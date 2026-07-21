Ο καιρός «τρελάθηκε» στην Ευρώπη, καθώς εμφανίζει ακραία φαινόμενα, από υψηλές θερμοκρασίες που οδηγούν σε φονικές πυρκαγιές, μέχρι χαλάζι που τραυμάτισε ανθρώπους.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, στη Γαλλία δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κοντά σε ένα αεροδρόμιο στην περιφέρεια Ζιρόντ, η οποία βρισκόταν σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές.

Επίσης, στην επαρχία Γκουανταλαχάρα, στην κεντρική Ισπανία, μια δασική πυρκαγιά μαίνεται για έκτη ημέρα, με τις αρχές να προχωρούν στην απομάκρυνση περισσότερων από 1.200 ανθρώπων. Ομάδες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης επιχειρούν για να περιορίσουν τις φλόγες την ώρα που ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τον κίνδυνο πυρκαγιάς να ανέρχεται σε επικίνδυνα επίπεδα, λιγότερες από δύο εβδομάδες μετά τη φονικότερη πυρκαγιά εδώ και δεκαετίες στην Ισπανία, όπου έχασαν τη ζωή τους 13 άνθρωποι, κοντά στο Μπεντάρ, στην επαρχία Αλμερία, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Two firefighters died Tuesday while battling a building fire near Bordeaux-Merignac Airport in southwestern France, Interior Minister Laurent Nunez said.



"Two firefighters died while fighting a building fire" near the airport, Nunez told lawmakers at the National Assembly,… pic.twitter.com/n9BlLi9lMR — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 21, 2026

Στη Βρετανία, η εταιρεία υδροδότησης Thames Water έκανε γνωστό πως θα εφαρμόσει περιορισμούς στη χρήση νερού για 10 εκατομμύρια πελάτες στους οποίους παρέχει πόσιμο νερό εντός και περιμετρικά του Λονδίνου, απαγορεύοντας τη χρήση μανικών σε εξωτερικούς χώρους, ψεκαστήρων και πλυστικών μηχανημάτων υψηλής πίεσης για να εξοικονομήσει προμήθειες.

Την ίδια ώρα, στην Αλβανία, κάτοικοι και τουρίστες αναζητούν λίγη δροσιά από τις υψηλές θερμοκρασίες στα σιντριβάνια.

21/07 18:48 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: temperaturas máximas, tormentas y costeros. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/GjCeDLybzJ — AEMET (@AEMET_Esp) July 21, 2026

«Ορκίζομαι στον Θεό, οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές σήμερα. Έχει 42 βαθμούς Κελσίου. Δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις αυτό χωρίς κρύο νερό», δήλωσε ο κάτοικος των Τιράνων Φερίντ Σαλιχού.

Στη Σερβία, η στάθμη των υδάτων στον Δούναβη μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1946, αναγκάζοντας φορτηγίδες και πλοία να μεταφέρουν ελαφρύτερα φορτία προκειμένου να περάσουν από τα σερβικά τμήματα των ποταμών Δούναβη και Σάβου, είπαν αρμόδιοι αξιωματούχοι.

Ταυτόχρονα, οι αρχές στα δυτικά Βαλκάνια προειδοποιούν για αλλαγή του καιρού, από τα κύματα καύσωνα σε χαλαζοπτώσεις. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από χαλάζι στο κροατικό θέρετρο Ρόβινι της Κροατίας, μετέδωσαν κροατικά ΜΜΕ.