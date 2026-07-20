Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ορίστηκε νέος ηγέτης της ο Χαλίλ Αλ Χαΐγια, ο οποίος αντικατέστησε τον Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος σκοτώθηκε σε μάχη με τις ισραηλινές δυνάμεις το 2024.

Ο Αλ Χαΐγια, που υπήρξε εξόριστος ηγέτης της Γάζας και κορυφαίος διαπραγματευτής, εξελίχθηκε σε ένα κεντρικό πρόσωπο στην ηγεσία της Χαμάς μετά τον θάνατο του Σινουάρ και του Ισμαήλ Χανίγιε, που σκοτώθηκε στην Τεχεράνη τον Ιούλιο του 2024.

Επίσης, ο Αλ Χαΐγια ήταν μεταξύ των ανώτερων αξιωματούχων που τέθηκαν στο στόχαστρο της επίθεσης που είχε πραγματοποιήσει το Ισραήλ στην Ντόχα το 2025, δήλωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο Reuters.