Συναγερμός σήμανε την Τρίτη 21 Ιουλίου στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, καθώς οι δύο χώρες βρέθηκαν αντιμέτωπες με νέα ιρανικά πυραυλικά πλήγματα και επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκε για την αναχαίτιση πυραύλων και drones, ενώ στο γειτονικό Μπαχρέιν ήχησαν σειρήνες συναγερμού. Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου στις πρωτεύουσες των δύο χωρών ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις.

«Αντιμετωπίζουμε εχθρικές επιθέσεις»

Το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι οι δυνάμεις αεράμυνας αντιμετώπιζαν εκείνη την ώρα εισερχόμενες απειλές.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις πυραύλων και drones, στο πλαίσιο της απαράδεκτης ιρανικής επιθετικότητας», ανέφερε η ανακοίνωση.

Οι κουβεϊτιανές Αρχές διευκρίνισαν ότι οι ισχυρές εκρήξεις που ακούγονταν σε διάφορες περιοχές συνδέονταν με τις επιχειρήσεις αναχαίτισης των εναέριων στόχων.

«Κατευθυνθείτε στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο»

Την ίδια ώρα, οι σειρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν, με το υπουργείο Εσωτερικών να απευθύνει επείγουσα προειδοποίηση προς τους πολίτες και τους κατοίκους της χώρας.

Οι Αρχές τούς κάλεσαν να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο, ακολουθώντας αποκλειστικά τις επίσημες οδηγίες.

The siren has been sounded,Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) July 20, 2026

Εκρήξεις ακούστηκαν και στην πρωτεύουσα Μανάμα, την ώρα που βρίσκονταν σε λειτουργία οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής.

Το Ιράν υποστηρίζει ότι έπληξε αμερικανικές εγκαταστάσεις

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με drones εναντίον τριών αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Κουβέιτ.

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης ότι στο Μπαχρέιν στοχοποιήθηκαν εγκαταστάσεις όπου διαμένουν Αμερικανοί στρατιωτικοί, στην αεροπορική βάση Σέιχ Ισά. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν είχαν επιβεβαιωθεί άμεσα από τον αμερικανικό στρατό ή τις Αρχές του Μπαχρέιν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίστηκαν ακόμη ότι έπληξαν εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν που συνδέονται με την αμερικανική εταιρεία Amazon, παρουσιάζοντας την ενέργεια ως αντίποινα για αμερικανικό πλήγμα σε χώρο όπου σχεδιαζόταν η κατασκευή του πυρηνικού σταθμού Νταρχοβίν στο Ιράν. Ούτε αυτός ο ισχυρισμός είχε επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στην περιοχή

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν μετά από νέα πλήγματα των αμερικανικών δυνάμεων σε στρατιωτικούς στόχους στο νότιο και δυτικό Ιράν.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έπληξε ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones, συστήματα αεράμυνας και ναυτικές υποδομές.

Μία ημέρα νωρίτερα, επιθέσεις σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης στο Κουβέιτ είχαν οδηγήσει τις Αρχές να θέσουν προληπτικά εκτός λειτουργίας ορισμένες εγκαταστάσεις, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών και την υδροδότηση στη χώρα.

Η νέα ανταλλαγή πληγμάτων αυξάνει τον φόβο για περαιτέρω διεύρυνση της σύγκρουσης στον Περσικό Κόλπο, όπου βρίσκονται σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.