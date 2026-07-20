Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν, μέσω του στρατιωτικού τους εκπροσώπου Γιαχία Σαρί, την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας, σε μια εξέλιξη που εντείνει περαιτέρω την ήδη τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τη δήλωση του Γιαχία Σαρί, το «ναυτικό εμπάργκο» τίθεται σε άμεση ισχύ από τη στιγμή της ανακοίνωσης και αποτελεί, όπως υποστήριξε, απάντηση στο πλαίσιο της αρχής του «οφθαλμόν αντί οφθαλμού».

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι ανέφερε ακόμη ότι η Σαουδική Αραβία θεωρείται από το κίνημα «εγκληματικός εχθρός», επαναλαμβάνοντας τη σκληρή ρητορική που χαρακτηρίζει τις σχέσεις των δύο πλευρών.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή καταγράφουν νέα ένταση, με τις συγκρούσεις και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να προκαλούν αυξημένη ανησυχία για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή.

Η εξέλιξη παρακολουθείται στενά από τη διεθνή κοινότητα, καθώς ενδεχόμενη εφαρμογή ενός ναυτικού αποκλεισμού θα μπορούσε να επηρεάσει τη ναυσιπλοΐα και την ασφάλεια στις θαλάσσιες οδούς της περιοχής.