Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως για τους τέσσερις ενήλικες που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ με κατηγορίες για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, καθώς αποκαλύπτεται ότι και η προηγούμενη κατοικία της οικογένειας βρισκόταν σε σοκαριστική κατάσταση.

Οι Aρχές είχαν ήδη εντοπίσει τον Γκάρι Σάιντερς πρεσβύτερο, 73 ετών, τη Κριστίνα Σάιντερς, 66 ετών, τον Γκάρι Σάιντερς νεότερο, 36 ετών, και την Ελίζαμπεθ Σάιντερς, 33 ετών, στις 30 Ιουνίου, όταν βρέθηκαν υπό τη φροντίδα τους 16 παιδιά να ζουν στοιβαγμένα σε ένα δωμάτιο διαστάσεων περίπου 3,6 επί 3,6 μέτρων. Σύμφωνα με τις Αρχές, τα παιδιά περιγράφηκαν ως σχεδόν «άγρια ζώα».

Αποκαλύψεις και για το προηγούμενο σπίτι της οικογένειας

Οι άθλιες συνθήκες που εντοπίστηκαν στο σπίτι της οικογένειας στην περιοχή Χάμντεν του Οχάιο φαίνεται πως ήταν μόνο η αρχή. Νέα στοιχεία δείχνουν ότι το προηγούμενο σπίτι τους, περίπου 16 χιλιόμετρα νοτιότερα, στην κομητεία Γκάλια, ήταν γεμάτο ανθρώπινα περιττώματα.

Ο γενικός εισαγγελέας του Οχάιο, Άντι Γουίλσον, χαρακτήρισε τις συνθήκες που αντίκρισε ως «απόλυτο κακό», ενώ ο σερίφης της κομητείας Βίντον, Ράιαν Κέιν, δήλωσε ότι τα παιδιά δεν μπορούσαν να μιλήσουν, προσθέτοντας πως «τα ζώα της φάρμας μας ζούσαν σε καλύτερες συνθήκες».

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι η οικογένεια Σάιντερς μετακινούνταν συχνά πριν εγκατασταθεί τελικά στο Χάμντεν της κομητείας Βίντον, περίπου 130 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Κολόμπους.

Οι γείτονες δεν είχαν σχεδόν καμία επαφή μαζί τους

Σύμφωνα με αρχεία που επικαλείται το τηλεοπτικό δίκτυο WSYX, η οικογένεια διέμενε μεταξύ 2020 και 2024 σε κατοικία στην κομητεία Γκάλια, περίπου 16 χιλιόμετρα νότια του Χάμντεν.

Η γειτόνισσά τους, Μελίσα Έντμοντς, δήλωσε ότι γνώριζε ελάχιστα για τη μοναχική οικογένεια και τα παιδιά της.

«Δεν γνωρίζαμε καν ότι είχαν φύγει για αρκετό καιρό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το σπίτι είχε μείνει άδειο και δεν βρισκόταν σε καλή κατάσταση.

Όπως και άλλοι γείτονες που μίλησαν για την υπόθεση, η Έντμοντς είπε ότι δεν είχε δει ποτέ τα παιδιά του Γκάρι Σάιντερς νεότερου και της Ελίζαμπεθ. Ωστόσο, θυμήθηκε πως ο ανιψιός της είχε παίξει με ορισμένα από τα παιδιά ένα καλοκαίρι.

«Η κουνιάδα μου μού είπε ότι τα παιδιά της είχαν μιλήσει μαζί τους, αλλά ούτε εκείνα τα γνώριζαν. Δεν έκαναν παρέα μαζί του. Πιθανότατα ήταν το 2021 ή το καλοκαίρι του 2022», είπε χαρακτηριστικά.

Ο νέος ιδιοκτήτης περιγράφει εικόνες σοκ

Δεν έχει διευκρινιστεί πότε ακριβώς η οικογένεια εγκατέλειψε το σπίτι στην κομητεία Γκάλια, ωστόσο τα αρχεία ιδιοκτησίας δείχνουν ότι το ακίνητο αγοράστηκε από νέο ιδιοκτήτη τον Μάιο.

Ο Μπρους Γκάλιικ, που πραγματοποιεί εργασίες ανακαίνισης στο σπίτι, περιέγραψε τις εικόνες που αντίκρισε.

