Ο Βρετανός πατέρας του δίχρονου αγοριού, που έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από παράθυρο ξενοδοχείου στην Κύπρο, αναμένεται να παραμείνει υπό κράτηση τουλάχιστον έως την Τρίτη, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες των κυπριακών αρχών για τις συνθήκες της τραγωδίας.

Ο 37χρονος τραπεζικός υπάλληλος συνελήφθη πριν από μία εβδομάδα, λίγες ώρες μετά το δυστύχημα στο ξενοδοχείο King Evelthon Beach Hotel and Resort στη Χλώρακα, κοντά στην Πάφο. Το δίχρονο παιδί έπεσε από τον τέταρτο όροφο του ξενοδοχείου, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του κατά την άφιξή του.

Σε αναμονή της απόφασης του Γενικού Εισαγγελέα

Σε βάρος του πατέρα διερευνάται η υπόθεση για την κατηγορία της πρόκλησης θανάτου λόγω αμέλειας, καθώς και για επικίνδυνες και απερίσκεπτες ενέργειες.

Η αστυνομική έκθεση επρόκειτο να διαβιβαστεί χθες στον Γενικό Εισαγγελέα της Κύπρου, Γιώργο Σαββίδη, ωστόσο η διαδικασία καθυστέρησε, καθώς δεν είχαν ακόμη ολοκληρωθεί τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Η απόφαση για το αν θα απαγγελθούν κατηγορίες στον 37χρονο θα ληφθεί από τον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος θα καθορίσει επίσης τους όρους αποφυλάκισής του, εφόσον αυτό αποφασιστεί.

Πιθανή αποφυλάκιση με αυστηρούς περιοριστικούς όρους

Σύμφωνα με νομική πηγή που επικαλείται η βρετανική Daily Mail, εάν ασκηθεί δίωξη εις βάρος του πατέρα, εκτιμάται ότι θα αφεθεί ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους, όπως η παράδοση του διαβατηρίου του, ώστε να μην μπορεί να εγκαταλείψει την Κύπρο.

Εφόσον παραπεμφθεί σε δίκη, ο Γενικός Εισαγγελέας θα αποφασίσει επίσης εάν θα του επιτραπεί να μεταβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο για να παραστεί στην κηδεία του γιου του.

Συγκλονίζουν τα λόγια οικογενειακού φίλου

Φίλος της οικογένειας μίλησε στη Daily Mail για το δίχρονο αγόρι, περιγράφοντάς το ως ένα ιδιαίτερα αγαπητό παιδί.

«Ήταν ένα πραγματικά ξεχωριστό και ήρεμο παιδί, που έφερνε τόση χαρά σε όλους γύρω του. Ήταν βαθιά αγαπημένο και το μεταδοτικό του χαμόγελο, οι ζεστές του αγκαλιές και η καλοσύνη του λείπουν ήδη αφάνταστα και θα λείπουν για πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Εκπρόσωπος του Γενικού Εισαγγελέα δήλωσε ότι πρόκειται για «μια θλιβερή και καταστροφική υπόθεση», επισημαίνοντας ότι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων εξακολουθούν να εκκρεμούν. Όπως ανέφερε, μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, η υπόθεση θα διαβιβαστεί εκ νέου στον Γενικό Εισαγγελέα για τις τελικές αποφάσεις.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος, δήλωσε ότι ο 37χρονος εξακολουθεί να βρίσκεται υπό κράτηση, καθώς η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη και οι ανακριτικές Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων.