεια για να τη βγάλουν ζωντανή.

Τα νιαουρίσματα οδήγησαν τους διασώστες

Η επιχείρηση κράτησε σχεδόν τρεις ώρες. Οι διασώστες άνοιξαν δίοδο ανάμεσα στα χαλάσματα, απομάκρυναν μπάζα και έκοψαν μεταλλικά στοιχεία της κατασκευής μέχρι να αποκτήσουν οπτική επαφή με το ζώο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα νιαουρίσματα της γάτας, τα οποία βοήθησαν τις ομάδες να εντοπίσουν το ακριβές σημείο όπου βρισκόταν εγκλωβισμένη.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η Luli παραδόθηκε στην οικογένειά της, η οποία περίμενε με αγωνία στο σημείο. Όπως αναφέρουν άνθρωποι που συμμετείχαν στη διάσωση, η γάτα βρίσκεται πλέον υπό κτηνιατρική παρακολούθηση και ακολουθεί θεραπεία για την πλήρη αποκατάστασή της.

Το συγκινητικό μήνυμα μετά τη διάσωση

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, μία από τις διασώστριες δημοσίευσε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας όσα έζησε.

«Η διάσωση της Luli έπειτα από 23 ημέρες κάτω από τα συντρίμμια, μέχρι την παράδοσή της στους ανθρώπινους γονείς της που την περίμεναν με τόση αγάπη. Μόνο ευχαριστώ μπορώ να πω στον Θεό που μας επέτρεψε να γίνουμε τα όργανά Του εδώ στη γη για να γίνει αυτό δυνατό και να έχει ένα ευτυχισμένο τέλος μέσα στην τραγωδία. Καλή ζωή, Luli».