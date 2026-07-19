Το υπουργείο Εξωτερικών της ΛΔ Κονγκό ανακοίνωσε χθες Σάββατο 18/7 τον επαναπατρισμό μιας πρώτης ομάδας 121 υπηκόων της χώρας από τη Νότια Αφρική, όπου οι αλλοδαποί μετατράπηκαν σε στόχο κύματος βίας.

Στη Νότια Αφρική καταγράφονται εδώ κι εβδομάδες διαδηλώσεις και ταραχές που έχουν στο στόχαστρο μετανάστες χωρίς χαρτιά, με συνέπεια δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι να φύγουν από τη χώρα αυτή και να επιστρέψουν στην πλειονότητά τους στις πατρίδες τους.

Τουλάχιστον 150.000 ξένοι από διάφορες άλλες αφρικανικές χώρες -από τη Γκάνα, από τη Νιγηρία, από το Μαλάουι, από τη Μοζαμβίκη, από την Ουγκάντα, από τη Ζιμπάμπουε- εγκατέλειψαν το κράτος αυτό τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Χθες, «121 υπήκοοι» της ΛΔ Κονγκό, «συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών», έφθασαν αεροπορικώς στην Κινσάσα, την πρωτεύουσα της χώρας της κεντρικής Αφρικής, με την «πρώτη πτήση οικειοθελών επαναπατρισμών», σημείωσε το ΥΠΕΞ στην ανακοίνωσή του.

«Η επιχείρηση (…) ακολουθεί βιαιότητες ξενοφοβικού χαρακτήρα» από τις αρχές Μαΐου, προστίθεται στο κείμενο.

Η Νότια Αφρική, η μεγαλύτερη οικονομία της ηπείρου, ήταν για δεκαετίες προορισμός πολλών εργαζομένων στην Αφρική, που μετανάστευαν εκεί είτε με νόμιμο τρόπο είτε παράτυπα.

Η χώρα όμως έχει βρεθεί αντιμέτωπη με κύματα ξενοφοβικής βίας που καταλαγιάζουν κι επανέρχονται στον αφρό από το 2008, χρονιά που είχαν δολοφονηθεί δεκάδες μετανάστες και χιλιάδες άλλοι είχαν εξαναγκαστεί να φύγουν.

Σύμφωνα με τη νοτιοαφρικανική υπηρεσία στατιστικών, κάπου 3 εκατομμύρια αλλοδαποί ζούσαν ως πρότινος στη χώρα, με άλλα λόγια αντιπροσώπευαν το 5,1% του πληθυσμού.

Την Πέμπτη, η νοτιοαφρικανική αστυνομία ανακοίνωσε πως προχώρησε σε 69 συλλήψεις έπειτα από διαδήλωση εναντίον μεταναστών που οδήγησε σε λεηλασίες και βίαια επεισόδια.

Οι κυβερνήσεις της Νιγηρίας και της Γκάνας καταδίκασαν χθες τα βίαια επεισόδια στη Νότια Αφρική και τόνισαν την ανάγκη να υπάρξουν «επείγουσες και συντονισμένες περιφερειακές ενέργειες» για την αντιμετώπιση των αιτίων των αντιμεταναστευτικών εντάσεων.