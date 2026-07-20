Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ανακοίνωσε τη γέννηση του τέταρτου παιδιού του, ενός αγοριού ονόματι Άλεκ Νιλ, χθες Κυριακή μέσω του λογαριασμού του στο X.

Η σύζυγός του, «η Ούσα, όπως και το μωρό, είναι χαρούμενη και υγιής και τα παιδιά μας είναι πανευτυχή που γνωρίζουν τον μικρό τους αδερφό», δήλωσε ο 41χρονος Βανς σε κοινό μήνυμα με τη 40χρονη σύζυγό του.

Το ζευγάρι έχει ήδη τρία παιδιά, δύο αγόρια και ένα κορίτσι, όλα κάτω των δέκα ετών.

Σε μια συγκέντρωση κατά των αμβλώσεων τον Ιανουάριο του 2025, ο Βανς είχε δηλώσει: «Θέλω περισσότερα μωρά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Ενώ πολλά μέλη της κυβέρνησης Τραμπ υποστηρίζουν τις μεγαλύτερες οικογένειες στη χώρα, η δέσμευση του Βανς στη συγκέντρωση του 2025 για βελτίωση των οικονομικών των οικογενειών με παιδιά δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί.