Για πρώτη φορά μίλησε δημόσια ο 61χρονος Σέρβος επιβάτης της πτήσης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν της Γερμανίας, περιγράφοντας τον εφιάλτη που έζησε όταν παράθυρο του αεροσκάφους έσπασε εν πτήσει, με αποτέλεσμα το σώμα του να παρασυρθεί προς τα έξω.

Ο Λιούμπισα Κάροβιτς αποκάλυψε ότι εξακολουθεί να ζει με τις τραυματικές αναμνήσεις του περιστατικού, ενώ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και κρίσεις πανικού που έχουν αλλάξει ριζικά την καθημερινότητά του.

«Ξύπνησα από μια έκρηξη σαν βόμβα»

Μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα Bild, ο 61χρονος περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους.

«Κοιμόμουν και ξαφνικά με ξύπνησε μια τεράστια έκρηξη, σαν βόμβα. Για μια στιγμή είχα τις αισθήσεις μου, όμως στη συνέχεια δεν θυμάμαι σχεδόν τίποτα. Ήμουν γεμάτος αίματα, έτρεχε αίμα από το πρόσωπο και τα χέρια μου. Κάθε φορά που κλείνω τα μάτια μου, βλέπω ξανά εκείνες τις εικόνες. Ήταν ένας εφιάλτης που δεν περιγράφεται με λόγια», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξομολογήθηκε, μετά το περιστατικό αδυνατεί ακόμη και να σκεφτεί το ενδεχόμενο να ταξιδέψει ξανά με αεροπλάνο.

«Κάθε φορά που ακούω αεροπλάνο, αγχώνομαι και ανεβάζω πυρετό. Δεν είμαι καθόλου καλά», ανέφερε.

Σοβαρά τραύματα και μακρά αποκατάσταση

Η περιπέτεια άφησε πίσω της σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο 61χρονος φορά αυχενικό νάρθηκα για έξι εβδομάδες, ενώ υπέστη προσωρινή παράλυση στη δεξιά πλευρά του σώματός του.

Παράλληλα, έχει υποστεί μερική βλάβη στο δεξί μάτι και στο δεξί αυτί, ενώ φέρει εγκαύματα στην πλάτη και στο δεξί χέρι. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η πλήρης αποκατάστασή του θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη.

Όπως λέει ο ίδιος, η ζωή του έχει αλλάξει δραματικά.

«Ο θόρυβος με ενοχλεί συνεχώς. Δεν μπορώ να περπατήσω στον δρόμο χωρίς να αισθάνομαι δυσφορία. Ψυχολογικά έχω φτάσει στον πάτο. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ ούτε στη δουλειά ούτε στην καθημερινότητά μου. Δεν λειτουργώ όπως πριν», εξομολογήθηκε.

Το περιστατικό που λίγο έλειψε να στοιχίσει τη ζωή του

Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης από τη Θεσσαλονίκη προς τη Γερμανία, όταν τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε και προσέκρουσε σε παράθυρο του αεροσκάφους, προκαλώντας την καταστροφή του.

Η αποσυμπίεση είχε ως αποτέλεσμα ο Λιούμπισα Κάροβιτς να παρασυρθεί προς το άνοιγμα, με το κεφάλι και τους ώμους του να βρεθούν εκτός της ατράκτου.

Το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική επιστροφή και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

«Αν πεθάνουμε, θα πεθάνουμε μαζί»

Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία της συζύγου του, Σβετλάνα Γκρκόβιτς, η οποία κατάφερε να τον κρατήσει μέσα στο αεροπλάνο μέχρι να σπεύσουν σε βοήθεια οι υπόλοιποι επιβάτες.

«Αντέδρασα αμέσως και τον άρπαξα από τα πόδια. Η μόνη σκέψη που πέρασε από το μυαλό μου ήταν: “Αν πεθάνουμε, θα πεθάνουμε μαζί”», ανέφερε.

Όπως περιέγραψε, αρκετοί επιβάτες έσπευσαν να βοηθήσουν, καταφέρνοντας ύστερα από δραματικά λεπτά να τραβήξουν τον 61χρονο πίσω στην καμπίνα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, σωτήρια αποδείχθηκε και η ζώνη ασφαλείας, καθώς ο επιβάτης δεν την είχε λύσει, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στο να αποφευχθεί μια ανείπωτη τραγωδία.