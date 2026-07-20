Εντύπωση προκαλεί η χρονική συγκυρία που επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ για να καταγγείλει απόπειρα νοθείας στις αμερικανικές εκλογές από ξένες δυνάμεις, όπως η Κίνα, καθώς θεωρητικά οι ΗΠΑ βιώνουν τη «χρυσή εποχή» τους, εξολοθρεύοντας τους διαχρονικούς αντιπάλους τους, όπως το Ιράν και διορθώνοντας λάθη του παρελθόντος.

Οι αρθρογράφοι των New York Times, Frank Bruni και Bret Stephens, αναλύοντας τη στάση του Αμερικανού προέδρου, τόνισαν ότι πρόκειται για μια μελετημένη κίνηση που αποσκοπεί στο προσωπικό του όφελος.

Πριν διεξαχθούν οι επόμενες προεδρικές εκλογές για τον διάδοχο του Τραμπ -δεν μπορεί να θέσει ξανά υποψηφιότητα και επενδύει στην υστεροφημία του- θα γίνουν οι ενδιάμεσες εκλογές, όπου αν οι Ρεπουμπλικανοί δεν πετύχουν καλά αποτελέσματα, οι ευθύνες θα βαρύνουν τον πρόεδρο.

Οι New York Times, αναλύοντας το αφήγημα που επιχειρεί να στήσει ο Τραμπ, έγραψαν:

«Η διαχείριση της κατάστασης με το Ιράν αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα εξωτερικής πολιτικής. Η διαχείριση του μυαλού του Τραμπ, όμως, μπορεί να είναι ένα ανυπέρβλητο πρόβλημα. Αν είχαμε μόνο το πρώτο πρόβλημα, θα συμβούλευα έναν κανονικό πρόεδρο να στοχεύσει ό,τι έχει απομείνει από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και, ταυτόχρονα, να συνοδεύει πλοία μέσω του Στενού του Ορμούζ σε νηοπομπές, προασπίζοντας την αιώνια αρχή της ελευθερίας των θαλασσών. Όλα αυτά θα αποτελούσαν μια δύσκολη στρατιωτική πρόκληση, αλλά όχι αδύνατη.

»Αυτό που δεν έχει λύση είναι ένας απρόβλεπτος πρόεδρος που εκτοξεύει απειλές τις οποίες στη συνέχεια ανακαλεί, υπογράφει συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός που δεν φαίνεται να έχει διαβάσει, ισχυρίζεται ότι είναι αδιάφορος απέναντι σε πολιτικές και οικονομικές εκτιμήσεις μέχρι να υποκύψει και στις δύο, και στερείται όχι μόνο μιας συνεκτικής στρατηγικής αντίληψης, αλλά και μιας στοιχειώδους κατανόησης του τι είναι η στρατηγική.

(…)

»Υπάρχει ένα πράγμα (και ίσως το μόνο) που ο Τραμπ έχει καταλάβει, και αυτό είναι ότι ο πόλεμος με το Ιράν δεν αποφέρει πολιτικό όφελος ούτε στον ίδιο ούτε στους Ρεπουμπλικάνους υποστηρικτές του. Ακριβώς το αντίθετο. Γι’ αυτό και αφιερώνει ακόμη περισσότερη ενέργεια από πριν σε αυτό που θεωρώ το πιο τρομακτικό και σημαντικό θέμα των επόμενων μηνών μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου: την προσπάθειά του να πείσει τους Αμερικανούς ότι οι εκλογές μας είναι εντελώς διεφθαρμένες -υπέρ των Δημοκρατικών, φυσικά- και ότι τα αποτελέσματα δεν είναι αξιόπιστα. Αναμένεται να ξεσπάσει σχετικά με αυτό στην τηλεοπτική ομιλία του την Πέμπτη, σε ώρα υψηλής τηλεθέασης.

»Ποτέ τα τελευταία 50 χρόνια δεν έχουμε δει κανέναν Αμερικανό πρόεδρο να επιδεικνύει τέτοια αποφασιστικότητα, όπως ο Τραμπ, να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων στην ίδια τη δημοκρατία – κάτι που δεν τον πειράζει, αρκεί να είναι ο μόνος τρόπος για να διατηρήσει την εξουσία και να πετύχει αυτό που θέλει. Πρόκειται για ένα βαθμό σκληρότητας και ένα μέγεθος ναρκισσισμού που συνθέτουν μια μορφή πολιτικής κοινωνιοπάθειας. Το έχω γράψει και στο παρελθόν και το επιβεβαιώνω: Θα καταστρέψει τα πάντα, αν είναι προς όφελός του. Θα κυβερνήσει με χαρά πάνω στις στάχτες, αρκεί να είναι αυτός που κυβερνά.

»Δεν θέλω να το παρακάνω με τις επιτηδευμένες αναφορές, αλλά μου θυμίζει αυτό που ο Αβραάμ Λίνκολν, στην πρώτη σημαντική ομιλία που έδωσε ποτέ, προειδοποίησε ότι θα ήταν η καταστροφή της Δημοκρατίας: Ένας δημαγωγός με αχαλίνωτη φιλοδοξία ο οποίος, “όταν δεν θα έμενε τίποτα άλλο να κάνει όσον αφορά την οικοδόμηση, θα αναλάμβανε με θράσος το έργο της καταστροφής”. Το μόνο αντίδοτο, πρόσθεσε ο Λίνκολν, ήταν “ο λαός να είναι ενωμένος, προσκολλημένος στην κυβέρνηση και στους νόμους, και γενικά φρόνιμος, ώστε να ματαιώσει με επιτυχία τα σχέδιά του”. Για να το πούμε απλά, την πατήσαμε».