«Υπήρχαν πολλά παιδικά ρούχα κρυμμένα στη σοφίτα, σαν να έμενε κάποιος εκεί. Ολόκληρο το σπίτι ήταν γεμάτο ούρα και ανθρώπινα και ζωικά περιττώματα. Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη κατάσταση», δήλωσε.

Οι Αρχές είχαν κινηθεί ήδη από το 2021

Όπως αναφέρει η Sun τα παιδιά είχαν απασχολήσει τις Αρχές πέντε χρόνια πριν από τη συγκλονιστική επιχείρηση διάσωσής τους.

Δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν ότι τον Οκτώβριο του 2021 κινήθηκε διαδικασία για σχολική απουσία, καθώς έξι από τα παιδιά δεν είχαν παρακολουθήσει ούτε μία ημέρα μαθημάτων. Ήταν εγγεγραμμένα στο δημοτικό σχολείο Άνταβιλ στην κομητεία Γκάλια για τη σχολική χρονιά 2021-2022.

Ο Γκάρι Σάιντερς νεότερος και η Ελίζαμπεθ κλήθηκαν να παρουσιαστούν στο δικαστήριο ανηλίκων, όμως η υπόθεση απορρίφθηκε τον Ιανουάριο του 2022, επειδή οι γονείς δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν.

Τα διαφορετικά στοιχεία διεύθυνσης και οι γεννήσεις παιδιών

Στα δικαστικά έγγραφα αναφερόταν ταχυδρομική διεύθυνση στην περιοχή Τσέσαϊρ του Οχάιο. Ωστόσο, έναν μήνα μετά την απόρριψη της υπόθεσης, η Ελίζαμπεθ φέρεται να γέννησε σε νοσοκομείο της κομητείας Γκάλια δηλώνοντας διεύθυνση στην κομητεία Τσίπεγουα του Ουισκόνσιν.

Σύμφωνα με τα αρχεία ιδιοκτησίας, στη συγκεκριμένη τοποθεσία υπήρχε αγροτική έκταση χωρίς κατοικία, ενώ οι τοπικές αρχές δεν βρήκαν καταγεγραμμένες κλήσεις ή επισκέψεις στη διεύθυνση αυτή.

Η Ελίζαμπεθ χρησιμοποίησε ξανά τη διεύθυνση στο Τσέσαϊρ όταν γέννησε τον Νοέμβριο του 2022, καθώς και μετά τη γέννηση διδύμων τον Ιανουάριο του 2024.

Τον Αύγουστο του 2023 αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε καταγγελία για σπασμένο τζάμι αυτοκινήτου στο ακίνητο του Τσέσαϊρ, όμως ο άνθρωπος που κάλεσε τις Αρχές διέμενε εκεί και δεν είχε σχέση με την οικογένεια Σάιντερς, γεγονός που υποδηλώνει ότι πιθανότατα είχε ήδη μετακομίσει.

Αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες

Ο Γκάρι Σάιντερς πρεσβύτερος, η Κριστίνα Σάιντερς, ο Γκάρι Σάιντερς νεότερος και η Ελίζαμπεθ Σάιντερς έχουν δηλώσει αθώοι και αντιμετωπίζουν από 16 κακουργηματικές κατηγορίες για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Ο μεγαλύτερος σε ηλικία Γκάρι Σάιντερς αποφυλακίστηκε αφού αντιμετώπισε σοβαρό ιατρικό πρόβλημα κατά την κράτησή του, με τους εισαγγελείς να εισηγούνται την αποφυλάκισή του με εγγύηση αναγνώρισης λόγω της κατάστασης της υγείας του.

Αντίθετα, η Κριστίνα Σάιντερς, η Ελίζαμπεθ Σάιντερς και ο Γκάρι Σάιντερς νεότερος παραμένουν προφυλακισμένοι με εγγύηση ύψους 300.000 δολαρίων.

Παράλληλα, ο Γκάρι Σάιντερς νεότερος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου την Πέμπτη για ακρόαση σχετικά με άσχετες κατηγορίες περί άσεμνης συμπεριφοράς, οι οποίες συνδέονται με σειρά περιστατικών που φέρονται να σημειώθηκαν στα τέλη Μαΐου.